Армия и оружие

Военное делоВоенное делоПутин: доля современного оружия в ядерной триаде России достигла 82%

Выступая на расширенной коллегии Министерства обороны РФ, президент России Владимир Путин сообщил, что доля современных вооружений в ядерной триаде России достигла 82%.
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Ничья не устраивает: Путин рассказал о главных задачах армии

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Известия06:29

Путин назвал долю современного оружия в ядерной триаде России

Газета.Ru08:43
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Украина обвинила Россию в имитации ракетных ударов по эсминцам США.
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