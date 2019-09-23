Экономика

Политика СегодняПолитика СегодняПутин поручил подготовить поправки о снижении ипотечных ставок в ДФО

Глава государства Владимир Путин поручил кабмину до 15 декабря подготовить поправки в законодательство о снижении ставок ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых. Такая процентная ставка будет действовать до 2025 года.
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Путин поручил правительству подготовить поправки для ипотеки под 2%

РБК07:08

Путин поручил до 15 декабря подготовить программу ипотеки под 2% для молодых семей в ДФО

Коммерсантъ04:55

Путин поручил подготовить поправки о субсидировании ипотеки молодым семьям в ДФО до 2%

ТАСС03:45

Путин дал поручения по итогам ВЭФ

Вести.Ru04:19

Путин поручил подготовить снижение ипотечных ставок в ДФО

RT на русском03:40

Кабмин подготовит поправки по ипотеке для молодых семей в ДФО под 2%

РЕН ТВ03:25

Путин поручил внести изменения в закон для выдачи ипотеки под 2% в ДФО

РИА Новости03:20
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 08:32, Вашингтон
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В Сети распространились фотографии последствий падения двух боевых машин ВДВ в ходе десантирования на учениях «Центр-2019».
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В Китае С-500 назвали самой самой совершенной системой ПВО в мире

Китайское издание подчеркивает, что эффективность "Прометея" недостижима для других систем ПВО.
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СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга

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В столице стартовали продажи iPhone 11

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Футбольный клуб «Краснодар» 22 сентября на выезде проиграл московскому ЦСКА Матч прошел в рамках 10-го тура российской Премьер-лиги в Москве на поле «ВЭБ-Арены».
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Диетолог назвала замедляющие старение продукты

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В Архангельской области прошли митинги против полигона «Шиес»

В Архангельской области прошли митинги против строительства экотехнопарка «Шиес», сообщает портал 29.ru.
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Амнистия капитала впервые обернулась против бизнесмена

Отмечается, что в марте 2017 года декларация Израйлита была изъята в налоговой службе Федеральной службой безопасности (ФСБ), а затем приобщена к уголовному делу об отмывании средств.
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Эксперты по кибербезопасности назвали самые распространенные и небезопасные пароли.
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Власти объяснили рост зарплат в Магаданской области

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