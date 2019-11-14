Политика

RT на русскомRT на русскомПутин даст большую пресс-конференцию во второй половине декабря

Президент России Владимир Путин соберёт традиционную большую пресс-конференцию во второй половине декабря. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, дата уже определена, скоро объявят аккредитацию.
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Путин даст большую пресс-конференцию во второй половине декабря

РБК09:34

Пресс-конференция Путина состоится в конце декабря

Коммерсантъ09:01

Путин до конца года проведет большую пресс-конференцию

Ведомости08:38

Путин даст большую пресс-конференцию во второй половине декабря

RT на русском08:27

Пресс-конференция Путина пройдет в декабре

Телеканал 360°08:25

Большая пресс-конференция Путина пройдет во второй половине декабря

ТАСС08:16

Путин обратится с посланием к Федеральному собранию в 2020 году

РИА Новости08:18
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Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 12:51, Вашингтон
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РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России У Российского футбольного союза (РФС) возник конфликт с экипировщиком национальной сборной — компанией Adidas.
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ТАСС вчера в 21:17
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Rockstar извинилась за Red Dead Redemption 2 на ПК и дарит подарки

С запуском ПК-версии Red Dead Redemption 2 у Rockstar, очевидно, все вышло не очень хорошо, но разработчики обещают исправиться.
Российская газета вчера в 15:25
Политика

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JIT пытается обвинить Сергея Шойгу в крушении MH17

В телефонной беседе имя Шойгу называется, как «то, кого нельзя называть», но его фамилия начинается на букву «Ш». В JIT услышали, что один из участников разговора упомянул фамилию российского министра обороны, который якобы «отдал приказ «какеготам», которые согласились передать после получения приказа».
RuNews24.ru 10:32
Политика

Эрдоган исключил отказ Турции от С-400 после переговоров с Трампом

Известия 08:54
Происшествия

В Калифорнии подросток открыл стрельбу в школе, есть пострадавшие

По меньшей мере шесть человек ранены в результате стрельбы в школе города Санта-Кларита в штате Калифорния в США, сообщает телеканал NBC.
РИА Новости 11:39
Общество

На тренировку клуба КХЛ «Адмирал» привели кота с рейса «Аэрофлота»

Кот Виктор, хозяину которого, Михаилу Галину, было отказано в проносе животного в салон самолета Москва — Владивосток, провел занятие в тренажерном зале с командой Континентальной хоккейной лиги «Адмирал».
РБК 07:36
Энергетика

Почему Польша резко сократила поставки газа из России

За 9 месяцев 2019 года Польша закупила всего 6,29 млрд кубометров газа у "Газпрома", и это на 21% ниже, чем за тот же период прошлого года.
Газета.Ru 10:38
Происшествия

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В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна

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Общество

В России появился новый вид мошенничества с картами

Мошенники, использующие социальную инженерию для кражи денег с банковских карт, нашли новый способ обналичивания средств.
Газета.Ru 06:21
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Мама девочки с родимым пятном на все лицо рассказала о результатах операций

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Авто

УАЗ готовит новый необычный фургон на базе УАЗ «Профи»

Ульяновский автозавод запустит «в серию» новый многофункциональный фургон на базе УАЗ «Профи», построенный совместно Коломенским опытно-механическим заводом.
Автоновости дня 12 ноября в 23:43
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Ак Барс — Трактор 4:1 (3-й период)

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Госпитализацию Джигарханяна опровергли

Газета.Ru 10:00
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Пике — о своих доходах: больше бюджета Испании на этот год

32-летний игрок сине-гранатовых в шутку ответил: «Больше, чем бюджет Испании на этот год». Пике является воспитанником «Барселоны».
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Совфед прокомментировал претензии Лукашенко по границе с РФ

Член Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что Минск может требовать внесения изменений в российско-белорусский договор о взаимных усилиях по охране границы, но работать над ним будут Министерства иностранных дел обоих государств.
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Спорт

Представлен геймплейный трейлер Синдел в Mortal Kombat 11

Компания NetherRealm опубликовала геймплей за Синдел в Mortal Kombat 11.
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Додон привел к присяге новое правительство Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон привел к присяге новое правительство республики во главе с премьер-министром Ионом Кику.
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Экономика

Предприниматели получат по взносу

Минфин опубликовал на regulation.gov.ru проект поправок к Налоговому кодексу, увеличивающих размер фиксированных взносов на пенсионное и медицинское страхование в 2021–2024 годах для индивидуальных предпринимателей.
Коммерсантъ вчера в 17:17
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Суд арестовал еще одного фигуранта дела об угрозах московскому судье

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Стало известно, куда пропала Маша Алалыкина из группы «Фабрика»

Марию Алалыкину многие помнят по «Фабрике звезд». Она вполне успешно гастролировала с девичьей группой, а потом внезапно пропала.
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