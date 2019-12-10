Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецПутин процитировал детский стишок, говоря про газ для Украины

Владимир Путин уточнил, что вопрос транзита российского газа в Европу через территорию Украины обсуждался с Владимиром Зеленским во время двусторонних переговоров на полях саммита "нормандской четверки".
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Владимир Путин
Может быть дешевле на 25 процентов, чем сегодня получает конечный потребитель, прежде всего промышленный потребитель, потому что цена газа для бытового потребителя, для граждан, дотируется, мы не можем высчитывать цену от дотируемой цены.
— Владимир ПутинРИА Новости вчера в 18:30

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Путин процитировал детский стишок, говоря про газ для Украины

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