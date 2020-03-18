Сбор заявок для голосования из дома начнется «практически со следующей недели», уточнила чиновница. Накануне Путин подписал указ, который установил дату проведения голосования по поправкам в Основной закон — 22 апреля.

Путин допустил голосование по поправкам в Конституцию на дому

Происшествия Из больницы в Коммунарке выписали 106 пациентов С открытия медицинского комплекса в Коммунарке выписали 106 пациентов, которые находились на карантине с подозрением на коронавирус, сообщили в среду, 18 марта, в оперштабе Москвы.

Здоровье На Камчатке пообещали пересмотреть оплату больничных Порядок оформления и оплаты больничных листов для людей на карантине из-за угрозы коронавируса будет пересмотрен в Камчатском крае, заявил запредседателя правительства Камчатки Владимир Пригорнев 18 марта на заседании регштаба, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Политика Шведское СМИ назвало политику Украины по Крыму фашистской От украинской политики по Крыму, запрещающий подачу воды на полуостров, страдает гражданское население, однако киевские власти это нисколько не волнует, пишет шведское издание Nyhetsbanken.

Энергетика Цена нефти марки Brent опустилась до уровня 2003 года Цена североморской смеси Brent по состоянию на 16:20 падала к уровню предыдущих торгов более чем на 6,5% до 26,9 доллара за баррель, майские фючерсы на нефть WTI торгуются с 10% снижением по сравнением с торгами вторника — по 24,4 доллара за баррель.

Происшествия Генерал СК Дрыманов получил 12 лет колонии за взятку Мосгорсуд приговорил экс-начальника столичного главка СК генерала Александра Дрыманова к 12 годам колонии строгого режима по уголовному делу о двух взятках.

Авто В РФ запатентовали новый Nissan Juke В открытой базе Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии появились патентные изображения нового поколения компактного кроссовера японской марки - Nissan Juke.

Общество Российские суды ограничат рассмотрение дел из-за коронавируса Российские суды будут рассматривать ограниченный круг дел и перестанут допускать к процессам тех, кто не является их участниками, из-за распространения коронавирусной инфекции.

Политика Замдиректора ФСИН Валерий Максименко освобожден от должности "В соответствии с указом президента РФ от 18 марта 2020 года освобожден от должности заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко", - отметили в ведомстве.

Экономика Мишустин поручил подготовить законопроект о моратории на банкротство Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития до 1 апреля подготовить законопроект о введении моратория на подачу заявлений о банкротстве, соответствующее поручение опубликовано на сайте кабмина.

Политика Путин в два слова вывел Россию из нищеты Владимир Владимирович Путин буквально несколькими словами вытащил страну за немытые волосы из нищеты, отряхнул от налипшей соломы и поставил в один сверкающий ряд с зажиточными государствами.

Технологии В России собираются тестировать 5G сети Основной проблемой развертывания сетей пятого поколения является то, что в РФ частоты 3,4−3,8 ГГц (sub6) используют для спецсвязи, в то время как во всем остальном мире именно эти частоты являются основными для строительства 5G сети.