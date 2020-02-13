Политика

RT на русскомRT на русскомПутин призвал сделать день голосования по Конституции выходным

Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с членами рабочей группы по поправкам к Конституции заявил, что день общероссийского голосования по соответствующим изменениям надо провести в будний день, сделав его выходным.
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Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК11:26

Путин: день голосования по поправкам в Конституцию сделают выходным

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Путин сделает выходной день для голосования по Конституции

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Эксперты считают, что поправки в Конституцию учитывают мнения и интересы россиян

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Путин предложил сделать выходным день голосования по Конституции

Lenta.ru07:44

Песков допустил объявление выходного дня в день голосования по поправкам в Конституцию

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Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 17:42, Ашберн
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Врач Кристиан Нольте из Центра медицинских исследований CSB в Германии назвал признаки инсульта.
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