Политика
КоммерсантъПутин допустил, что снова будет баллотироваться в президенты
Президент России Владимир Путин не исключает, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если поправка к Конституции будет принята.
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Президент РФ Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если будет принята соответствующая поправка в конституцию.ТАСС07:22
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Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына
Суд санкционировал арест жительницы Астраханской области, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого нашли замурованным в бетон, сообщает СУСК России по региону.
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Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин высказался о переносе матча 23-го тура чемпионата России между "Краснодаром" и московским "Динамо".
Газета.Ru 08:25
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Путин назвал неприличным выпячивание чиновниками своего благосостояния
Президент России Владимир Путин назвал неприличными ситуации, когда чиновники, которые призваны служить людям, выпячивают свое благосостояние.
Lenta.ru 06:35
Происшествия
Шесть человек стали жертвами страшной аварии в Липецкой области
Шесть человек погибли, и один пострадавший оказался в больнице в результате столкновения двух машин, произошедшего в воскресенье, 21 июня, в Липецкой области.
Вести.Ru 07:31
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Lenta.ru 08:08
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Скончался актер из «Властелина колец» сэр Иэн Холм
Звезда фильмов «Властелин колец» и «Чужой» британский актер сэр Иэн Холм скончался.
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Лас-Вегас, США, 21 июня 2020, 07:54 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Волков проиграл американцу Кёртису Блэйдсу на турнире UFC, который прошёл в ночь с 20 на 21 июня в Лас-Вегасе.
REGNUM 00:54
Политика
Суд в Ереване отказался арестовывать лидера оппозиции
Суд в Ереване отказался арестовывать главу армянской оппозиционной парламентской фракции «Процветающая Армения» Гагика Царукяна.
RT на русском 08:32
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Путин напомнил о причинах Второй мировой войны
Москва, 18 июня 2020, 22:14 — REGNUM Президент России Владимир Путин напомнил о причинах Второй мировой войны в своей статье, приуроченной к 75-летию Победы, опубликованной 18 июня в The National Interest.
REGNUM 18 июня в 15:14
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Мир вступил в новую опасную фазу пандемии коронавируса SARS-CoV-2, объявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве.
Lenta.ru 19 июня в 12:20
Политика
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У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
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Наряд Волочковой в храме возмутил прихожан
Подписчики знаменитости ужаснулись тому, в каком виде пришла Волочкова в храм.
Shraibikus News 07:21
Политика
Путин: Крым всегда был российским
Москва, 21 июня 2020, 14:54 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Крым всегда был российским, и проживающие на полуострове люди приняли решение о воссоединении, с этим нужно согласиться.
REGNUM 07:54
Происшествия
Экспертиза признала Михаила Ефремова вменяемым
РИА Новости вчера в 05:23
Происшествия
В многоэтажном жилом доме в Киеве произошёл взрыв
В жилом доме на востоке Киева произошёл взрыв, в результате которого были разрушены несколько этажей здания.
RT на русском 08:36
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте показала фигуру в купальнике
Певица выбрала довольно смелый вариант купальника, который заметно подчеркнул ее достоинства фигуры.
RuNews24.ru 08:08
Армия и оружие
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Самоходный минометный комплекс создан с повышенной проходимостью и устойчивостью. Его грузоподъемность - свыше двух тонн.
RuNews24.ru вчера в 03:26
Армия и оружие
США для борьбы с Китаем должны расширить G7 — National Interest
Для США расширение «Большой семерки» с целью вывода диалога по вопросам безопасности между Австралией, Южной Кореей, Индией и Россией на более высокий уровень является важным шагом на пути к адаптации ее стратегического курса к новой реальности всё более решительного Китая.
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Общество
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BFM.ru вчера в 17:30
Шоу-бизнес
Стало известно о ремиссии Анастасии Заворотнюк
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Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия
Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ 19 июня в 13:41
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Глава Дагестана Васильев наградил свыше 10 тысяч медработников
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В протестующем американском городе произошла стрельба
В американском городе Миннеаполис, штат Миннесота, где проходят протесты после смерти чернокожего Джорджа Флойда, скончавшегося в результате жестких действий полицейских при его аресте, произошла стрельба.
Lenta.ru 04:32
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Беглов рассказал об отмене коронавирусных ограничений в Петербурге
Санкт-Петербург, 21 июня 2020, 14:13 — REGNUM В борьбе с коронавирусом властям Петербурга «приходится балансировать между удобством и безопасностью, но в приоритете всегда здоровье горожан».
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Происшествия
Затопленное Варшавское шоссе в Москве сняли на видео
В соцсетях публикуют видео с Варшавского шоссе в Москве, где из-за ливня подтопило дорогу.
РИА Новости вчера в 10:00
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В России умер подавший иск к Путину бывший губернатор Чувашии
В России умер бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев, который был уволен в январе и затем попытался это оспорить, подав в Верховный суд РФ иск к президенту Владимиру Путину.
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Активиста Петра Верзилова задержали в Москве
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Президент РФ учредил медаль Луки Крымского и орден Пирогова
"Орден Пирогова и медаль Луки Крымского учреждены в целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы Российской Федерации", - сообщает пресс-служба Кремля.
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В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ
Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
Коммерсантъ 05:31
Кино
Мультфильм Андрея Хржановского получил приз на фестивале в Анси
Главный приз фестиваля Анси достался мультфильму французского аниматора Реми Шейе "Бедовая Джейн: детство Марты Джейн Каннари" (Calamity, a Childhood of Martha Jane Cannary).
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