Президент поручил предпринять все меры по оказанию помощи людям, выяснению причин произошедшего, а также недопущения распространения последствий обрушения дамбы на близлежащие населенные пункты.

Президент России Владимир Путин заслушал доклады главы МЧС Евгения Зиничева и губернатора Красноярского края Александра Усса о ЧП возле красноярского поселка Щетинкино, где в результате прорыва дамбы погибли по меньшей мере 15 человек.

Путин дал поручения после прорыва дамбы в Красноярском крае

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