Коронавирус
РБКПутин допустил голосование по поправкам в Конституцию на дому
Сбор заявок для голосования из дома начнется «практически со следующей недели», уточнила чиновница. Накануне Путин подписал указ, который установил дату проведения голосования по поправкам в Основной закон — 22 апреля.
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Происшествия
Из больницы в Коммунарке выписали 106 пациентов
С открытия медицинского комплекса в Коммунарке выписали 106 пациентов, которые находились на карантине с подозрением на коронавирус, сообщили в среду, 18 марта, в оперштабе Москвы.
Здоровье
На Камчатке пообещали пересмотреть оплату больничных
Порядок оформления и оплаты больничных листов для людей на карантине из-за угрозы коронавируса будет пересмотрен в Камчатском крае, заявил запредседателя правительства Камчатки Владимир Пригорнев 18 марта на заседании регштаба, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Политика
Шведское СМИ назвало политику Украины по Крыму фашистской
От украинской политики по Крыму, запрещающий подачу воды на полуостров, страдает гражданское население, однако киевские власти это нисколько не волнует, пишет шведское издание Nyhetsbanken.
Здоровье
В ДНР больше опасаются свиного гриппа, чем коронавируса
Долгошапко утверждает, что большую угрозу для жителей республики составляет свиной грипп (H1N1).
Энергетика
Американское СМИ назвало цель России в нефтяной войне
Главная мишень России в нефтяной войне — американская сланцевая нефть, пишет издание The American Conservative.
Гаджеты
Sony рассказала о характеристиках новой PlayStation 5
Общество
Число зараженных новым коронавирусом на Украине возросло до 16
Число подтвержденных случаев коронавируса на Украине возросло до 16. Об этом сообщает украинское министерство здравоохранения.
Энергетика
Цена нефти марки Brent опустилась до уровня 2003 года
Цена североморской смеси Brent по состоянию на 16:20 падала к уровню предыдущих торгов более чем на 6,5% до 26,9 доллара за баррель, майские фючерсы на нефть WTI торгуются с 10% снижением по сравнением с торгами вторника — по 24,4 доллара за баррель.
Финансы
Moody’s прогнозирует увеличение стоимости заимствований регионов России из-за коронавируса
Стоимость заимствований российских регионов путем размещения облигаций может увеличиться из-за пандемии коронавируса, говорится в материале международного рейтингового агентства Moody's.
Футбол
Глава РПЛ заявил о необходимости доиграть чемпионат России
Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал ситуацию с «заморозкой» чемпионата России по футболу. Об этом передает телеканал «Россия 24».
Происшествия
Генерал СК Дрыманов получил 12 лет колонии за взятку
Мосгорсуд приговорил экс-начальника столичного главка СК генерала Александра Дрыманова к 12 годам колонии строгого режима по уголовному делу о двух взятках.
Авто
В РФ запатентовали новый Nissan Juke
В открытой базе Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии появились патентные изображения нового поколения компактного кроссовера японской марки - Nissan Juke.
Общество
Российские суды ограничат рассмотрение дел из-за коронавируса
Российские суды будут рассматривать ограниченный круг дел и перестанут допускать к процессам тех, кто не является их участниками, из-за распространения коронавирусной инфекции.
Общество
Мишустин утвердил индексацию пенсий с 1 апреля на 6,1%
«Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 года социальных пенсий в размере 1,061»,— говорится в постановлении.
Общество
Борт со 157 россиянами вылетел из Черногории в Москву
Самолёт авиакомпании «Аэрофлот», на борту которого находятся 157 российских граждан, вылетел из столицы Черногории в Москву.
Политика
Замдиректора ФСИН Валерий Максименко освобожден от должности
"В соответствии с указом президента РФ от 18 марта 2020 года освобожден от должности заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко", - отметили в ведомстве.
Наука
Ученые приблизились к созданию неисчерпаемого источника энергии
Если ученым удастся реализовать идею управляемого термоядерного синтеза, человечество получит практически неисчерпаемый источник энергии.
Экономика
Мишустин поручил подготовить законопроект о моратории на банкротство
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития до 1 апреля подготовить законопроект о введении моратория на подачу заявлений о банкротстве, соответствующее поручение опубликовано на сайте кабмина.
Общество
В Италии за сутки от коронавируса умерло рекордное число людей
Число умерших в Италии за последние сутки от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, составило 475.
Политика
Путин проведет встречи с главами Крыма и Севастополя
Общество
Нью-йоркская фондовая биржа закроет залы для торгов с 23 марта
Нью-йоркская фондовая биржа (NICE) с 23 марта будет проводит торги только в электронном формате, без присутствия на них инвесторов и персонала.
Политика
Путин в два слова вывел Россию из нищеты
Владимир Владимирович Путин буквально несколькими словами вытащил страну за немытые волосы из нищеты, отряхнул от налипшей соломы и поставил в один сверкающий ряд с зажиточными государствами.
Технологии
В России собираются тестировать 5G сети
Основной проблемой развертывания сетей пятого поколения является то, что в РФ частоты 3,4−3,8 ГГц (sub6) используют для спецсвязи, в то время как во всем остальном мире именно эти частоты являются основными для строительства 5G сети.
Технологии
Новый вид «кибер-коронавируса» появился в России
Новый вид "кибер-коронавируса" появился в России. Злоумышленники от имени UNICEF рассылают письма, содержащие вредоносные ссылки.
Общество
Режим повышенной готовности введут в Иркутской области 1 апреля
С 1 апреля Иркутская область перейдёт на режим повышенной готовности. В связи с подготовкой к возможным весенним паводкам.
Общество
Досрочный этап ЕГЭ перенесли на основной период
Досрочный этап единого государственного экзамена и государственного выпускного экзамена в 11 классах переносится на основной период – с 25 мая по 29 июня.