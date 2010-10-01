Экономика
КоммерсантъПутин дал поручения по поддержке образования
По итогам совещания о ситуации в образовании в условиях пандемии коронавируса COVID-19 президент России Владимир Путин поручил правительству разработать дополнительные меры поддержки области.
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В Кремле объявили, сколько выделят на поддержание зарплат врачей и учителей
ИА Красная Веснавчера в 13:06
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Игры
Grand Theft Auto V выйдет на PS5
Evo-rus.com 06:28
Происшествия
На одном из крупнейших оптовых рынков Пекина обнаружили коронавирус
В Пекине в четверг впервые за 56 дней был выявлен новый локальный случай заражения COVID-19, заболел 52-летний мужчина, который в последнее время никуда из столицы не выезжал.
РИА Новости 14:09
Армия и оружие
Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии
Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости вчера в 06:10
Здоровье
В Москве умерли еще 44 пациента с коронавирусом
За последние сутки в Москве скончались 44 заразившихся коронавирусом, сообщил оперативный штаб.
РБК 16:29
Шоу-бизнес
Екатерина Андреева показала редкое фото с мужем
На днях Екатерина не только показала фото мужа, но и немного рассказала о нем. На снимке Андреева рядом с мужем на яхте.
Аргументы недели вчера в 14:30
Политика
Чехия согласилась обсудить с Россией судьбу памятника Коневу
Чехия согласилась на предложение России обсудить ситуацию, связанную с памятником маршалу Ивану Коневу в Праге, однако пока не получила ответа от Москвы, сообщили РБК в пресс-службе чешского МИДа.
Коммерсантъ 11:45
Экономика
Северный поток-2 заработает на полную мощность – как Германия обошла ограничения ЕС
Программа правительства Германии фактически нивелирует ограничения газовой директивы ЕС, открывая перспективные возможности использования российского газопровода.
Новостной фронт 08:30
Политика
Зеленский заявил о желании «вернуть вопрос Крыма» в повестку
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном пообещал вернуть вопрос по Крыму в повестку дня международного сообщества.
Газета.Ru 14:25
Авто
В России появился новый Land Rover Defender
Компания Jaguar Land Rover начала прием заказов в России на первые 130 внедорожников Land Rover Defender нового поколения в комплектациях S и HSE.
Автоновости дня вчера в 07:11
Общество
В Москве скончались 44 пациента с коронавирусом
Оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом сообщает, что в Москве скончались 44 пациента.
Российская газета 16:13
Общество
Аксенов запустил новый водопровод в Симферополе
Коммерсантъ 07:42
Политика
Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями
Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Коммерсантъ 11:23
Происшествия
Ефремова допросили в статусе свидетеля по делу о сбыте наркотиков
Газета.Ru вчера в 14:19
Космос
Запуск ракеты Electron со спутниками-шпионами США отложен на 13 июня
Запуск трехступенчатой ракеты Electron предполагалось произвести со стартовой площадки компании Rocket Lab на полуострове Махия в Новой Зеландии.
REGNUM вчера в 16:59
Футбол
«Ювентус» намерен продать Аарона Рэмзи из-за финансовых проблем
«Манчестер Юнайтед» заинтересован в Рэмзи, но не готов платить ему текущую зарплату.
ODDS.ru 11:09
Общество
Названы изменения с 1 июля для получающих пенсию на карту пенсионеров
Ранее правительство России запланировало на эту дату перевод во внутреннюю платежную систему «Мир» всех россиян, получающих какие-либо льготы от государства.
Evo-rus.com 13:03
Путешествия
Россиян призвали смело бронировать отдых в Крыму
Крым вступает в самый горячий период туристического сезона, российские туристы могут смело уже сегодня бронировать отдых в регионе, начиная с июля, заявил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
РИА Новости 01:50
Общество
В Белоруссии задержаны топ-менеджеры «Белгазпромбанка»
Топ-менеджеры "Белгазпромбанка" задержаны в Белоруссии, в том числе заместители руководителя банка, заявил председатель Комитета госконтроля страны Иван Тертель.
Газета.Ru 11:49
Общество
Вирусолог назвал сроки окончания первой волны коронавируса
Вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альштейн считает, что первая волна коронавиртуса подходит к концу и завершится в конце июня-начале августа.
АБН 10:38
Общество
Супруга Владимира Зеленского заразилась коронавирусом
Киев, 12 июня 2020, 14:59 — REGNUM У супруги президента Украины Владимира Зеленского — Елены выявлен коронавирус.
REGNUM 07:59
Общество
Российским пенсионерам собираются дать единовременную выплату
По словам эксперта, ПФР РФ собирается выдать пенсионерам единовременные денежные выплаты.
Кавказ Пост вчера в 15:33
Футбол
Доменико Тедеско охарактеризовал состав «Спартака» для немецкой прессы
В последнем матче перед паузой средний возраст игроков стартового состава оказался моложе, чем у «Спартака-2», - цитирует «Чемпионат» интервью Тедеско для сайта WAZ.de.
ODDS.ru 10:49
Общество
Владимир Путин наградил Героев Труда в Парке Победы
Сегодня, в День России, президент России Владимир Путин вручил золотые медали "Герой Труда РФ" в Парке Победы на Поклонной горе.
Российская газета 07:07
Футбол
РФС получил от «Монако» солидарные выплаты за Головина
Российский футбольный союз (РФС) завершил процедуру получения солидарных выплат от "Монако" за трансфер полузащитника сборной России Александра Головина, сообщили в службе коммуникаций организации.
РИА Новости вчера в 04:22
Культура
На Netflix вышел первый трейлер комедийного фильма про «Евровидение»
REGNUM вчера в 10:54
Игры
В Epic Games Store началась раздача Ark: Survival Evolved
После окончания раздачи Ark: Survival Evolved в Epic Games Store начнется новая акция: пользователи смогут бесплатно получить Pathway и The Escapists 2. Pathway — гибрид FTL и фильмов про Индиану Джонса, а The Escapists 2 — ролевая игра про побег из тюрьмы.
CyberSport.ru вчера в 11:24
Футбол
ЦСКА интересуется бразильским хавбеком СПАЛ Эспето
Полузащитник СПАЛ Габриэл Стрефецца, известный как Эспето, попал в сферу интересов ЦСКА.
Sports.ru 14:17
Наука
Найдена новая угроза коронавируса для организма человека
Авторы работы считают, что болезнь может поражать всю нервную систему, включая головной мозг, спинной мозг и нервы, а также мышцы.
Lenta.ru 13:13