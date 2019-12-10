Политика
Московский КомсомолецПутин процитировал детский стишок, говоря про газ для Украины
Владимир Путин уточнил, что вопрос транзита российского газа в Европу через территорию Украины обсуждался с Владимиром Зеленским во время двусторонних переговоров на полях саммита "нормандской четверки".
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Может быть дешевле на 25 процентов, чем сегодня получает конечный потребитель, прежде всего промышленный потребитель, потому что цена газа для бытового потребителя, для граждан, дотируется, мы не можем высчитывать цену от дотируемой цены.
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Политика
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Политика
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Происшествия
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Политика
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Происшествия
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Ранее российский МИД и американский Белый дом анонсировали подготовку встречи министра с президентом США Дональдом Трампом.
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Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро в Москве
Глава государства напомнил, что только в одном из терактов, к организации которого был причастен убитый, погибли 98 человек.
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Зрители Первого канала совсем скоро узнают, каким будет финал захватывающей мелодрамы «Тест на беременность»
Экономика
Оценены потери России от прекращения транзита газа через Украину
Эксперты немецкого Института по изучению экономики энергетики при Кельнском университете полагают, что провал переговоров между Украиной и РФ о продлении договора на транзит российского газа в Европу может привести к значительным экономическим потерям как поставщика топлива, так и его потребителей.
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Зеленский сообщил об итогах переговоров с Путиным по транзиту газа
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