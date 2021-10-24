Украина работает над своей ракетной программой, а действия властей РФ ведут к тому, что оперативно-тактические ракеты в обозримом времени в качестве паритета будут направлены на Москву, заявил внештатный советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.
Россияне значатся в нем в категории Homeless Nationalities ("бездомные национальности") — к ней относятся граждане государств, на территории которых нет американского консульства, а также тех стран, ситуация в которых, по мнению США, не позволяет обрабатывать заявки на визы из-за сокращения дипломатического персонала.
Исследование опубликовано в журнале New Astronomy Review В основу работы был положен универсальный подход ко всем замагниченным объектам, основанный на одной объединяющей эти объекты идее, которой стал теоретический объект "грави-магнитный ротатор" (ГМР), предложенный профессором МГУ Владимиром Михайловичем Липуновым ещё вначале 1980-х годов.