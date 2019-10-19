Происшествия

Lenta.ruLenta.ruПутин дал поручения после прорыва дамбы в Красноярском крае

Президент России Владимир Путин заслушал доклады главы МЧС Евгения Зиничева и губернатора Красноярского края Александра Усса о ЧП возле красноярского поселка Щетинкино, где в результате прорыва дамбы погибли по меньшей мере 15 человек.
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Дмитрий Песков
Президент поручил предпринять все меры по оказанию помощи людям, выяснению причин произошедшего, а также недопущения распространения последствий обрушения дамбы на близлежащие населенные пункты.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельТАСС 05:20

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Путин поручил помочь пострадавшим при прорыве дамбы в Красноярском крае

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