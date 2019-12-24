Армия и оружие

ИнтерфаксИнтерфаксПутин заявил о 82% новейшего оружия в составе ядерной триады России

Доля новейшего оружия в ядерной триаде России в 2019 году достигла 82%, сообщил президент РФ Владимир Путин.
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Путин назвал долю современного оружия в ядерной триаде России

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«Вооружение — не игра в шахматы». Какую технику армия России получила в 2019 году

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Ничья не устраивает: Путин рассказал о главных задачах армии

РИА Новости07:18

Путин оценил оснащение ядерной триады России новейшим оружием в 82%

РБК06:34

Путин заявил о 82% новейшего оружия в составе ядерной триады России

Интерфакс06:33

Каких результатов достигли Вооружённые силы РФ в 2019 году

RT на русском11:49
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Происшествия

У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки

Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.
Газета.Ru 08:12
Кино

В Москве состоялась премьера фильма «Вторжение»

В московском кинотеатре «Октябрь» в понедельник, 23 декабря, состоялась премьера фильма «Вторжение».
Известия вчера в 13:23
Происшествия

Авиабомба времен войны вывезена из центра Севастополя

В понедельник, 23 декабря, в историческом центре Севастополя рабочие обнаружили немецкую авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны.
Вести.Ru вчера в 15:33
Политика

Путин предложил подумать над созданием единой системы публичной власти

Владимир Путин в ходе разговора с парламентариями допустил небольшие изменения Конституции.
Российская газета 11:51
Общество

Восстановлены события последних часов жизни стрелка с Лубянки

Открывший стрельбу на Лубянке Евгений Манюров провел последние часы жизни на курсах английского языка, откуда он и отправился к зданию ФСБ в центре Москвы.
Lenta.ru 12:06
Космос

NASA опубликовало видео посадки корабля Starliner в пустыне

NASA выложило в своем аккаунте в Twitter видео посадки капсулы космического корабля Starliner, вернувшейся на Землю после неудачного полета к МКС.
РБК 22 декабря в 11:37
Экономика

Силуанов: Правительство обсуждает выход ЦБ из капитала Сбербанка

Правительство обсуждает выход Центробанка из капитала Сбербанка, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Ведомости 11:27
Общество

В России прошли первые учения по суверенному рунету

В Минкомсвязи назвали успешными первые испытания по устойчивости функционирования интернета к внешним воздействиям, которые прошли в России 23 декабря Тесты прошли в Москве, Ростове, Владимире и ряде других городов России.
Юга.ру 00:45
Общество

В СБУ прокомментировали сообщения о расстреле офицеров в Закарпатье

В Службе безопасности Украины прокомментировали сообщения СМИ о том, что в Закарпатье рядом с венгерской границей обнаружены тела оперативников ведомства.
RT на русском вчера в 19:17
Общество

В ФБК сообщили об обыске у своего сотрудника

У сотрудника Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Руслана Шаведдинова прошел обыск.
РБК вчера в 15:21
Общество

Правительство утвердило новые правила экзамена на водительские права

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права, рассказали РИА Новости в пресс-службе кабмина.
РИА Новости 02:21
Политика

Путин назвал поддержавшего Гитлера в 1938 году посла Польши сволочью

Владимир Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши Юзефа Липского, который в 1938 году поддержал Адольфа Гитлера.
РИА Новости 08:52
Транспорт

В Крым отправился первый поезд из Петербурга

Встречать первых пассажиров с поездом будут торжественным «Легендарным Севастополем» композитора Вано Мурадели, который стал гимном города-героя в 1994 году.
УтроNews вчера в 06:59
Экономика

Минстрой увеличит объемы расселяемого жилья с 2020 года

Количество расселяемого аварийного жилья с 2020 года будет увеличено.
РБК 05:47
Здоровье

Врач рассказала, как правильно лечить насморк

Люди болеющие насморком не считают его серьезной болезнью. Между тем ринит в запущенном виде вызывает осложнения.
SMINEWS в Подольске 11:52
Происшествия

Дацика задержали при попытке уплыть на лодке в Эстонию

Газета.Ru 11:11
Шоу-бизнес

Ходченкова прокомментировала слухи о романе со Слепаковым

На вопрос журналистки, общаются ли они с шоуменом, Светлана Ходченкова ответила, что они обсудили "гипотетический роман" и "посмеялись".
РИА Новости 07:51
Политика

В ОСК заявили о способности построить судно-трубоукладчик

Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал, что ОСК может построить российское судно-трубоукладчик за 3–4 года — оно сможет осуществлять такие работы, как, например, прокладка трубопровода «Северный поток – 2». Об этом 24 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на интервью телеканалу «Россия 24».
Известия 08:28
Шоу-бизнес

Лере Кудрявцевой сделали срочную операцию

На странице Кудрявцевой в социальной сети появилась публикация, в которой она рассказала, что перенесла срочную операцию из-за нарушенной герметизации левого импланта.
Волга-Медиа вчера в 23:34
Политика

Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину

Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Российская газета 05:58
Общество

Гендиректора «Ленфильма» Пичугина отправили в отставку

Пичугин занимал должность гендиректора с 2012 года.
Газета.Ru 10:58
Экономика

Силуанов объяснил рост реальных доходов россиян

Министр финансов России Антон Силуанов объяснил, за счёт чего удалось добиться роста реальных доходов россиян на 0,8% за девять месяцев 2019 года.
RT на русском 05:02
Футбол

Виллиан надеется играть в «Челси» до 40 лет

Виллиан играет в «Челси» с 2013 года, ранее выступал в «Коринтиансе», «Шахтёре» и «Анжи».
Евро-футбол.ру 11:09
Экономика

Украина подсчитала доход от транзита газа из России

Доход Украины от транзита российского газа в 2020 году может составить около двух миллиардов долларов.
Lenta.ru 10:53
Футбол

Смолов: «Больше хотел перейти в „Зенит“, чем в „Спартак“»

С футбольной точки зрения больше хотел в Санкт-Петербург.
ProstoProSport 11:13
Политика

Путин рассказал, как вырастут пенсии военных

Президент России Владимир Путин заявил, что пенсии военнослужащих будут индексироваться ближайшие три года.
URA.Ru 10:02
Здоровье

34 новых автомобиля скорой помощи отправили в больницы области

VN.RU 01:05
Культура

Директор Ротару подтвердил слухи об участии певицы в «Голубом огоньке»

Концертный директор певицы Софии Ротару подтвердил слухи об участии артистки в программе «Голубой огонек».
Слово и Дело 22 декабря в 12:17
Общество

Чиновников хотят пересадить на такси

Власти РФ рассматривают предложение об использовании агрегаторов такси для передвижения чиновников вместо закупки и обслуживания для них автомобилей, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ - министр финансов Антон Силуанов.
РИА Новости 12:02
Политика

Путин попросил парламент подумать о дополнительной поддержке ветеранов

Президент России Владимир Путин поручил руководству Совета Федерации и Госдумы подумать, как дополнительно поддержать ветеранов Великой Отечественной войны, сообщается на официальном сайте Кремля.
РБК 12:30
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