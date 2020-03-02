с чего всё началось

До 15 августа 2020 года кабинету министров следует "обеспечить актуализацию нормативных правовых актов Российской Федерации, направленных на поддержку и продвижение русского языка за рубежом, поддержку образования на русском языке за рубежом".

Путин дал поручения по поддержке русского языка за рубежом

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