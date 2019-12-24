Армия и оружие

Военное делоВоенное делоПутин: доля современного оружия в ядерной триаде России достигла 82%

Выступая на расширенной коллегии Министерства обороны РФ, президент России Владимир Путин сообщил, что доля современных вооружений в ядерной триаде России достигла 82%.
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