Доля новейшего оружия в ядерной триаде России в 2019 году достигла 82%, сообщил президент РФ Владимир Путин.

Путин заявил о 82% новейшего оружия в составе ядерной триады России

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