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Путин доходчиво объяснил миру истоки энергетического кризиса

В прошлую неделю – на Энергетическом форуме в Москве.
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Сейчас – на Международном дискуссионном клубе "Валдай" в Сочи.
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Начинает системно – с макроэкономических факторов повышения цен.
Вести.Ru
Похоже, Путин знает положение в Европе лучше самих европейских лидеров.
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Путин доходчиво объяснил миру истоки энергетического кризиса
Вести.Ru15:08
Вести недели. Эфир от 24.10.2021. Путин доходчиво объяснил миру истоки энергетического кризиса
Smotrim.ru13:00
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