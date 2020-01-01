Политика
ИзвестияПутин 8 января посетит церемонию запуска «Турецкого потока»
Президент России Владимир Путин 8 января с рабочим визитом посетит Стамбул, где примет участие в церемонии запуска газопровода «Турецкий поток». Об этом 7 января сообщили на официальном сайте президента России.
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Общество
В Иране перенесли время похорон генерала Сулеймани
Похороны убитого генерала Касема Сулеймани, проходящие в иранском городе Керман, отложены из-за слишком большого количества желающих попрощаться с ним, сообщает телеканал Press TV.
Происшествия
Сбежавший из воинской части в Забайкалье южноуральский срочник найден
Солдат-срочник Артур Хакимов, сбежавший из воинской части в Забайкалье, найден живым и здоровым, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на Комитет-совет солдатских матерей России.
Происшествия
В Японии выдали ордер на арест супруги Карлоса Гона
Токийская прокуратура получила во вторник ордер на арест супруги бывшего главы франко-японского автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона.
Хоккей
Ковальчук высказался о дебюте за «Монреаль»
Форвард "Монреаль Канадиенс" Илья Ковальчук поделился впечатлениями от дебютного матча за клуб.
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Политика
Россия заняла 51 строчку в рейтинге привлекательности паспортов
Россия заняла 51-ую строчку в обновленном рейтинге привлекательности паспортов, который составляет швейцарская компания Henley&Partners.
Автоспорт
Ферстаппен продлил контракт с «Ред Булл»
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова показала свой дом в Майами
В своём stories Самойлова накануне показала, как выглядят её дом на ближайшие 11 месяцев.
Космос
SpaceX успешно вывела на орбиту 60 спутников Starlink
Ракета-носитель Falcon 9 во вторник успешно вывела на низкую околоземную орбиту новую партию из 60 телекоммуникационных спутников Starlink.
Космос
Спутник NASA открыл новую землеподобную планету в созвездии Рыб
Исследовательский спутник TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) открыл первую планету в созвездии Рыб, которая похожа на Землю по размерам.
Экономика
PwC предсказало замедление темпов роста мировой экономики в 2020 году
Поясняется, что в наступившем году мировую экономику ожидает "слоубализация" - замедление темпов роста.
Шоу-бизнес
Пригожин ответил на критику «Голубых огоньков»
Шоу-бизнес
Ксения Бородина подшутила над своими поклонниками
Телеведущая Ксения Бородина подшутила над подписчиками в микроблоге, выложив необычную фотографию со своего отдыха.
Общество
Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади
Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Происшествия
Постпреда Свердловской области задержали по подозрению в браконьерстве
По подозрению в браконьерском убийстве косули в Бронницком охотничьем хозяйстве в Подмосковье был задержан чиновник от представительства Свердловской области в столице Александр Овчаров, передает телеканал РЕН ТВ.
Армия и оружие
Армия Хафтара полностью взяла под контроль город Сирт
Политика
В Эстонии заявили об отказе ратифицировать договор о границе с Россией
Правящая в Эстонии коалиция не намерена ратифицировать договор о государственной границе с Россией, подписанный в 2014 году.
Общество
В Тюмени три свиньи ворвались в магазин и выпили две бутылки коньяка
Происшествия
У берегов Пуэрто-Рико произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Пуэрто-Рико.
Авто
Джеймс Кэмерон показал иллюстрации второго «Аватара»
Джеймс Кэмерон приехал на CES 2020, где показал сразу несколько концептов второго «Аватара».
Религия
Владимир Путин поздравил россиян с Рождеством Христовым
Президент России Владимир Путин поздравил православных граждан страны с Рождеством Христовым. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Общество
Facebook ужесточил меры по борьбе с фейковыми видео
Кино
Школа в Петровске прославилась благодаря «Союзу спасения»
В сегодняшнем выпуске новостей на радиостанции «Эхо Москвы» рассказали об учителях, которые слишком серьезно восприняли слова федерального министра культуры Владимира Мединского насчет обязательного просмотра фильма «Союз спасения».
Авто
Новый Mitsubishi Outlander представят в 2020 году
Специалисты считают, что новинка будет представлять сегмент кроссоверов, а презентация его состоится только во второй половине 2020 года.
Общество
В России планируют скорректировать брачный возраст
Кабмин РФ в декабре 2020 года рассмотрит изменения в Семейный кодекс РФ, которые позволят изменить брачный возраст, а также уточнить обстоятельства, по которым можно вступать в брак до достижения совершеннолетия.
Общество
Ученые раскрыли тайну «Спасителя мира» Леонардо да Винчи
Итальянский художник эпохи Ренессанса Леонардо да Винчи в своей работе «Спаситель мира» (Salvator Mundi) изобразил в руках Христа не стеклянный шар, а полую сферу.
Политика
В Польше могут принять документ против российской трактовки истории
"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Кино
Был определен самый кассовый мультфильм в истории
Удалось определить самый кассовый анимационный фильм в истории, сообщает РБК.
Общество
Житель Пензы выиграл в лотерею 123 миллиона рублей
Житель Пензы купил лотерейный билет за 50 рублей и выиграл более 123 миллионов рублей.