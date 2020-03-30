Коронавирус
Российская газетаПутин дал поручения полпредам в связи с коронавирусом
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание со своими полпредами в федеральных округах, поставив новые задачи по противодействию распространению коронавирусной инфекции и обеспечению устойчивости социально-экономической ситуации в регионах.
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Общество
В Москве ввели всеобщий режим самоизоляции
C 30 марта в Москве вводится режим самоизоляции для всех. Об этом написал на своём сайте мэр города Сергей Собянин.
Общество
В Ленинградской области ограничили передвижение граждан
Ограничение передвижения граждан ввела Ленинградская область для усиления мер противодействия распространения коронавируса COVID-19.
Общество
Грузия ввела комендантский час из-за коронавируса
Власти Грузии приняли решение об ужесточении карантинных мер и введении комендантского часа на фоне эпидемии коронавируса SARS-CoV-2.
Политика
Россия с 30 марта временно закроет госграницу
Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.
Шоу-бизнес
«Огнище»: Нюша показала шикарные формы на провокационном фото
«Будьте честными», — подписала провокационное фото Нюша.
Армия и оружие
Зеленский: наша первоочередная задача – чтобы военные оставались здоровыми
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе совещания с министром обороны Украины, Главнокомандующим ВСУ и командующими видов и родов Вооруженных сил заявил, что здоровье военнослужащих является первоочередной задачей.
Происшествия
В Москве умерла пациентка с коронавирусом
В одной из больниц Москвы умерла пациентка, у которой был подтвержден коронавирус COVID-19, сообщил столичный оперативный штаб по борьбе с вирусом.
Политика
Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время поговорит по телефону с Владимиром Путиным, пишет AFP.
Шоу-бизнес
Винокур опубликовал результаты теста на коронавирус
Народный артист РСФСР Владимир Винокур поделился результатами теста на коронавирус в соцсетях.
Происшествия
Отец полковника Захарченко вышел на свободу из колонии
Отец бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко Виктор вышел на свободу после смягчения приговора за аферу с фиктивным трудоустройством в банк, сообщил РИА Новости его адвокат Денис Калинин.
Общество
В России утвердили список товаров первой необходимости
На сайте правительства РФ опубликовано распоряжение от 27 марта со списком товаров, продажа которых не будет ограничена во время нерабочей недели, которую объявили из-за коронавируса.
Общество
Режим самоизоляции ввели для всех жителей Татарстана
Режим самоизоляции ввели с понедельника в Татарстане для всех жителей республики.
Экономика
Сбербанк стал предоставлять льготные кредиты на выдачу зарплаты
"Сбербанк выдал первый кредит на зарплату по государственной программе кредитования на выплату заработной платы для малого и микробизнеса и индивидуальных предпринимателей в рамках программы, предназначенной для поддержки бизнеса, пострадавшего от распространения коронавируса COVID-19", - сообщили в пресс-службе кредитной организации.
Общество
В Липецкой области объявлен режим самоизоляции
В Липецкой области с 31 марта до 14 апреля вводится режим самоизоляции.
Энергетика
Цена на нефть WTI упала ниже $20
Москва, 30 марта 2020, 03:35 — REGNUM Стоимость одного барреля нефти марки WTI резко снизилась на 8,52%, упав до почти $20 впервые с 2002 года, 30 марта свидетельствуют данные торгов.
Политика
Зеленский в маске выступил в Раде
Президент Украины Владимир Зеленский в медицинской маске выступил в Верховной Раде, передает «112».
Наука
Ученые рассказали, как устроены ночные кошмары
Армия и оружие
Террористы устроили бунт и побег в одной из тюрем в Сирии
Политика
Парламентарии ЕС обвинили Россию в дезинформации на фоне пандемии
Три члена фракции Европарламента "Зеленые/Европейский свободный альянс" от ФРГ призвали руководство ЕС проверить версию о предполагаемой дезинформационной кампании о COVID-19, которую якобы проводит Россия, говорится в письме парламентариев, оказавшемся в распоряжение РИА "Новости".
Общество
Безработным москвичам выплатят компенсации из-за пандемии коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что безработные москвичи получат выплаты в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.
Происшествия
В МВД заявили, что комендантский час в Московской области не вводился
Начальник пресс-службы Главного управления МВД по Московской области Татьяна Петрова заявила, что информация о введении комендантского часа является недостоверной.
Авто
Китайская Hongqi готовит новый седан в стиле «Волги»
Технические характеристики седана в стиле «Волги» пока держатся в секрете, но в китайских СМИ ему приписывают 4,0-литровую 400-сильную «турбовосьмерку», разработанную на базе одного из моторов Toyota.
Общество
Мэрия Москвы дала разъяснения о беге, такси и очередях при самоизоляции
Московские власти опубликовали ответы на часто задаваемые вопросы по поводу режима обязательной самоизоляции, который введен в столице.
Общество
Вирусолог рассказал, когда ждать пика эпидемии коронавируса в России
Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн рассказал о том, когда следует ждать пика заболеваемости коронавирусом нового типа COVID-19 в России.
Общество
Режим полной самоизоляции готовятся ввести в Нижегородской области
Усиленные меры ограничения и контроля в связи с ситуацией по коронавирусу обсудили на совещании при губернаторе Нижегородской области Глебе Никитине 30 марта.
Общество
Конте: пандемия может привести к всплеску антиевропейских настроений
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что кризис, вызванный пандемией коронавируса, может привести к росту антиевропейских настроений в некоторых странах.
Культура
Дербент приглашает на первую онлайн-экскурсию по древнейшей крепости
Дербентский музей-заповедник приглашает всех желающих посмотреть на канале музея в YouTube трехминутный фильм «История Дербента в живописных полотнах».
Общество
В Ульяновской области введут режим самоизоляции для всех жителей
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подписал указ о введении с 31 марта по 5 апреля режима самоизоляции для жителей региона в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Политика
The Bell узнал о спорах Собянина и Мишустина о необходимости карантина
В Москве и Подмосковье запретили покидать дома: все факты Собянин с самого начала настаивал на введении жесткого карантина в Москве, сказал один из собеседников The Bell, отметив, что формально у мэра нет права принимать такие меры без решения федерального правительства о чрезвычайной ситуации.