Армия и оружие
Военное делоПутин: доля современного оружия в ядерной триаде России достигла 82%
Выступая на расширенной коллегии Министерства обороны РФ, президент России Владимир Путин сообщил, что доля современных вооружений в ядерной триаде России достигла 82%.
Читать в источнике
Оценить50
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7109 источников, обновлено в 08:13, Ашберн
Политика
Зюганов заявил, что не шутил о досрочных выборах президента
Ранее Зюганов заявил, что не исключает проведение в РФ досрочных выборов президента.
Политика
В ОСК рассказали, за какое время могут построить судно-трубоукладчик
Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) может за 1,5-2 года спроектировать и еще за 3-4 года построить российское судно-трубоукладчик, способное осуществлять такие работы, как прокладка газопровода "Северный поток — 2", заявил глава корпорации Алексей Рахманов.
Политика
Путин назвал бредом резолюцию Европарламента о Второй мировой войне
Президент России Владимир Путин назвал «полным бредом» резолюцию Европарламента о Второй мировой войне.
Авто
Найден способ спасения дизельных двигателей
Армия и оружие
Шойгу: Россия в 2020 году еще больше сократит военные расходы
В 2020 году Россия «сползет» с восьмого места на девятое среди стран мира по уровню военных расходов.
Общество
Нарколог назвал самый безопасный алкогольный напиток
Сухое белое вино — самый безопасный алкогольный напиток, считает главный нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн.
Транспорт
Водителям автобусов и грузовиков ограничили рабочие часы
Правительство РФ внесло поправки в Правила дорожного движения, запретив водителям автобусов и грузовиков находиться за рулем более девяти часов подряд в сутки.
Общество
В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
Политика
Лукашенко предупредил Россию о войне с НАТО из-за Белоруссии
Страны Запада и НАТО обязательно отреагируют в случае, если Россия попытается нарушить суверенитет Белоруссии.
Происшествия
Суд продлил до 9 апреля арест историка Соколова
Басманный суд Москвы во вторник продлил срок ареста обвиняемому в убийстве историку Олегу Соколову до 9 апреля 2020 года, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Общество
Колокольцев наказал главу МВД Татарстана после учений со школьниками
Глава МВД Республики Татарстан Артем Хохорин был дисциплинарно наказан в связи со скандалом с учениями полицейских, к которым привлекли школьников.
Политика
Путин назвал сволочью посла Польши в нацистской Германии
Президент РФ Владимир Путин назвал посла Польши в нацистской Германии «сволочью и антисемитской свиньей» после обещания дипломата поставить памятник Гитлеру за идею высылки евреев в Африку.
Армия и оружие
Путин заявил, что гиперзвуковое оружие есть только у России
Президент России Владимир Путин заявил, что в мире сложилась уникальная ситуация: ни у кого нет гиперзвукового оружия, в отличие от РФ.
Происшествия
Мещанский суд вынесет приговор Самариддину Раджабову
Мещанский суд Москвы вынесет приговор Самариддину Раджабову, который обвиняется в угрозе применения насилия в отношении полицейского на протестной акции 27-го июля.
Гаджеты
Список приложений для Android с новой заразой
19 декабря 2019 года исследователи кибербезопасности из White Ops Threat Intelligence впервые выявили Soraka в сотне приложений для Android.
Космос
Названы самые крупные прорывы в мире науки и техники за 2019 год
Названы самые крупные прорывы в мире науки и техники за 2019 год.
Политика
Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину
Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Армия и оружие
«Укроборонпром» передал ВСУ 12 бронетранспортеров
Общество
Утверждены новые правила экзамена на водительские права
Правительство утвердило новые правила проведения экзамена на водительские права.
Футбол
Артем Дзюба признан лучшим футболистом года по версии РФС
Политика
Опубликовано видео проезда Путина по Крымскому мосту
Президент России Владимир Путин открыл железнодорожную часть моста через Керченский пролив.
Футбол
Караваев рассказал о роли Слуцкого в переходе в «Зенит»
Защитник Вячеслав Караваев, перешедший в начале текущего сезона из голландского "Витесса" в санкт-петербургский "Зенит", рассказал о роли в этом трансфере Леонида Слуцкого, на тот момент являвшегося главным тренером команды из Арнема.
Армия и оружие
Тихие и смертоносные: в США высоко оценили подлодки проекта «Ясень-М»
Ударные АПЛ усовершенствованного проекта "Ясень-М" - самые смертоносные из когда-либо построенных, считает американкий портал The National Interest.
Финансы
Впервые с июля 2018 года курс доллара упал ниже 62 рублей
В последний раз курс доллара опускался ниже отметки в 62 рубля 12 июля 2018 года.
Общество
Галина Волчек госпитализирована в Москве в тяжелом состоянии
Режиссер Галина Волчек госпитализирована в Москве, она находится в тяжелом состоянии, сообщает Пятый канал.
Политика
Глава СПЧ ответил на обвинения Екатерины Винокуровой
Общество
Матвиенко поддержала отмену НДФЛ для малоимущих
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддерживает идею об отмене 13-процентного налога на доходы для граждан с низкими зарплатами.