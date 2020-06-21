Президент РФ Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если будет принята соответствующая поправка в конституцию.

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин не исключает, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если поправка к Конституции будет принята.

Путин допустил, что снова будет баллотироваться в президенты

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