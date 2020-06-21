Политика
ИзвестияПутин допустил, что будет баллотироваться на новый президентский срок
Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если соответствующая поправка в Конституцию страны будет принята.
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Происшествия
Экспертиза признала Михаила Ефремова вменяемым
Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков.
РИА Новости вчера в 05:23
Общество
Популярная российская блогер разбилась на мотоцикле на Бали
Девушка разбилась на мотоцикле на Бали, передает РИА Новости. Настя Тропицель вела популярный блог, посвященный фрилансу.
Российская газета 11:59
Кино
Вышел новый трейлер боевика «King’s man: Начало»
Оригинальный трейлер:В сети появился новый трейлер приключенческой картины «King’s man: Начало», приквела шпионской франшизы Мэттью Вона «Kingsman».
КиноПоиск 12:04
Культура
Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры
Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.
РИА Новости 07:19
Религия
Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия
Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ 19 июня в 13:41
Кино
Михаила Ефремова вырежут из сериала
Lenta.ru 11:02
Единоборства
Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC в Лас-Вегасе
Александр Волков уступил Кёртису Блэйдсу в главном поединке турнира UFC on ESPN 11, который прошёл 21 июня в Лас-Вегасе.
RT на русском 03:24
Общество
Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом
РИА Новости 04:15
Политика
Бандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине
На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности.
Газета.Ru вчера в 17:49
Происшествия
На электростанции в Якутии произошла утечка топлива
RT на русском 14:01
Футбол
РФС и РПЛ выступили с заявлением после случаев с «Ростовом» и «Динамо»
Речи об остановке сезона после случаев выявления коронавируса в московском "Динамо" и "Ростове" не идет, клубы могут доиграть текущий сезон, говорится в совместном заявлении Российского футбольного союза (РФС) и Российской премьер-лиги (РПЛ).
РИА Новости 11:06
Общество
В Киеве «повесили» флаг ЛГБТ на меч «Родины-матери»
Активисты KyivPride устроили акцию, в рамках которой сняли в Киеве на видео монумент «Родина-мать» с флагом ЛГБТ-сообщества.
Lenta.ru 14:00
Происшествия
Найден второй погибший при взрыве газа в жилом доме в Киеве
Тело второго погибшего найдено после взрыва газа в многоэтажном жилом доме в Киеве.
Lenta.ru 05:52
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о первых днях ВОВ
Министерство обороны России обнародовало исторические документы, раскрывающие детали первых дней Великой Отечественной войны (ВОВ).
Москва 24 18 июня в 20:50
Общество
Мосводосток назвал причину потопа на Варшавском шоссе
Пресс-служба Мосводостока сообщила, что потом на Варшавском шоссе произошел из-за выпадения сверхнормативных осадков и перегрузки водосточных сетей.
Московский Комсомолец вчера в 10:30
Происшествия
Активиста Петра Верзилова задержали в Москве
Участник арт-проекта «Война» Петр Верзилов задержан в Москве. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ в воскресенье, 21 июня.
Известия 07:48
Теннис
Джокович сыграет против Рублева в финале турнира в Хорватии
Первая ракетка мира серб Новак Джокович обыграл хорвата Нино Сердарусица на выставочном турнире в Хорватии.
Матч ТВ 11:51
Авто
На покупку каких автомобилей россияне тратят больше всего денег
Эксперты агентства "Автостат" выяснили, на покупку каких автомобилей тратят деньги россияне.
Российская газета 04:32
Происшествия
Под колеса подмосковной электрички попали мальчик и девочка
В подмосковном Расторгуеве двое детей попали под электричку, следовавшую из Москвы в Ожерелье.
Вести.Ru 13:45
Политика
Путин назвал визит украинского руководства в Москву неизбежным
Украинские власти посетят Москву для переговоров с российскими коллегами, считает президент РФ Владимир Путин.
iReactor 07:07
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли рассказала о причинах развода с Брэдом Питтом
Голливудская актриса Анджелина Джоли рассказала о причинах развода с актером Брэдом Питтом.
Аргументы и Факты вчера в 07:28
Наука
Ученые предложили использовать уникальное свойство чешуи карпа в разработке новых синтетических материалов
Американские ученые обнаружили уникальное свойство чешуи карпа, которая может использоваться в разработке новых синтетических материалов.
Дни24 08:11
Происшествия
В Москве ранили ножом мужчину, заступившегося за девушку
В Москве мужчина заступился за девушку и получил ножевое ранение, сообщили в ГСУ СК России по Москве.
РИА Новости 14:21
Космос
Новые данные о магнитных свойствах черной дыры в центре Млечного пути
Специалисты Университета Калифорнии изучают особенности магнитных свойств черной дыры, расположенной в центре Млечного пути.
Экология Регионов вчера в 11:49
Общество
Кадыров отменил режим самоизоляции в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что с 22 июня в республике отменяется режим самоизоляции, введенный из-за пандемии коронавируса.
Znak.com 14:26