Политика
RT на русскомПутин даст большую пресс-конференцию во второй половине декабря
Президент России Владимир Путин соберёт традиционную большую пресс-конференцию во второй половине декабря. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, дата уже определена, скоро объявят аккредитацию.
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Общество
Владелец «Рольфа» решил продать бизнес
Кипрская Delance Limited, через которую семья Сергея Петрова контролирует крупнейшего российского автодилера «Рольф», начинает процесс по изучению возможностей продажи бизнеса, сообщается в пресс-релизе компании.
Футбол
Семин рассказал о трансферных планах «Локомотива» на зиму
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин рассказал, какие трансферные задачи будут решать железнодорожники в зимнее трансферное окно.
Происшествия
Защита главы ростовского ГУФСИН обжалует его арест
Жалоба на арест главы ГУФСИН России по Ростовской области Муслима Даххаева будет подана в четверг, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Заманский.
Экономика
В ПФР рассказали о перспективах индексации для работающих пенсионеров
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил 368 млрд руб. на 2020 год.
Футбол
РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России
РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России У Российского футбольного союза (РФС) возник конфликт с экипировщиком национальной сборной — компанией Adidas.
Происшествия
Коллеги историка Соколова оплатили его адвоката
На суде сам Соколов назвал такое решение суда справедливым, но защита настаивала на домашнем аресте.
Происшествия
В Благовещенске студент устроил стрельбу в колледже
Студент открыл стрельбу в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске, сообщили ТАСС в пресс-службе областного правительства.
Игры
Rockstar извинилась за Red Dead Redemption 2 на ПК и дарит подарки
С запуском ПК-версии Red Dead Redemption 2 у Rockstar, очевидно, все вышло не очень хорошо, но разработчики обещают исправиться.
Политика
Госдума нашла попытки иностранного вмешательства в 19 регионах
Ранее Пискарев уже сообщал, что в комиссию Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ из регионов поступают материалы о деятельности иностранных НКО, призывающих к нарушению российского законодательства, и думская комиссия намерена разобраться в представленных материалах.
Политика
JIT пытается обвинить Сергея Шойгу в крушении MH17
В телефонной беседе имя Шойгу называется, как «то, кого нельзя называть», но его фамилия начинается на букву «Ш». В JIT услышали, что один из участников разговора упомянул фамилию российского министра обороны, который якобы «отдал приказ «какеготам», которые согласились передать после получения приказа».
Происшествия
В Калифорнии подросток открыл стрельбу в школе, есть пострадавшие
По меньшей мере шесть человек ранены в результате стрельбы в школе города Санта-Кларита в штате Калифорния в США, сообщает телеканал NBC.
Общество
На тренировку клуба КХЛ «Адмирал» привели кота с рейса «Аэрофлота»
Кот Виктор, хозяину которого, Михаилу Галину, было отказано в проносе животного в салон самолета Москва — Владивосток, провел занятие в тренажерном зале с командой Континентальной хоккейной лиги «Адмирал».
Энергетика
Почему Польша резко сократила поставки газа из России
За 9 месяцев 2019 года Польша закупила всего 6,29 млрд кубометров газа у "Газпрома", и это на 21% ниже, чем за тот же период прошлого года.
Происшествия
В Челябинске завели дело об издевательствах в частном доме престарелых
Здоровье
Диетолог рассказал, кому нельзя есть клюкву
Врач-диетолог клиники Маргариты Королёвой Евгений Арзамасцев в интервью "Вечерней Москве" заявил о том, что при некоторых заболеваниях людям не стоит есть клюкву.
Общество
В России появился новый вид мошенничества с картами
Мошенники, использующие социальную инженерию для кражи денег с банковских карт, нашли новый способ обналичивания средств.
Здоровье
Мама девочки с родимым пятном на все лицо рассказала о результатах операций
Авто
УАЗ готовит новый необычный фургон на базе УАЗ «Профи»
Ульяновский автозавод запустит «в серию» новый многофункциональный фургон на базе УАЗ «Профи», построенный совместно Коломенским опытно-механическим заводом.
Хоккей
Ак Барс — Трактор 4:1 (3-й период)
Общество
Госпитализацию Джигарханяна опровергли
Футбол
Пике — о своих доходах: больше бюджета Испании на этот год
32-летний игрок сине-гранатовых в шутку ответил: «Больше, чем бюджет Испании на этот год». Пике является воспитанником «Барселоны».
Политика
Совфед прокомментировал претензии Лукашенко по границе с РФ
Член Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что Минск может требовать внесения изменений в российско-белорусский договор о взаимных усилиях по охране границы, но работать над ним будут Министерства иностранных дел обоих государств.
Спорт
Представлен геймплейный трейлер Синдел в Mortal Kombat 11
Компания NetherRealm опубликовала геймплей за Синдел в Mortal Kombat 11.
Политика
Додон привел к присяге новое правительство Молдавии
Президент Молдавии Игорь Додон привел к присяге новое правительство республики во главе с премьер-министром Ионом Кику.
Экономика
Предприниматели получат по взносу
Минфин опубликовал на regulation.gov.ru проект поправок к Налоговому кодексу, увеличивающих размер фиксированных взносов на пенсионное и медицинское страхование в 2021–2024 годах для индивидуальных предпринимателей.
Шоу-бизнес
Стало известно, куда пропала Маша Алалыкина из группы «Фабрика»
Марию Алалыкину многие помнят по «Фабрике звезд». Она вполне успешно гастролировала с девичьей группой, а потом внезапно пропала.