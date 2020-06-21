Президент РФ Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если будет принята соответствующая поправка в конституцию.

с чего всё началось

Президент Владимир Путин не исключил, что вновь выставит свою кандидатуру на пост главы государства, передает «Интерфакс». Однако такое возможно только при условии внесения соответствующих изменений в Конституцию, уточнил он.

Путин допустил, что вновь будет баллотироваться в президенты России

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