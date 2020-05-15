с чего всё началось

Президент Владимир Путин поручил правительству России обеспечить списание налоговых платежей малому бизнесу и НКО. Поручение опубликовано на сайте Кремля по итогам совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке.

Общество В Воронежской области могут открыть магазины и вещевые рынки В Воронежской области в ближайшие несколько дней могут принять решение о полноценном запуске офисов МФЦ, а также о возобновлении работы торговых объектов площадью до 400 кв. м, вещевых ярмарок и рынков.

Экономика Восемь воронежских предприятий могут стать системообразующими Воронеж, 18 мая 2020, 12:38 — REGNUM Восемь воронежских заводов могут войти в федеральный перечень системообразующих предприятий.

Общество СК попросил разрешения на возбуждение уголовных дел против судей Следственный комитет попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) дать согласие на возбуждение уголовных дел в отношение группы действующих и вышедших в отставку судей или их привлечение в качестве обвиняемых к уже возбужденным делам. 10

Общество В России представили две модели распространения коронавируса Представленная ранее модель Сбербанка по заболеваемости коронавирусом предполагает, что пик эпидемии COVID-19 в России произошел 16 мая. 310

Кино Кинокритик Разлогов предсказывает появление сериалов о пандемии Обама в кино предсказал вирус из Китая: топ популярных фильмов об эпидемиях При это Кирилл Разлогов заявил, что ожидать новинок кино стоит все же несколько позже окончания пандемии во всем мире, а не в отдельно взятой стране. 16

Общество Роспотребнадзор не потерял надежды на сезон отпусков Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что несмотря на пандемию коронавируса сезон летних отпусков на российских курортах все же может состояться. 427

Здоровье За сутки 87 человек заболели коронавирусом в Ростовской области На 18 мая в Ростовской области у 2514 человек подтвержден коронавирус, выздоровели 809 человек, в том числе 12 за сутки, скончался 31 пациент. 692

Недвижимость Жилье вернулось к стагнации Руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов называет сложившуюся ситуацию на вторичном рынке стагнацией: не произошло ни заметного снижения, ни роста цен на жилье.

Кино Во втором сезоне The Witcher появится новый ведьмак Создатели сериала The Wітснеr ввели во второй сезон нового персонажа, которого не было ни в книгах Анджея Сапковского, ни в играх по вселенной.

Здоровье Главный онколог Минздрава назвал симптомом рака потерю веса Главный онколог Минздрава, академик РАН Андрей Каприн рассказал, что одним из распространенных симптомов развития онкологического заболевания является потеря массы тела. 304

Общество В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет. 2,4K

Общество Власти Сочи с 1 июня откроют 65 пляжей при стабильной эпидобстановке Пляжи Сочи на 90% готовы к приему туристов после снятия ограничений из-за коронавирусной инфекции, а с 1 июня 65 пляжей санаториев откроются для гостей при стабильной ситуации с коронавирусом.

Политика Россия рассказала о поставках аппаратов ИВЛ из США Ранее глава Госдепартамента Майкл Помпео рассказал о поставках аппаратов ИВЛ и тестов на коронавирус в Россию.

Здоровье Названы первые кандидаты на вакцинацию от COVID-19 Глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал, кому в первую очередь сделают прививку от коронавируса. 2,3K