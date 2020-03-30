Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаПутин дал поручения полпредам в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание со своими полпредами в федеральных округах, поставив новые задачи по противодействию распространению коронавирусной инфекции и обеспечению устойчивости социально-экономической ситуации в регионах.
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Политолог: Путин поддержал введенные в Москве и ряде регионов особые меры по самоизоляции

Взгляд.ру13:10

Путин дал поручения полпредам в связи с коронавирусом

Российская газета10:40

Путин поручил полпредам обеспечить выполнение мер по борьбе с COVID-19

РИА Новости09:13

Путин поручил создать дополнительные центры диагностики коронавируса в регионах

ТК Звезда10:19

Путин заявил о выигранном времени в борьбе с коронавирусом

RT на русском09:36

Путин поручил полпредам обеспечить выполнение мер по борьбе с COVID-19

Известия09:33

Путин поручил обеспечить выполнение мер по борьбе с COVID-19 в регионах

Газета.Ru10:25
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Автоматически обработано 7119 источников, обновлено в 14:15, Ашберн
Общество

В Нижегородской области введен режим полной самоизоляции

Решением губернатора на территории Нижегородской области временно приостановлено проведение любых массовых мероприятий с участием граждан, а также введен запрет на посещение парков, детских площадок и иных общественных территорий.
ТК Волга 13:12
Экономика

Правительство РФ поддержит отрасли экономики из-за коронавируса

Москва, 30 марта 2020, 10:13 — REGNUM Отрасли российской экономики, где ситуация из-за распространения коронавируса развивается по неблагоприятному сценарию, получат поддержку.
REGNUM 03:13
Общество

В Липецкой области объявлен режим самоизоляции

В Липецкой области с 31 марта до 14 апреля вводится режим самоизоляции.
Российская газета 10:02
Общество

В Петербурге ввели режим самоизоляции из-за коронавируса

В Санкт-Петербурге ввели режим самоизоляции из-за распространения коронавируса COVID-19, следует из постановления правительства региона.
Коммерсантъ 13:01
Гаджеты

Xiaomi выпустил электроскутер за 33 тысячи рублей

Электроскутер A1 стоимостью 420 долларов (примерно 33 тысячи рублей) выпустила китайская компания Xiaomi, 26 марта сообщает пресс-служба компании.
ИА Красная Весна 13:48
Общество

Сергей Собянин анонсировал новые ограничения в Москве

Накануне в Москве вступили силу ограничения на передвижения.
Говорит Москва 05:30
Общество

Город Мурино на границе Петербурга и Ленобласти закрывают на карантин

REGNUM 10:26
Экономика

«Не ждите биткоин по $1000». Прогноз курса монеты на завтра и 5 лет

Биткоин вряд ли подешевеет до $2800 и тем более до $1500 или $1000, сказал трейдер и бывший аналитик с Уолл-стрит Тон Вейс на своем YouTube-канале.
РБК 08:51
Общество

Режим самоизоляции введен в Саратовской области

Председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин подписал постановление о введении режима самоизоляции в регионе.
iReactor 11:38
Политика

Путин призвал учитывать опыт других стран в борьбе с коронавирусом

Президент поручил полпредам наладить мониторинг во всех жизненно важных сферах.
Интерфакс 09:19
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АПЛ может доиграть сезон летом в изолированных лагерях

В Англии раздумывают над тем, чтобы доиграть сезон летом в изолированных лагерях.
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Энергетика

Польская PGNiG заявила о победе над «Газпромом» в суде

Как сообщили в компании PGNIG, 30 марта была получена информация о том, что стокгольмский суд решил исход иска PGNiG против "Газпрома" и "Газпром Экспорта" о снижении цены на поставляемый газ, изменив формулу цены.
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Хоккеист «Ак Барса» Виктор Тихонов эвакуировался с семьей в США

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Шоу-бизнес

О своей беременности объявила порнозвезда Беркова

На своей странице в Инстаграм российская порноактриса Елена Беркова опубликовала пост с красноречивой фотографией, на которой 35-летняя звезда жанра «XXX» демонстрирует тоненькую полосочку теста на беременность с положительным результатом.
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Актёр сериала «Офис» запустил YouTube-шоу хороших новостей

Американский актёр Джон Красински, известный по роли в сериале «Офис», запустил шоу на YouTube, в котором рассказывает только хорошие новости.
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«Кларенс-хаус подтвердил сегодня, что принц Уэльский посоветовался со своим врачом и теперь не находится в режиме самоизоляции», — говорится в сообщении.
Известия 09:01
Общество

В Татарстане для всех жителей ввели режим полной самоизоляции

С 30 марта в Республике Татарстан из-за распространения коронавирусной инфекции введен режим самоизоляции для всех граждан.
РБК 12:54
Здоровье

Врач рассказал об эффективном лекарстве от коронавируса

Противомалярийный препарат гидроксихлорохин эффективно применяется при лечении коронавирусной инфекции, заявил медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", врач-терапевт Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
РИА Новости 12:56
Политика

Парламентарии ЕС обвинили Россию в дезинформации на фоне пандемии

Три члена фракции Европарламента "Зеленые/Европейский свободный альянс" от ФРГ призвали руководство ЕС проверить версию о предполагаемой дезинформационной кампании о COVID-19, которую якобы проводит Россия, говорится в письме парламентариев, оказавшемся в распоряжение РИА "Новости".
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Цена на смартфон Honor 30S будет начинаться с $380

За несколько часов до анонса смартфона Honor 30S, в сети появилась фотография, которая сделана в официальном магазине Honor Store, где можно увидеть табличку с указанием цены на новинку.
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Мэрия Москвы дала ответы на вопросы жителей о карантине

С 30 марта в Москве действует режим самоизоляции.
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Общество

Источник сообщил о квоте для возвращающихся из-за рубежа россиян

Отмечается, что глава Минтранса РФ Евгений Дитрих в понедельник сообщил, что количество рейсов для вывоза россиян из-за рубежа с 31 марта будет сокращено.
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Вышло короткометражное аниме по сериалу «Рик и Морти»

На YouTube-канале телевизионной сети Adult Swim появилась короткометражка в стиле аниме, сделанная по мотивам мультсериала "Рик и Морти".
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В Нидерландах из музея украли картину Ван Гога

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Песков опроверг слова Трампа о просьбах Путина отменить санкции

Кремль опроверг слова президента США Дональда Трампа о том, что российский лидер Владимир Путин якобы последние два года неоднократно просил своего американского коллегу об отмене антироссийских санкций.
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Украинец Калиниченко назвал самую влиятельную секту в России

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко согласился, что в России вокруг красно-белых создается очень большая истерика, но она объяснима большой популярностью.
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Губернатор подписал указ о введении карантина в Свердловской области Уральцы смогут выходить из дома только до аптеки и ближайшего продуктового.
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Общество

В Ульяновской области ввели режим повышенной самоизоляции

В организациях, которые продолжат работу, должны будут нанести специальную разметку и установить специальный режим допуска и нахождения в помещениях.
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Певица Нюша продемонстрировала шикарные формы на откровенном фото

Певица Нюша во время самоизоляции решила приободрить своих поклонников новым откровенным снимком, опубликованном в Instagram.
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