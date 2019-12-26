Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServiceПутин дал прогноз по урожаю зерна в России

В 2018 году было собрано 113,3 млн тонн зерна, в 2017 году – более 135 млн тонн, при этом, РСФСР имела рекордный урожай в 1978 году – 127,4 млн тонн, отметил президент. Ранее Минсельхоз повысил прогноз по производству зерновых в России по итогам 2019 года.
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Владимир Путин
В этом году у нас рекордный урожай сахарной свеклы, подсолнечника, сои. По зерну, по всем прогнозам, снова выходим на высокий результат – порядка 121 миллиона тонн. Ежегодные урожаи за сто миллионов становятся устойчивой тенденцией. То, что прежде воспринималось как рекорд, сегодня норма.
— Владимир ПутинВзгляд.ру 26 декабря в 06:09

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Путин рассказал об объемах урожая зерна в 2019 году

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News.ru26 декабря в 06:29
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Автоматически обработано 7056 источников, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
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