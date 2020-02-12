Экономика
REGNUMПутин: динамика ВВП России увеличилась до 2,3%
В 2019 году прирост ВВП России составил 1,3%, при этом в IV квартале его динамика увеличилась до 2,3%. Об этом сегодня, 12 февраля, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, сообщили в Кремле.
Читать в источнике
Оценить
Фонд национального благосостояния превышает $125 млрд, международные резервы составляют $560 млрд. Эти факторы обеспечивают России макроэкономическую стабильность.
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 18:37, Ашберн
Кино
«Хищные птицы» возглавили российский прокат
Армия и оружие
Офицера уволили за пьянство на российской базе в Сирии
Издание «Коммерсант» сообщат, что служившего на подводной лодке Черноморского флота капитан-лейтенанта Олега Лавренчука уволили с военной службы за пьянство на базе ВМФ в сирийском порту Тартус.
Кино
Перенесенный из-за стрельбы в США триллер «Охота» выйдет в марте
Скандальный триллер "Охота", подвергшийся критике президента США Дональда Трампа, выйдет в американский прокат 13 марта.
Космос
Названы основные проблемы, возникшие в ходе первого орбитального испытания космического корабля Boeing Starliner
В декабре прошлого года прошло первое орбитальное испытание космического корабля Boeing Starliner.
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин подтвердил роман с 40-летней миллионершей
Прохор Шаляпин согласился на интервью с одним из изданий, в ходе которого подтвердил свои отношения с 40-летней миллионершей из Канады Татьяной.
Кино
Стивен Кинг продал права на экранизацию школьнице из Томска за доллар
Программа писателя под названием Dollar Baby продает права на экранизации рассказов Кинга за доллар при условии, что снятый фильм будет не более 40 минут длительностью.
Игры
Ubisoft анонсировала Prince of Persia: The Dagger of Time, и это «побег из комнаты»
Политика
Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдёт в будний день - Кремль объявит его выходным, сообщает 11 февраля РБК.
Экономика
«Газпром» опубликовал список крупнейших должников за газ
"Газпром межрегионгаз" составил список наиболее крупных должников по оплате за поставленный газ на 1 января 2020 года. об этом сообщается на сайте компании.
Энергетика
Болгария попросила о «значительном снижении» цен на газ из России
"Булгаргаз" ведет переговоры с российской компанией "Газпром-экспорт" о "значительном снижении" цены на газ, сообщается на ее сайте.
Игры
На официальном сайте появилась PlayStation 5
В конце февраля ожидается презентация игровой консоли PlayStation 5. Она запланирована в Нью-Йорке, в Sony Hall.
Общество
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.
Кино
Sony снимет новый совместный фильм с Marvel
Напомним, что в середине 2019 года стало известно о том, что материнская компания Walt Disney отказалась от работы над продолжением "Человека-паука" после несогласия Sony пересмотреть условия первоначального соглашения.
Происшествия
В Польше жестоко избили граждан России, Украины и Белоруссии
Политика
Россия отказалась голосовать за резолюцию по Ливии
Россия отказалась голосовать за резолюцию по Ливии, которую утвердил Совбез ООН.
Происшествия
Адвокат: экс-главе управления ФСИН оставалось жить год из-за рака
Покончившему с собой в Чертановском суде Москвы экс-начальнику управления ФСИН Виктору Свиридову из-за рака оставалось жить не более года.
Политика
Названы последствия отказов россиянам во въезде в Израиль
Посол России в Израиле Анатолий Викторов назвал последствия отказов россиянам во въезде в Израиль в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
Общество
Дженнифер Энистон снялась в куртке на голое тело для обложки журнала
Голливудская актриса Дженнифер Энистон снялась в откровенной фотосессии для журнала Interview.
Политика
Кремль: Путин не предлагал Лукашенко объединять Россию и Белоруссию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что Владимир Путин якобы предлагал белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединение России и Белоруссии.
Хоккей
«Любят они за спиной говорить». Брызгалов ответил на критику бывшего партнера по «Филадельфии»
Бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов в интервью «СЭ» отметил, что в «Филадельфии» ему не было весело.
Футбол
Зиеш перейдет в «Челси» за 45 миллионов евро
Отмечается, что «Челси» пытался подписать Зиеша уже зимой, но «Аякс» отказался продавать марокканца.
Происшествия
Петербурженка рассказала о побеге из карантина по коронавирусу
Молодая жительница Петербурга, которая была госпитализирована в городскую инфекционную больницу им. Боткина после возвращения из КНР, сломав замок, сбежала из стационара после нескольких дней изоляции и подробно рассказала о побеге на своей личной странице в социальной сети.
Экономика
Минфин намерен повысить налог на добычу угля
Нововведения ожидают и сферу добычи алмазов: чиновники намерены использовать фактические цены продажи алмазов вместо ежеквартально устанавливаемых прейскурантов, что позволит получать дополнительно порядка 3,3 миллиардов рублей каждый год.
Энергетика
«Газпром нефть» готова обсуждать с Белоруссией разные схемы поставок нефти
7 февраля прошли очередные переговоры с участием президентов Белоруссии и России, по результатам которых было заявлено, что Минск и Москва продолжат обсуждать поставки нефти исключительно на коммерческих условиях.
Авто
Новый Kia Mohave обзаведется VIP-версией в России
На Kia Mohave ОТТС был оформлен в конце прошлого года, когда была зарегистрирована семиместная версия корейского внедорожника.
Авто
Kia опубликовала изображения нового Kia Sorento
Официальная премьера автомобиля в Южной Корее пройдет 17 февраля. Новый Kia Sorento сфотографировали во время съемок рекламы.
Футбол
Мостовой раскритиковал стремление Мурило играть за сборную России
Бывший футболист сборной России, спортивный эксперт Александр Мостовой отреагировал на слова защитника «Локомотива» Мурило Серкейры, который не против выступать за национальную команду РФ.