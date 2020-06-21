Политика

КоммерсантъКоммерсантъПутин допустил, что снова будет баллотироваться в президенты

Президент России Владимир Путин не исключает, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если поправка к Конституции будет принята.
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с чего всё началось

Путин не исключил, что будет баллотироваться на новый срок

Президент РФ Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если будет принята соответствующая поправка в конституцию.
ТАСС07:22

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Путин допустил выдвижение на новый президентский срок

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Коммерсантъ07:42

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Lenta.ru07:21
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Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына

Суд санкционировал арест жительницы Астраханской области, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого нашли замурованным в бетон, сообщает СУСК России по региону.
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Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин высказался о переносе матча 23-го тура чемпионата России между "Краснодаром" и московским "Динамо".
Газета.Ru 08:25
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Политика

Путин назвал неприличным выпячивание чиновниками своего благосостояния

Президент России Владимир Путин назвал неприличными ситуации, когда чиновники, которые призваны служить людям, выпячивают свое благосостояние.
Lenta.ru 06:35
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Происшествия

Шесть человек стали жертвами страшной аварии в Липецкой области

Шесть человек погибли, и один пострадавший оказался в больнице в результате столкновения двух машин, произошедшего в воскресенье, 21 июня, в Липецкой области.
Вести.Ru 07:31
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Культура

Федор Добронравов объяснил уход из театра Сатиры

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Кино

Скончался актер из «Властелина колец» сэр Иэн Холм

Звезда фильмов «Властелин колец» и «Чужой» британский актер сэр Иэн Холм скончался.
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Единоборства

Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC

Лас-Вегас, США, 21 июня 2020, 07:54 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Волков проиграл американцу Кёртису Блэйдсу на турнире UFC, который прошёл в ночь с 20 на 21 июня в Лас-Вегасе.
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Политика

Суд в Ереване отказался арестовывать лидера оппозиции

Суд в Ереване отказался арестовывать главу армянской оппозиционной парламентской фракции «Процветающая Армения» Гагика Царукяна.
RT на русском 08:32
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Политика

Путин напомнил о причинах Второй мировой войны

Москва, 18 июня 2020, 22:14 — REGNUM Президент России Владимир Путин напомнил о причинах Второй мировой войны в своей статье, приуроченной к 75-летию Победы, опубликованной 18 июня в The National Interest.
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Общество

ВОЗ объявила о новой опасной фазе пандемии коронавируса

Мир вступил в новую опасную фазу пандемии коронавируса SARS-CoV-2, объявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве.
Lenta.ru 19 июня в 12:20
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Политика

Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»

У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
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Шоу-бизнес

Наряд Волочковой в храме возмутил прихожан

Подписчики знаменитости ужаснулись тому, в каком виде пришла Волочкова в храм.
Shraibikus News 07:21
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Политика

Путин: Крым всегда был российским

Москва, 21 июня 2020, 14:54 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Крым всегда был российским, и проживающие на полуострове люди приняли решение о воссоединении, с этим нужно согласиться.
REGNUM 07:54
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Происшествия

Экспертиза признала Михаила Ефремова вменяемым

РИА Новости вчера в 05:23
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Происшествия

В многоэтажном жилом доме в Киеве произошёл взрыв

В жилом доме на востоке Киева произошёл взрыв, в результате которого были разрушены несколько этажей здания.
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Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте показала фигуру в купальнике

Певица выбрала довольно смелый вариант купальника, который заметно подчеркнул ее достоинства фигуры.
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Армия и оружие

Новые украинские минометы оказались небоеспособными

Самоходный минометный комплекс создан с повышенной проходимостью и устойчивостью. Его грузоподъемность - свыше двух тонн.
RuNews24.ru вчера в 03:26
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Армия и оружие

США для борьбы с Китаем должны расширить G7 — National Interest

Для США расширение «Большой семерки» с целью вывода диалога по вопросам безопасности между Австралией, Южной Кореей, Индией и Россией на более высокий уровень является важным шагом на пути к адаптации ее стратегического курса к новой реальности всё более решительного Китая.
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Россияне увидят кольцеобразное затмение Солнца

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Шоу-бизнес

Стало известно о ремиссии Анастасии Заворотнюк

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Религия

Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия

Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
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Здоровье

Глава Дагестана Васильев наградил свыше 10 тысяч медработников

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Происшествия

В протестующем американском городе произошла стрельба

В американском городе Миннеаполис, штат Миннесота, где проходят протесты после смерти чернокожего Джорджа Флойда, скончавшегося в результате жестких действий полицейских при его аресте, произошла стрельба.
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Общество

Беглов рассказал об отмене коронавирусных ограничений в Петербурге

Санкт-Петербург, 21 июня 2020, 14:13 — REGNUM В борьбе с коронавирусом властям Петербурга «приходится балансировать между удобством и безопасностью, но в приоритете всегда здоровье горожан».
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Происшествия

Затопленное Варшавское шоссе в Москве сняли на видео

В соцсетях публикуют видео с Варшавского шоссе в Москве, где из-за ливня подтопило дорогу.
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Политика

В России умер подавший иск к Путину бывший губернатор Чувашии

В России умер бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев, который был уволен в январе и затем попытался это оспорить, подав в Верховный суд РФ иск к президенту Владимиру Путину.
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Происшествия

Активиста Петра Верзилова задержали в Москве

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Президент РФ учредил медаль Луки Крымского и орден Пирогова

"Орден Пирогова и медаль Луки Крымского учреждены в целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы Российской Федерации", - сообщает пресс-служба Кремля.
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Энергетика

В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ

Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
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Кино

Мультфильм Андрея Хржановского получил приз на фестивале в Анси

Главный приз фестиваля Анси достался мультфильму французского аниматора Реми Шейе "Бедовая Джейн: детство Марты Джейн Каннари" (Calamity, a Childhood of Martha Jane Cannary).
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