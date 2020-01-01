Политика

ИзвестияИзвестияПутин 8 января посетит церемонию запуска «Турецкого потока»

Президент России Владимир Путин 8 января с рабочим визитом посетит Стамбул, где примет участие в церемонии запуска газопровода «Турецкий поток». Об этом 7 января сообщили на официальном сайте президента России.
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Путин даст старт работе «Турецкого потока» 8 января

Газета.Ru07:46

Путин встретится с Эрдоганом в Стамбуле 8 января

РБК07:44

Газопровод «Турецкий поток». Строительство и перспективы

ТАСС03:31

Путин 8 января посетит церемонию запуска «Турецкого потока»

Известия07:38

Путин завтра отправляется в Стамбул для участия в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток»

Эхо Москвы07:30

Путин запустит «Турецкий поток»

РИА Новости07:22

Путин 8 января поучаствует в запуске «Турецкого потока» в Стамбуле

RT на русском07:40
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Происшествия

СК завел дело после гибели восьми человек на пожаре в Подмосковье

РИА Новости 07:00
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Похороны убитого генерала Касема Сулеймани, проходящие в иранском городе Керман, отложены из-за слишком большого количества желающих попрощаться с ним, сообщает телеканал Press TV.
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Сбежавший из воинской части в Забайкалье южноуральский срочник найден

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Доступ1 вчера в 00:54
Происшествия

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ТАСС 03:21
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Ковальчук высказался о дебюте за «Монреаль»

Форвард "Монреаль Канадиенс" Илья Ковальчук поделился впечатлениями от дебютного матча за клуб.
Газета.Ru 04:36
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Назван правильный способ заварки чая

При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Lenta.ru вчера в 03:50
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Россия заняла 51-ую строчку в обновленном рейтинге привлекательности паспортов, который составляет швейцарская компания Henley&Partners.
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В своём stories Самойлова накануне показала, как выглядят её дом на ближайшие 11 месяцев.
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RT на русском вчера в 22:44
Космос

Спутник NASA открыл новую землеподобную планету в созвездии Рыб

Исследовательский спутник TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) открыл первую планету в созвездии Рыб, которая похожа на Землю по размерам.
Известия 07:52
Экономика

PwC предсказало замедление темпов роста мировой экономики в 2020 году

Поясняется, что в наступившем году мировую экономику ожидает "слоубализация" - замедление темпов роста.
Газета.Ru 03:22
Шоу-бизнес

Пригожин ответил на критику «Голубых огоньков»

РИА Новости 04 января в 01:00
Шоу-бизнес

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Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади

Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Известия вчера в 16:30
Происшествия

Постпреда Свердловской области задержали по подозрению в браконьерстве

По подозрению в браконьерском убийстве косули в Бронницком охотничьем хозяйстве в Подмосковье был задержан чиновник от представительства Свердловской области в столице Александр Овчаров, передает телеканал РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 17:47
Армия и оружие

Армия Хафтара полностью взяла под контроль город Сирт

REGNUM вчера в 11:46
Политика

В Эстонии заявили об отказе ратифицировать договор о границе с Россией

Правящая в Эстонии коалиция не намерена ратифицировать договор о государственной границе с Россией, подписанный в 2014 году.
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Общество

В Тюмени три свиньи ворвались в магазин и выпили две бутылки коньяка

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Происшествия

У берегов Пуэрто-Рико произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Пуэрто-Рико.
Аргументы недели вчера в 06:07
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Владимир Путин поздравил россиян с Рождеством Христовым

Президент России Владимир Путин поздравил православных граждан страны с Рождеством Христовым. Об этом сообщается на сайте Кремля.
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Школа в Петровске прославилась благодаря «Союзу спасения»

В сегодняшнем выпуске новостей на радиостанции «Эхо Москвы» рассказали об учителях, которые слишком серьезно восприняли слова федерального министра культуры Владимира Мединского насчет обязательного просмотра фильма «Союз спасения».
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Новый Mitsubishi Outlander представят в 2020 году

Специалисты считают, что новинка будет представлять сегмент кроссоверов, а презентация его состоится только во второй половине 2020 года.
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В России планируют скорректировать брачный возраст

Кабмин РФ в декабре 2020 года рассмотрит изменения в Семейный кодекс РФ, которые позволят изменить брачный возраст, а также уточнить обстоятельства, по которым можно вступать в брак до достижения совершеннолетия.
ТАСС 04 января в 10:34
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Ученые раскрыли тайну «Спасителя мира» Леонардо да Винчи

Итальянский художник эпохи Ренессанса Леонардо да Винчи в своей работе «Спаситель мира» (Salvator Mundi) изобразил в руках Христа не стеклянный шар, а полую сферу.
Известия 05:37
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В Польше могут принять документ против российской трактовки истории

"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Газета.Ru 01:50
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Был определен самый кассовый мультфильм в истории

Удалось определить самый кассовый анимационный фильм в истории, сообщает РБК.
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Житель Пензы выиграл в лотерею 123 миллиона рублей

Житель Пензы купил лотерейный билет за 50 рублей и выиграл более 123 миллионов рублей.
Российская газета 05:53
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