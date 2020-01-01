Политика

Утро.ruУтро.ruПутин запустит «Турецкий поток» в Стамбуле

Президент России Владимир Путин 8 января приедет в Стамбул, где примет участие в запуске газопровода "Турецкий поток". Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
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Владимир Путин обсудит с президентом Турции ситуацию в Сирии и Ливии

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ТАСС03:31

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Путин 8 января посетит церемонию запуска «Турецкого потока»

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Путин встретится с Эрдоганом в Стамбуле 8 января

РБК07:44
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Политика

Путин посетил военный командный пункт России в Сирии

Газета.Ru 12:21
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