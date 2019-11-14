Президент России Владимир Путин соберёт традиционную большую пресс-конференцию во второй половине декабря. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, дата уже определена, скоро объявят аккредитацию.

Путин даст большую пресс-конференцию во второй половине декабря

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