Происшествия

Lenta.ruLenta.ruПутин дал поручения после прорыва дамбы в Красноярском крае

Президент России Владимир Путин заслушал доклады главы МЧС Евгения Зиничева и губернатора Красноярского края Александра Усса о ЧП возле красноярского поселка Щетинкино, где в результате прорыва дамбы погибли по меньшей мере 15 человек.
Читать в источнике
Комментировать32
Дмитрий Песков
Президент поручил предпринять все меры по оказанию помощи людям, выяснению причин произошедшего, а также недопущения распространения последствий обрушения дамбы на близлежащие населенные пункты.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельТАСС 05:20

Подробнее о событии

Путин поручил помочь пострадавшим при прорыве дамбы в Красноярском крае

Коммерсантъ05:54

Путин поручил помочь пострадавшим после прорыва дамбы в Красноярском крае

РИА Новости05:44

Путин поручил оказать помощь в связи с ЧП на дамбе в Красноярском крае

RT на русском05:27

Путин поручил помочь пострадавшим при прорыве дамбы в Красноярском крае

Газета.Ru05:29

Путину доложили о прорыве дамбы в Красноярском крае

РБК05:27

Путин поручил оказать помощь пострадавшим при прорыве дамбы в Красноярском крае

ТАСС05:20

Путин поручил оказать помощь пострадавшим от прорыва дамбы в Красноярском крае

Интерфакс05:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 17:30, Ашберн
Футбол

«Витесс» Слуцкого разгромил «Венло» в матче чемпионата Нидерландов

"Витесс" одержал крупную победу над "Венло" в выездном матче 10-го тура чемпионата Нидерландов по футболу.
РИА Новости 16:46
Шоу-бизнес

У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочь

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила об этом в своем Twitter.
Известия 10:12
Происшествия

Детский омбудсмен объяснил ситуацию с истощенной девочкой из Орла

Детский омбудсмен сообщил, что 11-летняя девочка страдает генетическим заболеванием.
РБК 16:40
Теннис

Скончался бывший теннисист Александр Волков

Газета.Ru 08:23
Происшествия

Ребенок умер на борту рейса Пхукет — Москва

Самолет Airbus A330 авиакомпании «Аэрофлот», летевший с Пхукета в Москву, экстренно сел в Казани из-за смерти годовалого ребенка, передает Life.ru.
Рамблер вчера в 11:25
Общество

Двойника Зеленского нашли в Москве

Газета.Ru 16:19
Происшествия

Школьный тренер в США разоружил стрелка с помощью объятий

Тренер по футболу и легкой атлетике в одной из школ американского Портленда Кианон Лоу необычным способом разоружил ученика, который пришел в образовательное учреждение с оружием.
Газета.Ru 16:57
Кино

Тарантино отказался переделывать «Однажды в Голливуде» для Китая

Режиссер кинокартины "Однажды в Голливуде" Квентин Тарантино заявил, что не будет переделывать сцены из фильма по требованию Китаю.
Газета.Ru 07:49
Происшествия

Число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае возросло до 15

Количество жертв от прорыва дамбы в Красноярском крае увеличилось до 15 человек, сообщил ТАСС со ссылкой на МЧС России.
Коммерсантъ 04:13
Единоборства

Бетербиев нокаутировал Гвоздика

В боксерском поединке за титулы WBC и IBF российский боксер Артур Бетербиев победил украинца Александра Гвоздика нокаутом в 10 раунде.
МонаВиста 04:30
Экономика

Силуанов заявил о возможном отказе России в кредите для Белоруссии

12 октября 2018 года Силуанов заявил, что РФ в следующем году рассмотрит возможность предоставления Белоруссии кредита на $630 млн для рефинансирования долга перед Москвой.
Известия 12:11
Культура

В сети появился новый трейлер Death Stranding на японском языке

REGNUM вчера в 05:39
Футбол

Тедеско обнулил «Спартак». Первый матч нового тренера красно-белых

Вечерняя Москва 13:34
Армия и оружие

«Уралвагонзавод» оснастил танки российскими тепловизорами

Танки Т-72 оснащались тепловизорами французского производства, однако в 2019 году производитель принял решение отказаться от иностранных комплектующих.
Экономика сегодня 13:49
Политика

