Коронавирус
РБКПутин допустил голосование по поправкам в Конституцию на дому
Сбор заявок для голосования из дома начнется «практически со следующей недели», уточнила чиновница. Накануне Путин подписал указ, который установил дату проведения голосования по поправкам в Основной закон — 22 апреля.
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с чего всё началось
Накануне Путин своим указом назначил общероссийское голосование по поправкам в Конституцию на 22 апреля. При этом президент подчеркнул, что дату могут перенести, если того потребует ситуация с коронавирусом.РИА Новости12:28
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