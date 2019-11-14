Политика
РБКПутин даст большую пресс-конференцию во второй половине декабря
В 2018 году большая пресс-конференция российского президента прошла 20 декабря, она продлилась три часа 43 минуты. За это время Путин успел ответить на вопросы более 50 журналистов, тогда как аккредитацию получили более 1,7 тыс. представителей СМИ.
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Здоровье
В Пекине зафиксированы два случая лёгочной чумы
Два случая лёгочной чумы были зарегистрированы в Пекине, сообщает 12 ноября агентство Синьхуа.
Общество
В Венеции ввели режим ЧП после наводнения
Политика
Путин назвал незаконным присутствие США в Сирии
Россия не считает легитимным присутствие американских военных в Сирии, заявил 14 ноября президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.
Культура
В Петербурге стартует Международный культурный форум-2019
Сегодня стартует VIII Санкт-Петербургский Международный культурный форум.
Экономика
В России резко подешевела свинина
Авто
Новую LADA Granta начали продавать в Египте
В среду, 12 ноября, в Каире стартовали продажи автомобилей нового семейства LADA Granta.
Космос
Завершение строительства российского сегмента МКС вновь отложили
Запуск научно-энергетического модуля - последнего необходимого для завершения строительства российского сегмента МКС - отложен на год, следует из фотографии выступления генерального директора Ракетно-космической корпорации "Энергия" Николая Севастьянова, опубликованной на сайте корпорации.
Шоу-бизнес
Экс-«фабрикантка» Мария Алалыкина приняла ислам и уехала в Дагестан
Певица приняла ислам и сейчас живет со вторым мужем на территории Республики Махачкала, 13 ноября.
Кино
Сериал «Ведьмак» от Netflix был продлен на второй сезон
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Соник в кино»
Важная деталь – Соник в новом видео стал больше похож на классического персонажа из видеоигр, чем это было в предыдущем трейлере.
Шоу-бизнес
Татьяна Навка опубликовала милое видео с дочерью, крестницей и мамой
Спортсменка полетела отдыхать с младшей дочерью Надей, мамой, сестрой Натальей и маленькой крестницей.
Киберспорт
Вышла Battle Breakers — первая игра Epic Games со времён Fortnite
Компания Epic Games выпустила первую игру за многие годы, и ей стала ролевая тактика Battle Breakers для ПК и мобильных устройств на iOS и Android.
Здоровье
Мать девочки из США с пятном на лице рассказала о результатах операций
Пока о результатах операции по удалению родимого пятна с лица девочки Луны Феннер из США говорить рано, заявила 14 ноября мать ребёнка Кэрол Феннер в интервью «360».
Футбол
Ростовские власти опровергли заявление тренера ФК «Ростов» Карпина
Власти Ростовской области прокомментировали заявление главного тренера футбольного клуба «Ростов» Валерия Карпина о недостаточной поддержке команды со стороны донского правительства.
Происшествия
Псковский чиновник, оскорбивший полицейских, сложил полномочия
Глава Печорского района Псковской области Дмитрий Сопотов "по этическим основаниям" сложил с себя полномочия после конфликта с полицейскими, которых он оскорбил, когда те остановили автомобиль для проверки, сообщает пресс-служба администрации региона.
Кино
Стартовали съемки второго сезона сериала «Мандалорец»
Футбол
Португальцы разгромили Литву, Роналду оформил хет-трик
Наука
В людях нашли новый неизвестный вирус
Международная группа ученых обнаружила неизвестный тип вируса в образцах физиологической жидкости человека.
Хоккей
«Салават Юлаев» обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ
Хоккей
Илья Ковальчук будет выведен из состава «Лос-Анджелес Кингз»
Российский нападающий клуба НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук в ближайшее время будет выведен из состава команды.
Единоборства
Эдуард Трояновский и Йозеф Заградник прошли процедуру взвешивания
Общество
Водительские права Брежнева продали на аукционе за 1,5 млн рублей
Водительское удостоверение генсека КПСС Леонида Брежнева, которое было выдано в 1976 году, продали на аукционе «Литфонда» за 1 млн 550 тысяч рублей.
Наука
Сахар оказывает очень сильное влияние на воспаление в кишечнике
«Употребление в пищу продуктов с высоким содержанием сахара и снижение потребления клетчатки приводит к увеличению популяции вредных микробов, таких как кишечная палочка, которые связаны с воспалением и дефектным иммунным ответом», - констатировала ученый.
Здоровье
В Тарбагатайском районе ФАП работает без врачей и фельдшеров
Шоу-бизнес
«Опять залетела»: Лобода показала беременный живот
Светлана Лобода удивила поклонников своим новым постом в социальных сетях. На фото в Инстаграм виден беременный живот звезды.