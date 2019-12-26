Экономика
Rambler News ServiceПутин дал прогноз по урожаю зерна в России
В 2018 году было собрано 113,3 млн тонн зерна, в 2017 году – более 135 млн тонн, при этом, РСФСР имела рекордный урожай в 1978 году – 127,4 млн тонн, отметил президент. Ранее Минсельхоз повысил прогноз по производству зерновых в России по итогам 2019 года.
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В этом году у нас рекордный урожай сахарной свеклы, подсолнечника, сои. По зерну, по всем прогнозам, снова выходим на высокий результат – порядка 121 миллиона тонн. Ежегодные урожаи за сто миллионов становятся устойчивой тенденцией. То, что прежде воспринималось как рекорд, сегодня норма.
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Вячеслав Володин и руководители фракций ГД приняли участие в заседании Государственного совета
Государственная Дума РФ26 декабря в 08:14
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Шоу-бизнес
Фото: Ирина Шейк под конец года снялась топлес на пляже
Хоккей
Хоккеисты сборной России проиграли Чехии в стартовом матче на МЧМ-2020
Мужская сборная России потерпела поражение от национальной команды Чехии в матче чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет.
Общество
Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Единоборства
Емельяненко оказался легче Джексона перед боем на Bellator 237
Российский боец ММА Федор Емельяненко и американец Куинтон Джексон прошли официальную церемонию взвешивания в преддверии очного противостояния.
Общество
Суд Одессы отпустил из-под стражи 11 подозреваемых в терроризме
Приморский районный суд Одессы освободил из-под стражи 11 подозреваемых в совершении террористических актов.
Политика
США дали подрядчикам «Северного потока-2» месяц на прекращение работ
21 декабря президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет с санкциями против "Северного потока-2".
Общество
Охлобыстин прокомментировал призыв Водонаевой не рожать «рабов»
Комментируя призывы Водонаевой, Охлобыстин предложил телеканалам ввести «опеределенный ценз» на должность ведущих, чтобы оградить общественность от «дам с пониженной социальной ответственностью».
Политика
Новак заявил о готовности РФ и Украины обнулить взаимные претензии
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что российская и украинская стороны договорились обнулить взаимные претензии по судебным искам с 1 января.
Политика
В Российском технологическом университете сдают зачеты по перекодировке национального сознания и боевым мемам
Издание отмечает, что псевдонаучные концепции и теории заговора включил в программу бывший преподаватель Высшей школы КГБ, который возглавляет кафедру "информационное противоборство".
Происшествия
Названа предварительная причина крушения самолёта в Казахстане
Власти Казахстана назвали предварительную причину крушения самолета Fokker-100, передает ОТР.
Общество
Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете
Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
Футбол
Егоров подал в отставку с поста главы судейского департамента РФС
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров подал в отставку со своего поста по собственному желанию.
Здоровье
В Самаре гомосексуалистам запретили быть донорами крови
В Самаре на сайте станции переливания крови разместили информацию о том, кто не может стать донором.
Хоккей
«Рейнджерс» обыграли «Каролину» в НХЛ с тремя очками Панарина
Хоккейный клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл хоккеистов «Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Армия и оружие
Советский танк Т-62 выдержал прямое попадание противотанковой ракеты
По версии издательства обстрел танка мог быть осуществлен из противотанкового ракетного комплекса TOW, произведенного в США.
Политика
Посла России вызвали в МИД Польши после слов Путина о дипломате
Путин, выступая во вторник на расширенной коллегии Минобороны, назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского, поддержавшего Адольфа Гитлера и его идею выслать польских евреев в Африку "на вымирание и уничтожение".
Армия и оружие
На Западе оценили форсаж российского Ту-22М3
Редактор портала The Aviationist Давид Ченчиотти (David Cenciotti) изучил видео взлета бомбардировщика Ту-22М3 и оценил процесс запуска двигателя НК-25.
Фигурное катание
Орсер: Медведева совершила небольшое чудо в короткой программе на ЧР
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева совершила небольшое чудо, выступив в короткой программе на чемпионате России на коньках, один из которых был сломан, заявил РИА Новости тренер фигуристки Брайан Орсер.
Политика
Пушков объяснил, почему Германия отказала Украине в военной помощи
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter высказывание главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что Германия отклонила просьбу Киева в предоставлении военной помощи.
Происшествия
В Омске семь человек пострадали при столкновении маршрутки и «КамАЗа»
Космос
Учёные нашли друга чёрной дыре. И доказали теорию относительности Эйнштейна
Сообщается, что исследователь и её коллеги провели наблюдения за звездой S0-2, она расположена рядом с объектом Стрелец А* — чёрной дырой в нашем галактическом центре, которая в четыре миллиона раз массивнее Солнца и находится в районе созвездия Стрельца.
Шоу-бизнес
Орлова рассказала о попытке помириться с Шепелевым ради сына Фриске
Певица Ольга Орлова, крестная мать сына покойной Жанны Фриске, рассказала о попытках помириться с Дмитрием Шепелевым.
Общество
Большинство букмекерских контор в России могут закрыться с января
С будущего года появится новый вид земель, предназначенных для проведения азартных игр, за пределами которых у букмекерских контор не будет возможности работать.
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в ЖК «Алые паруса» в Москве
Политика
На Украине рассказали об импорте картофеля из Африки
Глава Союза украинского селянства Иван Томич заявил, что Украина сильно зависит от импорта сельскохозяйтсвенной продукции и в частности вынуждена импортировать картофель из африканских стран.
Футбол
«Вулверхэмптон» победил «Манчестер Сити», проигрывая со счетом 0:2
Шоу-бизнес
Иван Телегин прокомментировал развод с Пелагеей
На кого Иван Телегин променял Пелагею: доказательства измен. Оказалось, спутницей спортмена стала известная светская львица Мария Гончар.
Политика
Земан допустил отмену визита на День Победы в Москву
Президент Чехии Милош Земан не исключил отмену участия в мероприятиях по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Москве из-за российской позиции по вводу советских войск в Чехословакию в 1968 году.
Политика
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом.
Здоровье
Медики рассказали, о каких заболеваниях сигнализирует сухость во рту
Медицинские специалисты определили и назвали ряд болезней, признаками которых может оказаться возникшая сухость во рту и при этом не проходящая длительное время.