Путин и Меркель обсудили организацию саммита «Нормандской четверки»

Президент России Владимир Путин обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель подготовку к саммиту «Нормандской четверки», об этом 19 октября сообщается на сайте президента России.
REGNUM 13:25
Политика

Граждан Украины и Белоруссии признают носителями русского языка

Документом предусматривается возможность признания комиссией носителями русского языка без прохождения собеседования граждан Белоруссии и граждан Украины, свободно владеющих русским языком, при подаче лично заявления о признании их носителями русского языка и при наличии оснований, предусмотренных частью первой статьи 331 федерального закона «О гражданстве Российской Федерации».
REGNUM 08:34
Культура

Эрнст назвал показ «Бригады» социальной ошибкой

Константин Эрнст объяснил, почему он не стал ставить в эфир Первого канала сериал «Бригада»в начале 2000-х годов.
Рамблер 03:51
Армия и оружие

В Авдеевке произошли боестолкновения между ВСУ и «Правым сектором»*

Народная милиция ДНР зафиксировала боестолкновение в районе населенном пункте Авдеевка на позициях 92-й бригады, между ВСУ и радикалами из бандформирований «Азова»* и «Правого сектора»*.
ТК Звезда 16:22
Гаджеты

В России стартовали продажи кнопочного телефона Nokia 110

Компания HMD Global, являющаяся владельцем бренда Nokia, объявила о старте продаж очередного возрожденного кнопочного телефона.
Planet Today 10:48
Общество

Умер Герой России вице-адмирал Михаил Моцак

В Санкт-Петербурге на 70-м году жизни после продолжительной болезни скончался Герой России вице-адмирал Михаил Моцак.
RT на русском 11:49
Футбол

Семак прокомментировал эффектную победу «Зенита» над «Ростовом»

Мойка78 15:21
Технологии

Ватикан выпустил «умные» четки для молитв

Rambler News Service 16 октября в 14:05
Единоборства

Нурмагомедов и Макгрегор обменялись оскорблениями в соцсети

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор и чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов обменялись нелестными высказываниям в адрес друг друга.
Известия 17:15
Общество

«Черновик»: в Дагестане декан университета угрожал отчислить студента из-за вопроса о коррупции главе МВД республики

Издание опубликовало видеоролик, на котором видно, как студент задает вопрос Магомедову во время встречи.
Snob.ru 13:19
Экономика

Росстат рассказал о росте реальных доходов россиян

В Росстате сообщили, что рост реальных располагаемых доходов россиян в III квартале 2019 года связан с увеличением их доходов благодаря "серой" заработной плате.
Газета.Ru 03:01
Политика

Туск ждет от Джонсона письма об отсрочке Brexit

Туск заявил Джонсону, что ожидает от него письма с запросом об отсрочке Brexit. Об этом глава Евросовета написал в своем Twitter.
Вести.Ru 15:24
Футбол

«Манчестер Сити» одержал победу над «Кристал Пэлас»

«Манчестер Сити» обыграл «Кристал Пэлас» в матче 9-го тура чемпионата Англии.
Soccer.ru 14:23
Происшествия

В Подмосковье избили журналистов «Новой газеты» и зоозащитников

Отмечается, что они прибыли на станцию «Круглое озеро», так как там по информации зоозащитников, регулярно проводится незаконная притравка на лис.
Говорит Москва 16:08
Происшествия

В Екатеринбурге двух рабочих завалило грунтом

"В Екатеринбурге пожарно-спасательные подразделения принимают участие в поисках двух коммунальных работников, попавших под обрушение грунта при проведении земляных работ на пересечении улиц Мехренцева и Краснолесья", - сказал представитель ведомства.
ТАСС 14:54
Футбол

Ювентус — Болонья 2:1

Спорт-Экспресс 16:36
ещё по теме
Главное