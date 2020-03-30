Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаПутин дал поручения полпредам в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание со своими полпредами в федеральных округах, поставив новые задачи по противодействию распространению коронавирусной инфекции и обеспечению устойчивости социально-экономической ситуации в регионах.
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Путин рассказал о мерах по борьбе с коронавирусом

Общественное телевидение России10:01

Путин предложил отвечать на фейки о коронавирусе информированием населения

Известия09:43

Путин назвал главные задачи в борьбе с коронавирусом

РИА Новости10:04

Путин дал поручения полпредам в связи с коронавирусом

Российская газета10:40

Путин назвал меры реагирования на провокации и «дурацкие слухи» о коронавирусе в РФ

Газета.Ru09:36

Путин назвал лучший способ борьбы со слухами и домыслами о COVID-19

РЕН ТВ09:35

Путин провел совещание по ситуации с COVID-19. Главные тезисы

БИЗНЕС Online09:41
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 11:14, Ашберн
Общество

В Москве ввели всеобщий режим самоизоляции

C 30 марта в Москве вводится режим самоизоляции для всех. Об этом написал на своём сайте мэр города Сергей Собянин.
ТВ Центр вчера в 12:56
Общество

В Ленинградской области ограничили передвижение граждан

Ограничение передвижения граждан ввела Ленинградская область для усиления мер противодействия распространения коронавируса COVID-19.
Вести.Ru 10:15
Общество

Грузия ввела комендантский час из-за коронавируса

Власти Грузии приняли решение об ужесточении карантинных мер и введении комендантского часа на фоне эпидемии коронавируса SARS-CoV-2.
Известия 10:28
Политика

Россия с 30 марта временно закроет госграницу

Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.
ТАСС 28 марта в 11:05
Шоу-бизнес

«Огнище»: Нюша показала шикарные формы на провокационном фото

«Будьте честными», — подписала провокационное фото Нюша.
WMJ.ru вчера в 11:52
Армия и оружие

Зеленский: наша первоочередная задача – чтобы военные оставались здоровыми

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе совещания с министром обороны Украины, Главнокомандующим ВСУ и командующими видов и родов Вооруженных сил заявил, что здоровье военнослужащих является первоочередной задачей.
Свободная Пресса 10:46
Происшествия

В Москве умерла пациентка с коронавирусом

В одной из больниц Москвы умерла пациентка, у которой был подтвержден коронавирус COVID-19, сообщил столичный оперативный штаб по борьбе с вирусом.
Коммерсантъ 06:48
Политика

Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время поговорит по телефону с Владимиром Путиным, пишет AFP.
Ведомости 09:32
Шоу-бизнес

Винокур опубликовал результаты теста на коронавирус

Народный артист РСФСР Владимир Винокур поделился результатами теста на коронавирус в соцсетях.
Культуромания 09:45
Происшествия

Отец полковника Захарченко вышел на свободу из колонии

Отец бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко Виктор вышел на свободу после смягчения приговора за аферу с фиктивным трудоустройством в банк, сообщил РИА Новости его адвокат Денис Калинин.
РИА Новости 04:46
Общество

В России утвердили список товаров первой необходимости

На сайте правительства РФ опубликовано распоряжение от 27 марта со списком товаров, продажа которых не будет ограничена во время нерабочей недели, которую объявили из-за коронавируса.
RuNews24.ru 28 марта в 14:05
Общество

Режим самоизоляции ввели для всех жителей Татарстана

Режим самоизоляции ввели с понедельника в Татарстане для всех жителей республики.
ТАСС 11:09
Экономика

Сбербанк стал предоставлять льготные кредиты на выдачу зарплаты

"Сбербанк выдал первый кредит на зарплату по государственной программе кредитования на выплату заработной платы для малого и микробизнеса и индивидуальных предпринимателей в рамках программы, предназначенной для поддержки бизнеса, пострадавшего от распространения коронавируса COVID-19", - сообщили в пресс-службе кредитной организации.
Российская газета 09:02
Общество

