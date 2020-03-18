Накануне Путин своим указом назначил общероссийское голосование по поправкам в Конституцию на 22 апреля. При этом президент подчеркнул, что дату могут перенести, если того потребует ситуация с коронавирусом.

с чего всё началось

Сбор заявок для голосования из дома начнется «практически со следующей недели», уточнила чиновница. Накануне Путин подписал указ, который установил дату проведения голосования по поправкам в Основной закон — 22 апреля.

Путин допустил голосование по поправкам в Конституцию на дому

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