Мы, конечно, как и прежде, будем заниматься всеми регионами Российской Федерации в связи с коронавирусной инфекцией, но ситуация в Республике Дагестан сложная и требует, конечно, дополнительных и неотложных мер.

Ситуация с коронавирусом в Дагестане неотложная и требует неотложных мер, заявил президент России Владимир Путин и дал ряд поручений. Его цитирует ТАСС в понедельник, 18 мая.

Путин дал поручения по борьбе с коронавирусом в Дагестане

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