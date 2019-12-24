Армия и оружие
ИнтерфаксПутин заявил о 82% новейшего оружия в составе ядерной триады России
Доля новейшего оружия в ядерной триаде России в 2019 году достигла 82%, сообщил президент РФ Владимир Путин.
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Происшествия
У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки
Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.
Кино
В Москве состоялась премьера фильма «Вторжение»
В московском кинотеатре «Октябрь» в понедельник, 23 декабря, состоялась премьера фильма «Вторжение».
Происшествия
Авиабомба времен войны вывезена из центра Севастополя
В понедельник, 23 декабря, в историческом центре Севастополя рабочие обнаружили немецкую авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны.
Политика
Путин предложил подумать над созданием единой системы публичной власти
Владимир Путин в ходе разговора с парламентариями допустил небольшие изменения Конституции.
Общество
Восстановлены события последних часов жизни стрелка с Лубянки
Открывший стрельбу на Лубянке Евгений Манюров провел последние часы жизни на курсах английского языка, откуда он и отправился к зданию ФСБ в центре Москвы.
Космос
NASA опубликовало видео посадки корабля Starliner в пустыне
NASA выложило в своем аккаунте в Twitter видео посадки капсулы космического корабля Starliner, вернувшейся на Землю после неудачного полета к МКС.
Экономика
Силуанов: Правительство обсуждает выход ЦБ из капитала Сбербанка
Правительство обсуждает выход Центробанка из капитала Сбербанка, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Общество
В России прошли первые учения по суверенному рунету
В Минкомсвязи назвали успешными первые испытания по устойчивости функционирования интернета к внешним воздействиям, которые прошли в России 23 декабря Тесты прошли в Москве, Ростове, Владимире и ряде других городов России.
Общество
В СБУ прокомментировали сообщения о расстреле офицеров в Закарпатье
В Службе безопасности Украины прокомментировали сообщения СМИ о том, что в Закарпатье рядом с венгерской границей обнаружены тела оперативников ведомства.
Общество
В ФБК сообщили об обыске у своего сотрудника
У сотрудника Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Руслана Шаведдинова прошел обыск.
Общество
Правительство утвердило новые правила экзамена на водительские права
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права, рассказали РИА Новости в пресс-службе кабмина.
Политика
Путин назвал поддержавшего Гитлера в 1938 году посла Польши сволочью
Владимир Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши Юзефа Липского, который в 1938 году поддержал Адольфа Гитлера.
Транспорт
В Крым отправился первый поезд из Петербурга
Встречать первых пассажиров с поездом будут торжественным «Легендарным Севастополем» композитора Вано Мурадели, который стал гимном города-героя в 1994 году.
Экономика
Минстрой увеличит объемы расселяемого жилья с 2020 года
Количество расселяемого аварийного жилья с 2020 года будет увеличено.
Здоровье
Врач рассказала, как правильно лечить насморк
Люди болеющие насморком не считают его серьезной болезнью. Между тем ринит в запущенном виде вызывает осложнения.
Шоу-бизнес
Ходченкова прокомментировала слухи о романе со Слепаковым
На вопрос журналистки, общаются ли они с шоуменом, Светлана Ходченкова ответила, что они обсудили "гипотетический роман" и "посмеялись".
Политика
В ОСК заявили о способности построить судно-трубоукладчик
Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал, что ОСК может построить российское судно-трубоукладчик за 3–4 года — оно сможет осуществлять такие работы, как, например, прокладка трубопровода «Северный поток – 2». Об этом 24 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на интервью телеканалу «Россия 24».
Шоу-бизнес
Лере Кудрявцевой сделали срочную операцию
На странице Кудрявцевой в социальной сети появилась публикация, в которой она рассказала, что перенесла срочную операцию из-за нарушенной герметизации левого импланта.
Политика
Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину
Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Общество
Гендиректора «Ленфильма» Пичугина отправили в отставку
Пичугин занимал должность гендиректора с 2012 года.
Экономика
Силуанов объяснил рост реальных доходов россиян
Министр финансов России Антон Силуанов объяснил, за счёт чего удалось добиться роста реальных доходов россиян на 0,8% за девять месяцев 2019 года.
Футбол
Виллиан надеется играть в «Челси» до 40 лет
Виллиан играет в «Челси» с 2013 года, ранее выступал в «Коринтиансе», «Шахтёре» и «Анжи».
Экономика
Украина подсчитала доход от транзита газа из России
Доход Украины от транзита российского газа в 2020 году может составить около двух миллиардов долларов.
Футбол
Смолов: «Больше хотел перейти в „Зенит“, чем в „Спартак“»
С футбольной точки зрения больше хотел в Санкт-Петербург.
Политика
Путин рассказал, как вырастут пенсии военных
Президент России Владимир Путин заявил, что пенсии военнослужащих будут индексироваться ближайшие три года.
Культура
Директор Ротару подтвердил слухи об участии певицы в «Голубом огоньке»
Концертный директор певицы Софии Ротару подтвердил слухи об участии артистки в программе «Голубой огонек».
Общество
Чиновников хотят пересадить на такси
Власти РФ рассматривают предложение об использовании агрегаторов такси для передвижения чиновников вместо закупки и обслуживания для них автомобилей, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ - министр финансов Антон Силуанов.
Политика
Путин попросил парламент подумать о дополнительной поддержке ветеранов
Президент России Владимир Путин поручил руководству Совета Федерации и Госдумы подумать, как дополнительно поддержать ветеранов Великой Отечественной войны, сообщается на официальном сайте Кремля.