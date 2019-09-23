Экономика
Политика СегодняПутин поручил подготовить поправки о снижении ипотечных ставок в ДФО
Глава государства Владимир Путин поручил кабмину до 15 декабря подготовить поправки в законодательство о снижении ставок ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых. Такая процентная ставка будет действовать до 2025 года.
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 08:32, Вашингтон
Авто
Стало известно количество премиальных автомобилей в России
По данным статистики аналитического агентства «Автостат», на середину лета 2019 года в России насчитывается 3 миллиона машин произведенных премиальными брендами.
ФедералПресс 07:38
Армия и оружие
В США назвали худший самолет Второй мировой войны
Германский одноместный ракетный истребитель-перехватчик Ba 349 Natter вертикального взлета, предназначенный для противовоздушной обороны (ПВО), является худшим самолетом Второй мировой войны, пишет Air & Space.
Lenta.ru вчера в 17:06
ЖКХ
В Москве начали давать отопление в жилые дома
Коммерсантъ 07:52
Кино
В США вручили телепремию «Эмми»
В Лос-Анджелесе прошла церемония награждения лауреатов телепремии «Эмми». Лучшим драматическим сериалом признана «Игра престолов».
BFM.ru 00:13
Политика
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец вчера в 02:00
Экономика
Елизавета Голикова назначена старшим вице-президентом ВТБ
Бывший соруководитель объединенной редакции РБК Елизавета Голикова назначена руководителем департамента по работе со средствами массовой информации — старшим вице-президентом банка ВТБ.
РБК 07:45
Политика
Путин распорядился профинансировать модернизацию армии Абхазии
Президент России Владимир Путин распорядился подписать соглашение о финансировании расходов на модернизацию Вооруженных сил Абхазии.
Известия 02:54
Происшествия
Появились фото разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ
В Сети распространились фотографии последствий падения двух боевых машин ВДВ в ходе десантирования на учениях «Центр-2019».
Известия вчера в 22:35
Армия и оружие
В Китае С-500 назвали самой самой совершенной системой ПВО в мире
Китайское издание подчеркивает, что эффективность "Прометея" недостижима для других систем ПВО.
Российская газета 06:33
Происшествия
СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга
В 2019 году, указывает СК, была получена дополнительная информация об обстоятельствах убийства Круга, следствие было возобновлено.
RT на русском 04:12
Гаджеты
В столице стартовали продажи iPhone 11
Molnet.ru 20 сентября в 03:55
Путешествия
Ситуация с Thomas Cook не повлияет на работу «Интуриста»
Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявила, что ситуация с британским туроператором Thomas Cook не повлияет на деятельность входящих в него российских компаний «Интурист» и «Библио-Глобус», передаёт ТАСС.
RT на русском 07:17
Экономика
Российские застройщики стали чаще банкротиться
В период с 1 января по 10 сентября 2019 года в России выявлено 133 обанкротившихся строительных компании, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на данные Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК).
Lenta.ru 06:33
Общество
В день равноденствия наступит календарная осень
МедиаЗавод 21 сентября в 00:14
Здоровье
Эксперт связал развитие рака с употреблением продуктов с глицидолом
Глицидиловые эфиры, которые содержатся в техническом пальмовом масле, являются причиной 37% случаев онкозаболеваний, если снизить высокие концентрации вредных веществ в продуктах, заболеваемость раком может уменьшиться на треть, заявил первый заместитель директора Научно-образовательного центра прикладной медицины и пищевой безопасности МГУ им. М.В. Ломоносова Дмитрий Еделев.
РИА Новости 08:11
Общество
Самара попала в список городов, жители которых чувствуют себя бедными
Из 200 городов Самара оказалась на 75 месте, Сызрань - на 144, у Новокуйбышевска 148 позиция в рейтинге, а Тольятти попал на 155 строчку.
Другой город (Самара) 06:30
Здоровье
Ученые: правильное мытье рук спасает от смерти
Ученые отмечают, что в мире от неправильного мытья рук умирает около одного миллиона человек.
ФедералПресс 00:59
Футбол
«Краснодар» в гостях уступил ЦСКА
Футбольный клуб «Краснодар» 22 сентября на выезде проиграл московскому ЦСКА Матч прошел в рамках 10-го тура российской Премьер-лиги в Москве на поле «ВЭБ-Арены».
Юга.ру вчера в 14:02
Здоровье
Диетолог назвала замедляющие старение продукты
РИА Новости 01:50
Общество
В Архангельской области прошли митинги против полигона «Шиес»
В Архангельской области прошли митинги против строительства экотехнопарка «Шиес», сообщает портал 29.ru.
РБК вчера в 09:37
Политика
Зеленский призвал украинцев поучаствовать во флешмобе против коррупции
Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев к «масштабному флешмобу», предложив сообщать о любых проявлениях коррупции на горячую линию Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).
RT на русском 06:51
Общество
В России ожидается затяжное похолодание
В Гидрометцентре предупредили о затяжном похолодании на всей территории России.
9111.ru 04:11
Спорт
Песков: Россия готовит ответ на вопросы WADA к РУСАДА
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские спортивные власти готовят ответ на претензии WADA к Российскому антидопинговому агентству.
Московский Комсомолец 06:31
Экономика
Минфин анонсировал сокращения госслужащих
В 2020 году российские власти начнут сокращать число госслужащих. Об этом заявила замминистра финансов Татьяна Нестеренко.
Известия 08:27
Политика
В команде Зеленского рассказали о видении особого статуса Донбасса
Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что украинская власть не намерена идти на федерализацию страны ради возвращения Донбасса.
Lenta.ru 05:33
Происшествия
Амнистия капитала впервые обернулась против бизнесмена
Отмечается, что в марте 2017 года декларация Израйлита была изъята в налоговой службе Федеральной службой безопасности (ФСБ), а затем приобщена к уголовному делу об отмывании средств.
REGNUM 05:18
Волейбол
Волейболист Вольвич раскритиковал журналиста Соловьева
Волейболист казанского "Зенита" Артем Вольвич рассказал об отношении к чиновникам и журналистам, которые позволяют себе делать скандальные высказывания.
Pravda.Ru 06:43
Наука
Ученые назвали причину вымирания неандертальцев
Gazeta.SPb вчера в 20:31
Интернет
Названы самые распространенные и небезопасные пароли
Эксперты по кибербезопасности назвали самые распространенные и небезопасные пароли.
Территория новостей вчера в 03:21
Экономика
Власти объяснили рост зарплат в Магаданской области
Заработная плата в первом полугодии 2019 года выросла во всех регионах, но наиболее заметную прибавку получили жители Костромской области - на 14,7%, в Туве рост составил 12,4%.
РИА Новости 05:50