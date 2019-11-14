Президент России Владимир Путин соберёт традиционную большую пресс-конференцию во второй половине декабря. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, дата уже определена, скоро объявят аккредитацию.

Путин даст большую пресс-конференцию во второй половине декабря

Происшествия В Ставропольском крае задержали напавшего с ножом на детей мужчину Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину в Ставропольском крае после того, как он с ножом пытался напасть на детей на детской площадке, а также угрожал убийством учительнице.

Общество Мединский сравнил историка Соколова с Джокером Ажиотаж вокруг убийства аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко напоминает шумиху, возникшую после выхода фильма "Джокер" Тодда Филлипса, сказал министр культуры Владимир Мединский, отвечая на вопрос журналистов на Культурном форуме в Санкт-Петербурге.

Общество На Россию надвигаются аномальные холода Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, из Арктики в центральную Сибирь направляется арктический антициклон, который принесет аномально холодную погоду в Уральский регион и в Сибирь.

Фигурное катание Авербух оценил шансы Медведевой на этапе Гран-при в Москве Известный фигурист и хореограф Илья Авербух считает, что для того, чтобы составить конкуренцию Александре Трусовой на этапе Гран-при в Москве, Евгении Медведевой необходимо выступить максимально чисто.

Происшествия В Псковской области проверят видео с обматерившим полицию чиновником Управление МВД Псковской области начало проверку видеозаписи, на которой глава Печорского района грубо беседует с мужчиной в полицейской форме и использует нецензурные выражения.

Политика На Украине задержали мужа депутата «Слуги народа» по запросу России Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) подтвердила, что правоохранительные органы задержали мужа депутата Верховной рады от партии "Слуга народа" Анны Скороход Алексея Алякина по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах.

Авто Качество автомобилей Lada начали проверять по-новому В ноябре началась работа по перестройке логистики финальных тестов автомобилей LADA и заключительных проверок качества конечных продуктов, сошедших с конвейера, сообщили в пресс-службе АвтоВАЗа.