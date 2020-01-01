Президент России Владимир Путин 8 января приедет в Стамбул, где примет участие в запуске газопровода "Турецкий поток". Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Армия и оружие Bloomberg раскрыл обстоятельства приказа Трампа об убийстве Сулеймани Президент Дональд Трамп принял решение о проведении специальной операции против представителя иранских спецслужб Касема Сулеймани после атаки на военную базу в Ираке в конце декабря.

Общество В Иране перенесли время похорон генерала Сулеймани из-за давки 40 человек погибли и до 213 пострадали в давке на церемонии прощания с убитым в ходе спецоперации США иранским генералом Касемом Сулеймани, передают СМИ.

Гаджеты AMD представила мобильные процессоры Ryzen 4000 Помимо ряда видеокарт, компания AMD представила новые гибридные мобильные процессоры Ryzen 4000 на базе архитектуры Zen 2. Эти чипы предлагают от 4 до 8 ядер без многопоточности и с ней.

Общество Онищенко заявил о необходимости отменить новогодние каникулы Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко заявил, что стране нужно отказаться от новогодних праздников, так как это вредит здоровью граждан и тормозит развитие экономики.

Киберспорт В Dota 2 вышло обновление 7.23f Сегодня, 7 января, разработчики выпустили новый балансный патч для Dota 2 — 7.23f. Изменения коснулись некоторых героев и экономики игры.

Хоккей Кожевников: в России тренеры не доверяют молодым хоккеистам Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал слова тренера молодёжной сборной России Игоря Ларионова, заявившего о засилье ветеранов в составах команд Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Общество Росстандарт рассказал о новых правилах поверки счетчиков Запись в реестре Росстандарта станет единственным способом, который будет иметь юридическую силу, согласно новым поправкам в российское законодательство.

Финансы Американские спекулянты продают рубль вторую неделю подряд Чистые спекулятивные ставки на рост курса рубля к доллару на Чикагской товарной бирже (CME) снизились после двух недель роста (-1%).

Происшествия Четыре человека погибли в ДТП под Тамбовом 7 января на территории Мичуринского района Тамбовской области случилась автокатастрофа, в которой погибли сразу четыре человека.

Игры Sony назвала основные особенности PlayStation 5 Президент игрового подразделения корпорации Sony Джим Райан в ходе презентации на выставке CES-2020, которая проходит в эти дни в Лас-Вегасе, показал основные особенности приставки PlayStation 5. Запись презентации опубликована на YouTube-канале издания CNET.

Политика Президент Польши созвал совещание по вопросу отношений с Россией Глава Польши Анджей Дуда созвал совещание с правительством, на котором пожелал обсудить отношения с Россией, ситуацию на Ближнем Востоке и 75-ю годовщину освобождения немецкого концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим).

Гаджеты Nokia возродит еще один легендарный кнопочный телефон В компании анонсировали возрождение еще одной модели и уже известно, что это будет не смартфон, а именно кнопочный телефон.