В Липецкой области объявлен режим самоизоляции

В Липецкой области с 31 марта до 14 апреля вводится режим самоизоляции.
Российская газета 10:02
Энергетика

Цена на нефть WTI упала ниже $20

Москва, 30 марта 2020, 03:35 — REGNUM Стоимость одного барреля нефти марки WTI резко снизилась на 8,52%, упав до почти $20 впервые с 2002 года, 30 марта свидетельствуют данные торгов.
REGNUM вчера в 20:35
Политика

Зеленский в маске выступил в Раде

Президент Украины Владимир Зеленский в медицинской маске выступил в Верховной Раде, передает «112».
Lenta.ru 10:34
Наука

Ученые рассказали, как устроены ночные кошмары

Актуальные Новости 03:22
Армия и оружие

Террористы устроили бунт и побег в одной из тюрем в Сирии

ИА Красная Весна вчера в 15:59
Политика

Парламентарии ЕС обвинили Россию в дезинформации на фоне пандемии

Три члена фракции Европарламента "Зеленые/Европейский свободный альянс" от ФРГ призвали руководство ЕС проверить версию о предполагаемой дезинформационной кампании о COVID-19, которую якобы проводит Россия, говорится в письме парламентариев, оказавшемся в распоряжение РИА "Новости".
Газета.Ru 05:22
Общество

Безработным москвичам выплатят компенсации из-за пандемии коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что безработные москвичи получат выплаты в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 13:07
Происшествия

В МВД заявили, что комендантский час в Московской области не вводился

Начальник пресс-службы Главного управления МВД по Московской области Татьяна Петрова заявила, что информация о введении комендантского часа является недостоверной.
Газета.Ru 01:54
Единоборства

Нурмагомедов сообщил о возможном срыве его боя с Фергюсоном

РБК 06:09
Авто

Китайская Hongqi готовит новый седан в стиле «Волги»

Технические характеристики седана в стиле «Волги» пока держатся в секрете, но в китайских СМИ ему приписывают 4,0-литровую 400-сильную «турбовосьмерку», разработанную на базе одного из моторов Toyota.
Автоновости дня вчера в 08:50
Общество

Мэрия Москвы дала разъяснения о беге, такси и очередях при самоизоляции

Московские власти опубликовали ответы на часто задаваемые вопросы по поводу режима обязательной самоизоляции, который введен в столице.
РБК 11:07
Общество

Вирусолог рассказал, когда ждать пика эпидемии коронавируса в России

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн рассказал о том, когда следует ждать пика заболеваемости коронавирусом нового типа COVID-19 в России.
ФедералПресс 28 марта в 21:47
Общество

Режим полной самоизоляции готовятся ввести в Нижегородской области

Усиленные меры ограничения и контроля в связи с ситуацией по коронавирусу обсудили на совещании при губернаторе Нижегородской области Глебе Никитине 30 марта.
ННТВ 10:13
Общество

Конте: пандемия может привести к всплеску антиевропейских настроений

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что кризис, вызванный пандемией коронавируса, может привести к росту антиевропейских настроений в некоторых странах.
News.ru 07:35
Культура

Дербент приглашает на первую онлайн-экскурсию по древнейшей крепости

Дербентский музей-заповедник приглашает всех желающих посмотреть на канале музея в YouTube трехминутный фильм «История Дербента в живописных полотнах».
Inc-news.ru вчера в 22:51
Общество

В Ульяновской области введут режим самоизоляции для всех жителей

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подписал указ о введении с 31 марта по 5 апреля режима самоизоляции для жителей региона в рамках борьбы с распространением коронавируса.
РИА Новости 10:35
Политика

The Bell узнал о спорах Собянина и Мишустина о необходимости карантина

В Москве и Подмосковье запретили покидать дома: все факты Собянин с самого начала настаивал на введении жесткого карантина в Москве, сказал один из собеседников The Bell, отметив, что формально у мэра нет права принимать такие меры без решения федерального правительства о чрезвычайной ситуации.
Forbes 07:09
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