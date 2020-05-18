Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruПутин дал поручения по борьбе с коронавирусом в Дагестане

Ситуация с коронавирусом в Дагестане неотложная и требует неотложных мер, заявил президент России Владимир Путин и дал ряд поручений. Его цитирует ТАСС в понедельник, 18 мая.
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Владимир Путин
Мы, конечно, как и прежде, будем заниматься всеми регионами Российской Федерации в связи с коронавирусной инфекцией, но ситуация в Республике Дагестан сложная и требует, конечно, дополнительных и неотложных мер.
— Владимир ПутинРБК 08:04

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