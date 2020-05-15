Коронавирус

Реальное времяРеальное времяПутин дал указание списать налоги малому бизнесу

Президент Владимир Путин поручил правительству России обеспечить списание налоговых платежей малому бизнесу и НКО. Поручение опубликовано на сайте Кремля по итогам совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке.
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с чего всё началось
В пятницу пресс-служба президента опубликовала перечень поручений
главы государства, которые он утвердил по итогам совещания по вопросам, связанным с санитарно-эпидемиологической обстановкой в России, состоявшегося 11 мая 2020 года.
ТВ Центр15 мая в 14:52

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Путин поручил к 1 июня списать налоги за II квартал для малого бизнеса и НКО

ТАСС15 мая в 15:29

Пострадавшему малому бизнесу спишут налоги. Чем еще помогут?

ИА Клерк.Ру06:57

Предприниматели и экономисты о господдержке в условиях карантина

Коммерсантъвчера в 04:00

Руководители НКО об освобождении от налогов: «Скорейшая реализация президентских инициатив нам очень нужна»

DVINA 2907:03

Путин поручил до июня списать малому и среднему бизнесу налоги за II квартал

Российская газета15 мая в 15:25

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Вологда Регион15 мая в 05:12

Кабмин одобрил списание налогов для малого и среднего бизнеса за II квартал

Народные новости15 мая в 04:47
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Интерфакс вчера в 04:41
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RuNews24.ru 04:14
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Путин попросил мусульман провести Ураза-байрам дома

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В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии

Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском вчера в 23:21
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Общество

В России снизился темп прироста случаев заражения коронавирусом

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что темп прироста случаев заражения коронавирусом в стране за неделю уменьшился на 23,4%. Об этом она сказала на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
Газета.Ru 06:24
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Прикованная к постели москвичка получила штраф за нарушение самоизоляции

Lenta.ru 05:18
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Общество

В Центре Гамалеи объяснили низкую смертность от коронавируса в России

Глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург считает, что в России смертность от новой коронавирусной инфекции в три-четыре раза ниже, нежели в других государствах, потому что популяционный иммунитет у россиян выше, чем у жителей Европы и Соединенных Штатов.
Журналистская правда 07:33
Общество

В России за сутки выявили 8926 новых случаев заражения коронавирусом

В России за последние сутки выявили 8926 новых случаев заражения коронавирусом в 81 регионе.
Lenta.ru 03:36
Политика

Кулеба заявил о разработанной Киевом стратегии «деоккупации» Крыма

Киев разработал стратегию «деоккупации» Крыма.
Известия 06:07
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Политика

В Австралии заявили о поддержке призыва расследовать причины пандемии

Более 60 стран поддержали призыв Австралии и Европейского союза провести независимое расследование причин вспышки коронавируса нового типа, сообщила австралийская телерадиокорпорация ABC.
РИА Новости вчера в 08:07
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Общество

Forbes перечислил самые недооцененные города России

Американский журнал Forbes составил рейтинг самых недооцененных городов России. Материал подготовил журналист Джаред Ранахан.
Газета.Ru вчера в 22:43
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Космос

Военный космоплан X-37B отправили на орбиту в шестой раз

В последний, пятый раз X-37B запустили на орбиту в 2017 году с помощью ракеты Falcon 9: тогда компания выиграла тендер у United Launch Allience, чья одноразовая ракета Atlas V запускала космоплан первые четыре раза.
N+1 вчера в 09:17
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Авто

Почта России закупила более тысячи автомобилей LADA Largus

Липецкое время 07:05
Экономика

В Башкирии рассказали о втором пакете мер по поддержке экономики

Уфа, 18 мая 2020, 13:44 — REGNUM 38 мер вошли во второй пакет поддержки экономики Башкирии.
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В Красноярский край перебросили военных для борьбы с коронавирусом

Коммерсантъ 02:06
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Аквафермеры Азово-Черноморского бассейна ранее записали видеообращение к президенту Владимиру Путину, предупредив о том, что выращивание мидий и устриц в Крыму может прекратиться из-за чрезмерных требований Росприроднадзора.
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Общество

Роспотребнадзор разработал рекомендации по работе транспорта

Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации работы на воздушном, водном и автомобильном транспорте на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 05:57
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Шоу-бизнес

Полина Гагарина ушла от мужа Дмитрия Исхакова

Полина Гагарина хоть и ушла от мужа Дмитрия Исхакова, но официально звезды пока не развелись.
Комсомольская правда 07:48
Общество

В Башкирии введут режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

После подписания документа, в Башкирии вводится режим самоизоляции для граждан старше 65-и лет, а также для всех страдающих хроническими заболеваниями.
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Общество

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ТАСС 05:26
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Общество

Синоптик призвал не ждать тепла в России до лета

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН 17 мая призвал не ждать возвращения теплой погоды до лета.
Известия вчера в 18:20
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Происшествия

В Екатеринбурге нашли коронавирус в СИЗО № 1

Екатеринбург, 18 мая 2020, 12:34 — REGNUM В следственном изоляторе № 1 Екатеринбурга ввели карантин по коронавирусу.
REGNUM 05:34
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Общество

Минсельхоз не поддержал запрет на ввоз сои с ГМО

Москва, 18 мая 2020, 12:03 — REGNUM Минсельхоз РФ не считает нужным выступать против постановления российского правительства касаемо упрощённого ввоза соевых бобов и продуктов их переработки с ГМО.
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В эфире программы «Неделя в городе» на канале «Россия-1» губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что уже к понедельнику Подмосковье будет соответствовать трем критериям, которые требуются для частичного запуска экономики.
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Тарасов возобновил тренировки с «Рубином»

Тарасов присоединился к «Рубину» в зимнее трансферное окно на правах свободного агента, подписав контракт на полгода, но практически сразу выбыл из строя, получив перелом ноги на тренировке.
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На Украине умер вор в законе Владимир Дрибной

Известия 15 мая в 19:50
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Политика

Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме

Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
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Экономика

Арендаторы смогут требовать скидку или разрывать договор без штрафа

«Ведомости» ознакомились с поправками, подготовленными министерством ко второму чтению в Госдуме.
Ведомости вчера в 17:06
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Как работают Яндекс.Новости?
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