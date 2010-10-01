Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПутин дал поручения по поддержке образования

По итогам совещания о ситуации в образовании в условиях пандемии коронавируса COVID-19 президент России Владимир Путин поручил правительству разработать дополнительные меры поддержки области.
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Путин поручил выделить около 42 миллиардов рублей на образовательные и медицинские организации

Эхо Москвывчера в 12:06

Путин дал поручения по поддержке образования

Коммерсантъвчера в 13:16

В Кремле объявили, сколько выделят на поддержание зарплат врачей и учителей

ИА Красная Веснавчера в 13:06

Путин поручил выделить 41,7 млрд рублей на зарплаты в школах и больницах

News.ruвчера в 12:13

41,7 млрд рублей выделят образовательным и научным организациям РФ

Русская Планетавчера в 16:04

Путин поручил выделить 41,7 млрд рублей на зарплаты в образовательных и медучреждениях

ТАССвчера в 11:50

Путин поручил выделить 41,7 млрд рублей на зарплаты в школах и вузах

РЕН ТВвчера в 11:47
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Игры

Grand Theft Auto V выйдет на PS5

Evo-rus.com 06:28
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Происшествия

На одном из крупнейших оптовых рынков Пекина обнаружили коронавирус

В Пекине в четверг впервые за 56 дней был выявлен новый локальный случай заражения COVID-19, заболел 52-летний мужчина, который в последнее время никуда из столицы не выезжал.
РИА Новости 14:09
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Армия и оружие

Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии

Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости вчера в 06:10
1,7K
Здоровье

В Москве умерли еще 44 пациента с коронавирусом

За последние сутки в Москве скончались 44 заразившихся коронавирусом, сообщил оперативный штаб.
РБК 16:29
Шоу-бизнес

Екатерина Андреева показала редкое фото с мужем

На днях Екатерина не только показала фото мужа, но и немного рассказала о нем. На снимке Андреева рядом с мужем на яхте.
Аргументы недели вчера в 14:30
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Политика

Чехия согласилась обсудить с Россией судьбу памятника Коневу

Чехия согласилась на предложение России обсудить ситуацию, связанную с памятником маршалу Ивану Коневу в Праге, однако пока не получила ответа от Москвы, сообщили РБК в пресс-службе чешского МИДа.
Коммерсантъ 11:45
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Экономика

Северный поток-2 заработает на полную мощность – как Германия обошла ограничения ЕС

Программа правительства Германии фактически нивелирует ограничения газовой директивы ЕС, открывая перспективные возможности использования российского газопровода.
Новостной фронт 08:30
Политика

Зеленский заявил о желании «вернуть вопрос Крыма» в повестку

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном пообещал вернуть вопрос по Крыму в повестку дня международного сообщества.
Газета.Ru 14:25
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Авто

В России появился новый Land Rover Defender

Компания Jaguar Land Rover начала прием заказов в России на первые 130 внедорожников Land Rover Defender нового поколения в комплектациях S и HSE.
Автоновости дня вчера в 07:11
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Общество

В Москве скончались 44 пациента с коронавирусом

Оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом сообщает, что в Москве скончались 44 пациента.
Российская газета 16:13
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Общество

Аксенов запустил новый водопровод в Симферополе

Коммерсантъ 07:42
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Политика

Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями

Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Коммерсантъ 11:23
1,1K
Происшествия

Ефремова допросили в статусе свидетеля по делу о сбыте наркотиков

Газета.Ru вчера в 14:19
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Космос

Запуск ракеты Electron со спутниками-шпионами США отложен на 13 июня

Запуск трехступенчатой ракеты Electron предполагалось произвести со стартовой площадки компании Rocket Lab на полуострове Махия в Новой Зеландии.
REGNUM вчера в 16:59
Футбол

«Ювентус» намерен продать Аарона Рэмзи из-за финансовых проблем

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в Рэмзи, но не готов платить ему текущую зарплату.
ODDS.ru 11:09
Общество

Названы изменения с 1 июля для получающих пенсию на карту пенсионеров

Ранее правительство России запланировало на эту дату перевод во внутреннюю платежную систему «Мир» всех россиян, получающих какие-либо льготы от государства.
Evo-rus.com 13:03
11
Путешествия

Россиян призвали смело бронировать отдых в Крыму

Крым вступает в самый горячий период туристического сезона, российские туристы могут смело уже сегодня бронировать отдых в регионе, начиная с июля, заявил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
РИА Новости 01:50
516
Общество

В Белоруссии задержаны топ-менеджеры «Белгазпромбанка»

Топ-менеджеры "Белгазпромбанка" задержаны в Белоруссии, в том числе заместители руководителя банка, заявил председатель Комитета госконтроля страны Иван Тертель.
Газета.Ru 11:49
11
Общество

Вирусолог назвал сроки окончания первой волны коронавируса

Вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альштейн считает, что первая волна коронавиртуса подходит к концу и завершится в конце июня-начале августа.
АБН 10:38
8
Общество

Супруга Владимира Зеленского заразилась коронавирусом

Киев, 12 июня 2020, 14:59 — REGNUM У супруги президента Украины Владимира Зеленского — Елены выявлен коронавирус.
REGNUM 07:59
713
Общество

Российским пенсионерам собираются дать единовременную выплату

По словам эксперта, ПФР РФ собирается выдать пенсионерам единовременные денежные выплаты.
Кавказ Пост вчера в 15:33
465
Общество

Высочайший небоскрёб мира окрасили в цвета флага России

REGNUM 16:11
23
Футбол

Доменико Тедеско охарактеризовал состав «Спартака» для немецкой прессы

В последнем матче перед паузой средний возраст игроков стартового состава оказался моложе, чем у «Спартака-2», - цитирует «Чемпионат» интервью Тедеско для сайта WAZ.de.
ODDS.ru 10:49
Происшествия

На Ставрополье из-за сильного ветра опрокинулись грузовики

Газета.Ru 12:19
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Общество

Владимир Путин наградил Героев Труда в Парке Победы

Сегодня, в День России, президент России Владимир Путин вручил золотые медали "Герой Труда РФ" в Парке Победы на Поклонной горе.
Российская газета 07:07
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Футбол

РФС получил от «Монако» солидарные выплаты за Головина

Российский футбольный союз (РФС) завершил процедуру получения солидарных выплат от "Монако" за трансфер полузащитника сборной России Александра Головина, сообщили в службе коммуникаций организации.
РИА Новости вчера в 04:22
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Культура

На Netflix вышел первый трейлер комедийного фильма про «Евровидение»

REGNUM вчера в 10:54
1
Игры

В Epic Games Store началась раздача Ark: Survival Evolved

После окончания раздачи Ark: Survival Evolved в Epic Games Store начнется новая акция: пользователи смогут бесплатно получить Pathway и The Escapists 2. Pathway — гибрид FTL и фильмов про Индиану Джонса, а The Escapists 2 — ролевая игра про побег из тюрьмы.
CyberSport.ru вчера в 11:24
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Футбол

ЦСКА интересуется бразильским хавбеком СПАЛ Эспето

Полузащитник СПАЛ Габриэл Стрефецца, известный как Эспето, попал в сферу интересов ЦСКА.
Sports.ru 14:17
Наука

Найдена новая угроза коронавируса для организма человека

Авторы работы считают, что болезнь может поражать всю нервную систему, включая головной мозг, спинной мозг и нервы, а также мышцы.
Lenta.ru 13:13
19
Как работают Яндекс.Новости?
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