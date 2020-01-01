Президент России Владимир Путин 8 января с рабочим визитом посетит Стамбул, где примет участие в церемонии запуска газопровода «Турецкий поток». Об этом 7 января сообщили на официальном сайте президента России.

Общество В Иране перенесли время похорон генерала Сулеймани Похороны убитого генерала Касема Сулеймани, проходящие в иранском городе Керман, отложены из-за слишком большого количества желающих попрощаться с ним, сообщает телеканал Press TV.

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