В этом году у нас рекордный урожай сахарной свеклы, подсолнечника, сои. По зерну, по всем прогнозам, снова выходим на высокий результат – порядка 121 миллиона тонн. Ежегодные урожаи за сто миллионов становятся устойчивой тенденцией. То, что прежде воспринималось как рекорд, сегодня норма.

В 2018 году было собрано 113,3 млн тонн зерна, в 2017 году – более 135 млн тонн, при этом, РСФСР имела рекордный урожай в 1978 году – 127,4 млн тонн, отметил президент. Ранее Минсельхоз повысил прогноз по производству зерновых в России по итогам 2019 года.

Путин дал прогноз по урожаю зерна в России

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