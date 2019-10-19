Происшествия
Lenta.ruПутин дал поручения после прорыва дамбы в Красноярском крае
Президент России Владимир Путин заслушал доклады главы МЧС Евгения Зиничева и губернатора Красноярского края Александра Усса о ЧП возле красноярского поселка Щетинкино, где в результате прорыва дамбы погибли по меньшей мере 15 человек.
Читать в источнике
Оценить
Президент поручил предпринять все меры по оказанию помощи людям, выяснению причин произошедшего, а также недопущения распространения последствий обрушения дамбы на близлежащие населенные пункты.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельТАСС 05:20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 11:23, Ашберн
Происшествия
В Нальчике в институте повышения квалификации МВД убили полицейского
Один из слушателей института повышения квалификации МВД в Нальчике погиб в драке с коллегой, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах Кабардино-Балкарии.
Газета.Ru 10:48
Происшествия
МЧС показало видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае
Управление МЧС по Красноярскому краю опубликовало видео, на котором сняты последствия прорыва дамбы в районе поселка Щетинкино.
РБК 09:19
Политика
Во Франции выступили за приостановление членства Турции в НАТО
Меры, по мнению депутатов, могут доходить вплоть до приостановления членства страны в НАТО.
Комсомольская правда вчера в 20:04
Космос
Разработанное в Томске нанопокрытие нанесут на стекла иллюминаторов МКС в 2021 г
Ранее сообщалось, что ученые Томского политехнического университета, РКК "Энергия" и Института физики прочности и материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук (ИФПМ СО РАН) разработали специальное покрытие для стекол иллюминаторов.
Интерфакс - Россия вчера в 07:41
Политика
Британский парламент проголосовал за отсрочку Brexit
Палата общин британского парламента приняла в субботу поправку об отсрочке Brexit.
Российская газета 10:39
Общество
Умер руководитель завершившихся гибелью «Курска» учений
Умер Михаил Моцак, вице-адмирал и один из руководителей учений, в ходе которых вместе со всеми членами экипажа 12 августа 2000 года затонула субмарина К-141 "Курск".
Газета.Ru 09:26
Шоу-бизнес
Бывшая жена Романа Абрамовича вышла замуж за греческого миллиардера
Бывшая жена Романа Абрамовича, 38-летняя Дарья Жукова и греческий миллиардер Ставрос Ниархос поженились, сообщает US Weekly со ссылкой на источники, близкие к паре.
Новая Кубань вчера в 08:23
Политика
МИД Украины направил России ноту из-за гуманитарной помощи Донбассу
Пресс-секретарь украинского МИД Екатерина Зеленко сообщила, что ведомство направило России ноту протеста в связи с доставкой в Донбасс очередной партии гуманитарной помощи для населения.
Взгляд.ру вчера в 10:46
Технологии
Соцсеть «ВКонтакте» изменит дизайн мобильного приложения
UfaTime.ru 17 октября в 14:32
Общество
Практикующий онколог описал симптомы заболевания Заворотнюк
Практикующий онколог рассказал о необратимых процессах, которые происходят в организме актрисы Анастасии Заворотнюк, страдающей, по информации СМИ, от рака головного мозга.
iReactor 06:57
Теннис
Павлюченкова обыграла Мухову и вышла в финал «Кубка Кремля»
Добавим, что в финале турнира Павлюченкова встретится с Белиндой Бенчич из Швейцарии.
Советский спорт 10:49
Гаджеты
Xiaomi выпустил прошивку MIUI 11 для своих смартфонов
Ряд смартфонов Redmi и Xiaomi получили новую версию прошивки MIUI 11. Вначале обновление досталось китайским пользователям.
Дни24 17 октября в 08:16
Происшествия
Ребенок умер на борту рейса Пхукет-Москва
Газета.Ru вчера в 10:47
Хоккей
Зарипов подрался с Умарком во время матча КХЛ «Салават Юлаев» — «Ак Барс»
Капитан казанского «Ак Барса» Данис Зарипов подрался с форвардом уфимского «Салавата Юлаева» Линусом Умарком во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
RT на русском 09:15
Политика
Бизнесмен из США обвинил окружение Порошенко в краже $1,5 млрд
Средства, полученные в ходе спецконфискации у окружения экс-президента Украины Виктора Януковича, были поделены между собой соратниками бывшего украинского лидера Петра Порошенко.
News.ru вчера в 16:51
Кино
Тарантино отказался переделывать «Однажды в Голливуде» для Китая
Режиссер кинокартины "Однажды в Голливуде" Квентин Тарантино заявил, что не будет переделывать сцены из фильма по требованию Китаю.
Газета.Ru 07:49
Игры
В Call of Duty: Modern Warfare не будет лутбоксов
Cyber.sports.ru 17 октября в 14:42
Общество
В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27
В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.
РИА Новости вчера в 13:50
Шоу-бизнес
У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочь
Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила об этом в своем Twitter.
Известия 10:12
Общество
Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков
Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.
Газета.Ru 02:04
Авто
Эксперты рассказали, какое машинное масло может «убить» двигатель
Специалисты портала "АвтоВзгляд" рассказали об ошибках, которые совершают водители при замене масла в автомобиле.
Народные новости 01:45
Общество
Беглов поблагодарил петербуржцев за активное участие в субботнике
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поблагодарил жителей города за активное участие в субботнике, заметив, что ему было приятно видеть большое количество вовлеченной в уборку территорий молодежи, сообщает издание «Невские Новости».
Слово и Дело 10:15
Здоровье
Три полезных перекуса помогут продлить жизнь
Три полезных перекуса помогут продлить жизнь. Об этом сообщает издание «Профиль» со ссылкой на британский «Express».
Вести Подмосковья вчера в 08:23
Спорт
СБР будет восстановлен в правах не раньше осени 2020 года
Повестка дня конгресса Международного союза биатлонистов (IBU) осталась неизменной, в нее не попал вопрос восстановления прав Союза биатлонистов России (СБР).
Матч ТВ 09:35
Футбол
УЕФА начнет разводить команды из России и Косово в своих турнирах
Решение приняла сама организация на заседании чрезвычайной группы по ситуации с играми женских команд России и Косово в отборочном турнире чемпионата Европы 2021 года.
Московский Комсомолец вчера в 13:33
Политика
Меру пресечения Гладковскому изберет Высший антикоррупционный суд
Высший антикоррупционный суд изберет меру пресечения экс-замглавы секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олегу Гладковскому.
REGNUM 17 октября в 09:54
Происшествия
В Орле возбудили дело после госпитализации девочки из-за истощения
Следственные органы возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц после госпитализации в Орле 11-летней девочки с задержкой психомоторного развития в истощённом состоянии.
RT на русском 10:19