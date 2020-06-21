Политика

ИзвестияИзвестияПутин допустил, что будет баллотироваться на новый президентский срок

Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если соответствующая поправка в Конституцию страны будет принята.
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Путин допустил, что будет баллотироваться на новый президентский срок

Известия12:31

Что произошло за выходные. Главные новости РБК

РБК11:01

Путин снова ответил на вопрос о преемнике

Lenta.ru07:21

Путин допустил, что вновь будет баллотироваться в президенты

РИА Новости09:29

Путин сделал заявление о выборах и преемнике

Вести.Ru07:17

Путин не исключил, что будет баллотироваться на новый срок

ТАСС07:22

Путин допустил выдвижение на новый президентский срок

RT на русском11:46
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Происшествия

Экспертиза признала Михаила Ефремова вменяемым

Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков.
РИА Новости вчера в 05:23
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Общество

Популярная российская блогер разбилась на мотоцикле на Бали

Девушка разбилась на мотоцикле на Бали, передает РИА Новости. Настя Тропицель вела популярный блог, посвященный фрилансу.
Российская газета 11:59
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Кино

Вышел новый трейлер боевика «King’s man: Начало»

Оригинальный трейлер:В сети появился новый трейлер приключенческой картины «King’s man: Начало», приквела шпионской франшизы Мэттью Вона «Kingsman».
КиноПоиск 12:04
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Общество

На полюсе холода в Верхоянске зафиксировали рекордную жару

Forbes 12:04
Культура

Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры

Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.
РИА Новости 07:19
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Религия

Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия

Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ 19 июня в 13:41
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Кино

Михаила Ефремова вырежут из сериала

Lenta.ru 11:02
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Шоу-бизнес

Тамара Семина считает, что Федосеевой-Шукшиной деньги дороже семьи

Слово и Дело 09:51
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Единоборства

Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC в Лас-Вегасе

Александр Волков уступил Кёртису Блэйдсу в главном поединке турнира UFC on ESPN 11, который прошёл 21 июня в Лас-Вегасе.
RT на русском 03:24
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Общество

Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом

РИА Новости 04:15
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Политика

Бандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине

На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности.
Газета.Ru вчера в 17:49
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Армия и оружие

Переданные Украине американские катера могут усилить «Джавелинами»

ГЛАС.RU 06:10
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Происшествия

На электростанции в Якутии произошла утечка топлива

RT на русском 14:01
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Футбол

РФС и РПЛ выступили с заявлением после случаев с «Ростовом» и «Динамо»

Речи об остановке сезона после случаев выявления коронавируса в московском "Динамо" и "Ростове" не идет, клубы могут доиграть текущий сезон, говорится в совместном заявлении Российского футбольного союза (РФС) и Российской премьер-лиги (РПЛ).
РИА Новости 11:06
8
Общество

В Киеве «повесили» флаг ЛГБТ на меч «Родины-матери»

Активисты KyivPride устроили акцию, в рамках которой сняли в Киеве на видео монумент «Родина-мать» с флагом ЛГБТ-сообщества.
Lenta.ru 14:00
5
Происшествия

Найден второй погибший при взрыве газа в жилом доме в Киеве

Тело второго погибшего найдено после взрыва газа в многоэтажном жилом доме в Киеве.
Lenta.ru 05:52
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Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о первых днях ВОВ

Министерство обороны России обнародовало исторические документы, раскрывающие детали первых дней Великой Отечественной войны (ВОВ).
Москва 24 18 июня в 20:50
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Общество

Мосводосток назвал причину потопа на Варшавском шоссе

Пресс-служба Мосводостока сообщила, что потом на Варшавском шоссе произошел из-за выпадения сверхнормативных осадков и перегрузки водосточных сетей.
Московский Комсомолец вчера в 10:30
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Происшествия

Активиста Петра Верзилова задержали в Москве

Участник арт-проекта «Война» Петр Верзилов задержан в Москве. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ в воскресенье, 21 июня.
Известия 07:48
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Теннис

Джокович сыграет против Рублева в финале турнира в Хорватии

Первая ракетка мира серб Новак Джокович обыграл хорвата Нино Сердарусица на выставочном турнире в Хорватии.
Матч ТВ 11:51
Авто

На покупку каких автомобилей россияне тратят больше всего денег

Эксперты агентства "Автостат" выяснили, на покупку каких автомобилей тратят деньги россияне.
Российская газета 04:32
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Происшествия

Под колеса подмосковной электрички попали мальчик и девочка

В подмосковном Расторгуеве двое детей попали под электричку, следовавшую из Москвы в Ожерелье.
Вести.Ru 13:45
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Происшествия

Британская полиция признала нападение в Рединге терактом

ТАСС 07:33
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Происшествия

На подростков, избивших беременную с мужем, завели дело

Вести.Ru 11:55
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Политика

Путин назвал визит украинского руководства в Москву неизбежным

Украинские власти посетят Москву для переговоров с российскими коллегами, считает президент РФ Владимир Путин.
iReactor 07:07
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Шоу-бизнес

Анджелина Джоли рассказала о причинах развода с Брэдом Питтом

Голливудская актриса Анджелина Джоли рассказала о причинах развода с актером Брэдом Питтом.
Аргументы и Факты вчера в 07:28
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Наука

Ученые предложили использовать уникальное свойство чешуи карпа в разработке новых синтетических материалов

Американские ученые обнаружили уникальное свойство чешуи карпа, которая может использоваться в разработке новых синтетических материалов.
Дни24 08:11
Происшествия

В Москве ранили ножом мужчину, заступившегося за девушку

В Москве мужчина заступился за девушку и получил ножевое ранение, сообщили в ГСУ СК России по Москве.
РИА Новости 14:21
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Космос

Новые данные о магнитных свойствах черной дыры в центре Млечного пути

Специалисты Университета Калифорнии изучают особенности магнитных свойств черной дыры, расположенной в центре Млечного пути.
Экология Регионов вчера в 11:49
Общество

Кадыров отменил режим самоизоляции в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что с 22 июня в республике отменяется режим самоизоляции, введенный из-за пандемии коронавируса.
Znak.com 14:26
Как работают Яндекс.Новости?
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