Президент России Владимир Путин не исключает, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если поправка к Конституции будет принята.

Путин допустил, что снова будет баллотироваться в президенты

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