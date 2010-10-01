По итогам совещания о ситуации в образовании в условиях пандемии коронавируса COVID-19 президент России Владимир Путин поручил правительству разработать дополнительные меры поддержки области.

Происшествия На одном из крупнейших оптовых рынков Пекина обнаружили коронавирус В Пекине в четверг впервые за 56 дней был выявлен новый локальный случай заражения COVID-19, заболел 52-летний мужчина, который в последнее время никуда из столицы не выезжал. 16

Здоровье В Москве умерли еще 44 пациента с коронавирусом За последние сутки в Москве скончались 44 заразившихся коронавирусом, сообщил оперативный штаб.

Шоу-бизнес Екатерина Андреева показала редкое фото с мужем На днях Екатерина не только показала фото мужа, но и немного рассказала о нем. На снимке Андреева рядом с мужем на яхте. 23

Политика Чехия согласилась обсудить с Россией судьбу памятника Коневу Чехия согласилась на предложение России обсудить ситуацию, связанную с памятником маршалу Ивану Коневу в Праге, однако пока не получила ответа от Москвы, сообщили РБК в пресс-службе чешского МИДа. 154

Политика Зеленский заявил о желании «вернуть вопрос Крыма» в повестку Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном пообещал вернуть вопрос по Крыму в повестку дня международного сообщества. 407

Авто В России появился новый Land Rover Defender Компания Jaguar Land Rover начала прием заказов в России на первые 130 внедорожников Land Rover Defender нового поколения в комплектациях S и HSE. 42

Общество В Москве скончались 44 пациента с коронавирусом Оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом сообщает, что в Москве скончались 44 пациента. 677

Космос Запуск ракеты Electron со спутниками-шпионами США отложен на 13 июня Запуск трехступенчатой ракеты Electron предполагалось произвести со стартовой площадки компании Rocket Lab на полуострове Махия в Новой Зеландии.

Путешествия Россиян призвали смело бронировать отдых в Крыму Крым вступает в самый горячий период туристического сезона, российские туристы могут смело уже сегодня бронировать отдых в регионе, начиная с июля, заявил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. 516

Общество В Белоруссии задержаны топ-менеджеры «Белгазпромбанка» Топ-менеджеры "Белгазпромбанка" задержаны в Белоруссии, в том числе заместители руководителя банка, заявил председатель Комитета госконтроля страны Иван Тертель. 11

Общество Вирусолог назвал сроки окончания первой волны коронавируса Вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альштейн считает, что первая волна коронавиртуса подходит к концу и завершится в конце июня-начале августа. 8

Общество Супруга Владимира Зеленского заразилась коронавирусом Киев, 12 июня 2020, 14:59 — REGNUM У супруги президента Украины Владимира Зеленского — Елены выявлен коронавирус. 713

Футбол Доменико Тедеско охарактеризовал состав «Спартака» для немецкой прессы В последнем матче перед паузой средний возраст игроков стартового состава оказался моложе, чем у «Спартака-2», - цитирует «Чемпионат» интервью Тедеско для сайта WAZ.de.

Общество Владимир Путин наградил Героев Труда в Парке Победы Сегодня, в День России, президент России Владимир Путин вручил золотые медали "Герой Труда РФ" в Парке Победы на Поклонной горе. 668

Футбол РФС получил от «Монако» солидарные выплаты за Головина Российский футбольный союз (РФС) завершил процедуру получения солидарных выплат от "Монако" за трансфер полузащитника сборной России Александра Головина, сообщили в службе коммуникаций организации. 1

Игры В Epic Games Store началась раздача Ark: Survival Evolved После окончания раздачи Ark: Survival Evolved в Epic Games Store начнется новая акция: пользователи смогут бесплатно получить Pathway и The Escapists 2. Pathway — гибрид FTL и фильмов про Индиану Джонса, а The Escapists 2 — ролевая игра про побег из тюрьмы. 46

Футбол ЦСКА интересуется бразильским хавбеком СПАЛ Эспето Полузащитник СПАЛ Габриэл Стрефецца, известный как Эспето, попал в сферу интересов ЦСКА.