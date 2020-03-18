Коронавирус
РБКПутин допустил голосование по поправкам в Конституцию на дому
Сбор заявок для голосования из дома начнется «практически со следующей недели», уточнила чиновница. Накануне Путин подписал указ, который установил дату проведения голосования по поправкам в Основной закон — 22 апреля.
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Футбол
Три английских клуба претендуют на Чалова
«Кристал Пэлас», «Вест Хэм Юнайтед» и «Брайтон энд Хоув Альбион» проявляют интерес к нападающему ЦСКА Фёдору Чалову, утверждает HITC со ссылкой на печатную версию Daily Mirror.
Наука
У коронавируса выявили слабое место
Общество
Число зараженных коронавирусом в России достигло 114 человек
По словам вице-премьера, количество заболевших коронавирусом в России возросло до 114.
Экономика
Ресторатор оценила риски для бизнеса в России в связи с коронавирусом
Ресторатор Гаяне Бреиова в эфире стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» оценила риски, которые несёт ситуация с распространением коронавирусной инфекции для бизнеса.
Общество
Аршавин через суд добивается уменьшения алиментов для Барановской
Бывший футболист сборной России по футболу Андрей Аршавин через суд требует уменьшения размера алиментов для своей бывшей гражданской жены и их троих детей, сообщили РИА Новости в Савеловском суде Москвы.
Футбол
Невесту Роналду обвинили в нарушении карантина
Роналду и Родригес поддержали эту инициативу, однако, после похода в магазин многие болельщики считают, что модель подвергает риску здоровье 35-летнего футболиста.
Общество
Путин заявил о принадлежности 70% граждан России к среднему классу
Президент России Владимир Путин заявил, что в России 70% жителей относятся к среднему классу.
Шоу-бизнес
Маша Малиновская посмеялась над нарисованной яичницей Ксении Бородиной
На скриншоте в Stories ведущая телеканала "Муз-тв" Маша Малиновская показала снимок на одном из стоковых сайтов по продаже готовых картинок.
Политика
Путин подписал указ об отставке замдиректора ФСИН Максименко
"В соответствии с указом президента РФ от 18 марта 2020 года освобожден от должности заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко", - говорится в сообщении.
Финансы
Курс евро на Forex превысил 90 рублей
По состоянию на 21:32 мск курс доллара составлял 82,77 рубля, евро - 90,1 рубля.
Общество
«Аэрофлот» сократит полеты в США
"С 29 марта Аэрофлот продолжит выполнение полетов в США только по маршруту Москва - Нью-Йорк - Москва", - отмечается в сообщении.
Энергетика
В ФАС прокомментировали рост цен на бензин
Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Технологии
Microsoft сделает некоторые компоненты Windows 10 необязательными
В результате, операционная система имеет немало компонентов, которые не используются большинством обычных пользователей.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова рассказала о худшем месяце в своей жизни
Супруга рэп-исполнителя Джигана (настоящее имя Денис Вайнштейн) Оксана Самойлова рассказала подписчикам о худшем месяце в своей жизни.
Транспорт
РЖД отменили поезда между Россией и Белоруссией
РЖД приостановили пассажирское сообщение между Россией и Белоруссией, теперь курсировать будут только основные поезда из Москвы и Санкт-Петербурга и обратно, говорится в сообщении холдинга.
Общество
В Италии от коронавируса за сутки умерли почти 350 человек
Число заражений коронавирусом COVID-19 в Италии за последние сутки составило 2470 случаев, за это же время 349 человек умерли от вызванного инфекцией заболевания, 414 человек выздоровели.
Армия и оружие
Помпео обвинил Россию в гибели турецких военных в Идлибе
«Россия ответственна за убийства турецких военных» в Сирии, заявил 17 марта госсекретарь США Майк Помпео.
Киберспорт
Boo1k покинул пост тренера Virtus.pro
Анатолий Boo1k Иванов покинул состав Virtus.pro по Dota 2, где исполнял обязанности главного тренера.
Политика
Эрдоган заявил, что мир стоит на пороге глобальных изменений
Коренные изменения в глобальном устройстве экономики, политики и общества предрек президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 18 марта в своем выступлении на пресс-конференции после Координационного заседания в Анкаре по противодействию коронавирусу COVID-2019.
Общество
Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Турции
В Турции зафиксирована первая смерть от коронавируса COVID-19, сообщил министр здравоохранения Фахреттин Коджа.
Гаджеты
Презентован недорогой смартфон Samsung Galaxy A41 с тройной камерой
Японский оператор NTT DoCoMo анонсировал бюджетный смартфон Samsung Galaxy A41. В Японии первые продажи начнутся в июне.
Общество
США приостановили выдачу виз в большинстве стран мира
США прекращают выдавать визы в большинстве стран из-за коронавируса, сообщил госдепартамент США в Twitter.
Происшествия
Экс-глава московского управления СКР Дрыманов получил 12 лет колонии
Мосгорсуд приговорил бывшего начальника московского управления СКР Александра Дрыманова к 12 годам лишения свободы по делу о взятках.
Футбол
Игрок «Спартака» Шюррле помещен на карантин
Автоспорт
Всемирный совет поддержал перенос летнего перерыва
Всемирный совет FIA единогласно одобрил удлинение обязательного летнего перерыва с 14 до 21 дня и перенос его с августа на апрель.
Футбол
Тульский «Арсенал» оштрафован за баннер про Валентину Терешкову
Тульский "Арсенал" оштрафован на 50 тысяч рублей за то, что их болельщики во время матча с казанским "Рубином" вывесили несогласованный баннер на трибунах стадиона.
Политика
Украина вводит спецпошлину на импорт электроэнергии и угля из России
Кабинет министров Украины с 1 апреля вводит дополнительную спецпошлину в 65 процентов на импорт электроэнергии и угля из России.
Общество
В ВОЗ оценили готовность России к росту заразившихся коронавирусом
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) оценили готовность России к возможному росту числа заразившихся коронавирусом.