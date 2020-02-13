Политика
RT на русскомПутин призвал сделать день голосования по Конституции выходным
Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с членами рабочей группы по поправкам к Конституции заявил, что день общероссийского голосования по соответствующим изменениям надо провести в будний день, сделав его выходным.
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Песков допустил объявление выходного дня в день голосования по поправкам в Конституцию
Новая газета11 февраля в 05:31
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Сенат США одобрил ограничение полномочий Трампа в Иране
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