Коронавирус
Реальное времяПутин дал указание списать налоги малому бизнесу
Президент Владимир Путин поручил правительству России обеспечить списание налоговых платежей малому бизнесу и НКО. Поручение опубликовано на сайте Кремля по итогам совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке.
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с чего всё началось
В пятницу пресс-служба президента опубликовала перечень порученийглавы государства, которые он утвердил по итогам совещания по вопросам, связанным с санитарно-эпидемиологической обстановкой в России, состоявшегося 11 мая 2020 года.ТВ Центр15 мая в 14:52
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Путин поручил до июня списать малому и среднему бизнесу налоги за II квартал
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