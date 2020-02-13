Политика

RT на русскомRT на русскомПутин призвал сделать день голосования по Конституции выходным

Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с членами рабочей группы по поправкам к Конституции заявил, что день общероссийского голосования по соответствующим изменениям надо провести в будний день, сделав его выходным.
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Всенародное голосование по поправкам в Конституцию пройдет в рабочий день

Эхо Москвы10:08

Путин предложил сделать день голосования по Конституции выходным

РИА Новости09:31

Эксперты считают, что поправки в Конституцию учитывают мнения и интересы россиян

ТАСС11:26

Путин поддержал идею сделать день голосования по Конституции выходным

РБК08:04

День голосования по поправкам в Конституцию может стать выходным

Газета.Ru10:00

Путин призвал сделать день голосования по Конституции выходным

RT на русском07:53

Что произошло за день: четверг, 13 февраля

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