Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если соответствующая поправка в Конституцию страны будет принята.

Путин допустил, что будет баллотироваться на новый президентский срок

Происшествия Экспертиза признала Михаила Ефремова вменяемым Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. 622

Культура Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет. 182

Религия Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия. 1,8K

Единоборства Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC в Лас-Вегасе Александр Волков уступил Кёртису Блэйдсу в главном поединке турнира UFC on ESPN 11, который прошёл 21 июня в Лас-Вегасе. 11

Футбол РФС и РПЛ выступили с заявлением после случаев с «Ростовом» и «Динамо» Речи об остановке сезона после случаев выявления коронавируса в московском "Динамо" и "Ростове" не идет, клубы могут доиграть текущий сезон, говорится в совместном заявлении Российского футбольного союза (РФС) и Российской премьер-лиги (РПЛ). 8

Общество Мосводосток назвал причину потопа на Варшавском шоссе Пресс-служба Мосводостока сообщила, что потом на Варшавском шоссе произошел из-за выпадения сверхнормативных осадков и перегрузки водосточных сетей. 19

Происшествия Активиста Петра Верзилова задержали в Москве Участник арт-проекта «Война» Петр Верзилов задержан в Москве. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ в воскресенье, 21 июня. 290

Теннис Джокович сыграет против Рублева в финале турнира в Хорватии Первая ракетка мира серб Новак Джокович обыграл хорвата Нино Сердарусица на выставочном турнире в Хорватии.

Наука Ученые предложили использовать уникальное свойство чешуи карпа в разработке новых синтетических материалов Американские ученые обнаружили уникальное свойство чешуи карпа, которая может использоваться в разработке новых синтетических материалов.

Космос Новые данные о магнитных свойствах черной дыры в центре Млечного пути Специалисты Университета Калифорнии изучают особенности магнитных свойств черной дыры, расположенной в центре Млечного пути.