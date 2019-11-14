Политика

РБКРБКПутин даст большую пресс-конференцию во второй половине декабря

В 2018 году большая пресс-конференция российского президента прошла 20 декабря, она продлилась три часа 43 минуты. За это время Путин успел ответить на вопросы более 50 журналистов, тогда как аккредитацию получили более 1,7 тыс. представителей СМИ.
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Путин даст большую пресс-конференцию во второй половине декабря

РБК09:34

Большая пресс-конференция Путина пройдет во второй половине декабря

ТАСС08:16

Путин до конца года проведет большую пресс-конференцию

Ведомости08:38

Путин даст большую пресс-конференцию во второй половине декабря

RT на русском08:27

Пресс-конференция Путина пройдет в декабре

Телеканал 360°08:25

Пресс-конференция Путина состоится в конце декабря

Коммерсантъ09:01

Путин обратится с посланием к Федеральному собранию в 2020 году

РИА Новости08:18
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