Президент поручил предпринять все меры по оказанию помощи людям, выяснению причин произошедшего, а также недопущения распространения последствий обрушения дамбы на близлежащие населенные пункты.

Президент России Владимир Путин заслушал доклады главы МЧС Евгения Зиничева и губернатора Красноярского края Александра Усса о ЧП возле красноярского поселка Щетинкино, где в результате прорыва дамбы погибли по меньшей мере 15 человек.

Путин дал поручения после прорыва дамбы в Красноярском крае

Происшествия В Нальчике в институте повышения квалификации МВД убили полицейского Один из слушателей института повышения квалификации МВД в Нальчике погиб в драке с коллегой, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах Кабардино-Балкарии.

Происшествия МЧС показало видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае Управление МЧС по Красноярскому краю опубликовало видео, на котором сняты последствия прорыва дамбы в районе поселка Щетинкино.

Политика Во Франции выступили за приостановление членства Турции в НАТО Меры, по мнению депутатов, могут доходить вплоть до приостановления членства страны в НАТО.

Космос Разработанное в Томске нанопокрытие нанесут на стекла иллюминаторов МКС в 2021 г Ранее сообщалось, что ученые Томского политехнического университета, РКК "Энергия" и Института физики прочности и материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук (ИФПМ СО РАН) разработали специальное покрытие для стекол иллюминаторов.

Политика Британский парламент проголосовал за отсрочку Brexit Палата общин британского парламента приняла в субботу поправку об отсрочке Brexit.

Общество Умер руководитель завершившихся гибелью «Курска» учений Умер Михаил Моцак, вице-адмирал и один из руководителей учений, в ходе которых вместе со всеми членами экипажа 12 августа 2000 года затонула субмарина К-141 "Курск".

Шоу-бизнес Бывшая жена Романа Абрамовича вышла замуж за греческого миллиардера Бывшая жена Романа Абрамовича, 38-летняя Дарья Жукова и греческий миллиардер Ставрос Ниархос поженились, сообщает US Weekly со ссылкой на источники, близкие к паре.

Политика МИД Украины направил России ноту из-за гуманитарной помощи Донбассу Пресс-секретарь украинского МИД Екатерина Зеленко сообщила, что ведомство направило России ноту протеста в связи с доставкой в Донбасс очередной партии гуманитарной помощи для населения.

Общество Практикующий онколог описал симптомы заболевания Заворотнюк Практикующий онколог рассказал о необратимых процессах, которые происходят в организме актрисы Анастасии Заворотнюк, страдающей, по информации СМИ, от рака головного мозга.

Гаджеты Xiaomi выпустил прошивку MIUI 11 для своих смартфонов Ряд смартфонов Redmi и Xiaomi получили новую версию прошивки MIUI 11. Вначале обновление досталось китайским пользователям.

Хоккей Зарипов подрался с Умарком во время матча КХЛ «Салават Юлаев» — «Ак Барс» Капитан казанского «Ак Барса» Данис Зарипов подрался с форвардом уфимского «Салавата Юлаева» Линусом Умарком во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Политика Бизнесмен из США обвинил окружение Порошенко в краже $1,5 млрд Средства, полученные в ходе спецконфискации у окружения экс-президента Украины Виктора Януковича, были поделены между собой соратниками бывшего украинского лидера Петра Порошенко.

Кино Тарантино отказался переделывать «Однажды в Голливуде» для Китая Режиссер кинокартины "Однажды в Голливуде" Квентин Тарантино заявил, что не будет переделывать сцены из фильма по требованию Китаю.

Общество В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27 В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.

Шоу-бизнес У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочь Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила об этом в своем Twitter.

Общество Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.

Авто Эксперты рассказали, какое машинное масло может «убить» двигатель Специалисты портала "АвтоВзгляд" рассказали об ошибках, которые совершают водители при замене масла в автомобиле.

Общество Беглов поблагодарил петербуржцев за активное участие в субботнике Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поблагодарил жителей города за активное участие в субботнике, заметив, что ему было приятно видеть большое количество вовлеченной в уборку территорий молодежи, сообщает издание «Невские Новости».

Здоровье Три полезных перекуса помогут продлить жизнь Три полезных перекуса помогут продлить жизнь. Об этом сообщает издание «Профиль» со ссылкой на британский «Express».

Спорт СБР будет восстановлен в правах не раньше осени 2020 года Повестка дня конгресса Международного союза биатлонистов (IBU) осталась неизменной, в нее не попал вопрос восстановления прав Союза биатлонистов России (СБР).

Футбол УЕФА начнет разводить команды из России и Косово в своих турнирах Решение приняла сама организация на заседании чрезвычайной группы по ситуации с играми женских команд России и Косово в отборочном турнире чемпионата Европы 2021 года.

Политика Меру пресечения Гладковскому изберет Высший антикоррупционный суд Высший антикоррупционный суд изберет меру пресечения экс-замглавы секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олегу Гладковскому.