с чего всё началось

Президент Владимир Путин поручил правительству России обеспечить списание налоговых платежей малому бизнесу и НКО. Поручение опубликовано на сайте Кремля по итогам совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке.

Политика Путин попросил мусульман провести Ураза-байрам дома Президент России Владимир Путин попросил мусульман прислушаться к муфтиям и провести праздник Ураза-байрам дома. 3

Общество В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет. 2,8K

Общество В России снизился темп прироста случаев заражения коронавирусом Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что темп прироста случаев заражения коронавирусом в стране за неделю уменьшился на 23,4%. Об этом она сказала на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Общество В Центре Гамалеи объяснили низкую смертность от коронавируса в России Глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург считает, что в России смертность от новой коронавирусной инфекции в три-четыре раза ниже, нежели в других государствах, потому что популяционный иммунитет у россиян выше, чем у жителей Европы и Соединенных Штатов.

Общество В России за сутки выявили 8926 новых случаев заражения коронавирусом В России за последние сутки выявили 8926 новых случаев заражения коронавирусом в 81 регионе.

Политика В Австралии заявили о поддержке призыва расследовать причины пандемии Более 60 стран поддержали призыв Австралии и Европейского союза провести независимое расследование причин вспышки коронавируса нового типа, сообщила австралийская телерадиокорпорация ABC. 16

Общество Forbes перечислил самые недооцененные города России Американский журнал Forbes составил рейтинг самых недооцененных городов России. Материал подготовил журналист Джаред Ранахан. 194

Космос Военный космоплан X-37B отправили на орбиту в шестой раз В последний, пятый раз X-37B запустили на орбиту в 2017 году с помощью ракеты Falcon 9: тогда компания выиграла тендер у United Launch Allience, чья одноразовая ракета Atlas V запускала космоплан первые четыре раза. 281

Общество Крым расторг договор с крупнейшим производителем черноморских устриц Аквафермеры Азово-Черноморского бассейна ранее записали видеообращение к президенту Владимиру Путину, предупредив о том, что выращивание мидий и устриц в Крыму может прекратиться из-за чрезмерных требований Росприроднадзора. 5

Общество Роспотребнадзор разработал рекомендации по работе транспорта Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации работы на воздушном, водном и автомобильном транспорте на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. 22

Шоу-бизнес Полина Гагарина ушла от мужа Дмитрия Исхакова Полина Гагарина хоть и ушла от мужа Дмитрия Исхакова, но официально звезды пока не развелись.

Общество Синоптик призвал не ждать тепла в России до лета Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН 17 мая призвал не ждать возвращения теплой погоды до лета. 215

Общество Минсельхоз не поддержал запрет на ввоз сои с ГМО Москва, 18 мая 2020, 12:03 — REGNUM Минсельхоз РФ не считает нужным выступать против постановления российского правительства касаемо упрощённого ввоза соевых бобов и продуктов их переработки с ГМО. 1,7K

Общество Воробьев анонсировал частичный выход Подмосковья из ограничений В эфире программы «Неделя в городе» на канале «Россия-1» губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что уже к понедельнику Подмосковье будет соответствовать трем критериям, которые требуются для частичного запуска экономики. 780

Футбол Тарасов возобновил тренировки с «Рубином» Тарасов присоединился к «Рубину» в зимнее трансферное окно на правах свободного агента, подписав контракт на полгода, но практически сразу выбыл из строя, получив перелом ноги на тренировке.