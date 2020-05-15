с чего всё началось

Президент Владимир Путин поручил правительству России обеспечить списание налоговых платежей малому бизнесу и НКО. Поручение опубликовано на сайте Кремля по итогам совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке.

Футбол Аджоев: «Арсенал» делает все, чтобы Бауэр и Лодыгин вернулись в Россию Тульский "Арсенал" делает все необходимое, чтобы защитник Роберт Бауэр и голкипер Юрий Лодыгин вернулись в Россию и начали подготовку к возобновлению сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщил РИА Новости руководитель футбольного клуба Гурам Аджоев.

Футбол Селюк рассказал о привилегиях Уткина в московском «Локомотиве» Агент Дмитрий Селюк прокомментировал отношение блогера Василия Уткина к московскому "Локомотиву", передает "Чемпионат".

Общество Акционеры ЮКОСа отсудили у России бренд водки «Столичная» Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), сообщили акционеры голландскому изданию NRC Handelsblad. 436

Авто Компания Renault намерена отказаться от трех моделей «План еще не одобрен, но Espace, Scenic и Talisman уже можно считать выведенными из будущей производственной программы», — сообщили собеседники агентства, отметив, что таким образом компания за три года сэкономит около 2 млрд евро. 22

Экономика Владимир Рашевский покинет пост главы СУЭК Владимир Рашевский, занимавший должность генерального директора Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) с 2004 года, покинет должность в соответствии с планом поэтапной трансформации структуры управления СУЭК, говорится в сообщении компании.

Происшествия СК запросил разрешение возбудить уголовные дела против семерых судей Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин просит разрешения на возбуждение уголовных дел в отношении пятерых судей в отставке и двух действующих судей, сообщает в понедельник Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации. 6

Происшествия На Кубани выявлено 94 новых носителя SARS-CoV-2 Краснодар, 18 мая 2020, 10:54 — REGNUM 94 новых случая заражения коронавирусом выявлено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили в региональном оперштабе 18 мая. 777

Общество Минсельхоз выступил против запрета на ввоз сои с ГМО Минсельхоз не считает необходимым инициировать отмену постановления правительства об упрощенном ввозе на территорию России соевых бобов и продуктов их переработки с ГМО, рассказали "РГ" в ведомстве. 1,6K

Политика Bloomberg изменил заголовок статьи о смертности от коронавируса в РФ Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя вышедшую с прежним заголовком статью, вспомнила слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Россия и Китай в условиях пандемии коронавируса якобы «распространяют в больших количествах дезинформацию, стремясь таким образом изменить миропорядок». 732

Здоровье В Пензенской области 78 медиков заразились коронавирусом В рамках совещания с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым Оксана Чижова рассказала, что в настоящий момент лабораторно подтверждено 78 случаев заражения коронавирусом среди медработников на территории Сурского края. 5

Политика Задержанных в Ливии россиян обвинили в попытке вмешательства в выборы Генпрокуратура Правительства национального согласия (ПНС) Ливии предъявила двоим гражданам России Максиму Шугалею и Самеру Суэйфану обвинения в попытке вмешательства в выборы.

Происшествия Жительницу Петербурга насмерть сбили на тротуаре на глазах детей На кадрах видно, как такси цепляет попутную машину, выезжает по диагонали на встречную полосу, задевает легковушку, после чего на скорости вылетает на тротуар, где в тот момент с двумя детьми шла 45-летняя женщина. 34

Общество Глава Роспотребнадзора рассказала, когда будут разрешены прогулки Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что прогулки будут возможны на третьем этапе снятия ограничений, введенных из-за коронавируса.

Политика Трамп рассказал о разработке США «супер-пупер-ракеты» Соединённые Штаты разрабатывают «супер-пупер-ракету», которая будет в 17 раз быстрее существующих, заявил президент Дональд Трамп на церемонии представления нового флага Космических сил США. 1K

Экономика Вице-премьер попросила исключить поставки в Россию «санкционки» Ранее Россельхознадзор неоднократно заявлял о случаях завоза в Россию через Белоруссию и другие страны ЕАЭС попавших под эмбарго продуктов: например, яблоки, груши, пекинская капуста и другая плодоовощная продукция поступали в сопровождении белорусских реэкспортных сертификатов как товары из Сербии, Македонии, стран Африки и т.д, но на самом деле были выращены в попавших под санкции странах. 158

Общество Более 1 миллиона россиян перешли на электронные трудовые книжки Более 1 миллиона россиян перешли на электронные трудовые книжки, заявил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Максим Топилин в интервью программе "Поздняков" на сайте телеканала НТВ.