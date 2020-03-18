Сбор заявок для голосования из дома начнется «практически со следующей недели», уточнила чиновница. Накануне Путин подписал указ, который установил дату проведения голосования по поправкам в Основной закон — 22 апреля.

Путин допустил голосование по поправкам в Конституцию на дому

Футбол Три английских клуба претендуют на Чалова «Кристал Пэлас», «Вест Хэм Юнайтед» и «Брайтон энд Хоув Альбион» проявляют интерес к нападающему ЦСКА Фёдору Чалову, утверждает HITC со ссылкой на печатную версию Daily Mirror.

Общество Аршавин через суд добивается уменьшения алиментов для Барановской Бывший футболист сборной России по футболу Андрей Аршавин через суд требует уменьшения размера алиментов для своей бывшей гражданской жены и их троих детей, сообщили РИА Новости в Савеловском суде Москвы.

Футбол Невесту Роналду обвинили в нарушении карантина Роналду и Родригес поддержали эту инициативу, однако, после похода в магазин многие болельщики считают, что модель подвергает риску здоровье 35-летнего футболиста.

Шоу-бизнес Маша Малиновская посмеялась над нарисованной яичницей Ксении Бородиной На скриншоте в Stories ведущая телеканала "Муз-тв" Маша Малиновская показала снимок на одном из стоковых сайтов по продаже готовых картинок.

Политика Путин подписал указ об отставке замдиректора ФСИН Максименко "В соответствии с указом президента РФ от 18 марта 2020 года освобожден от должности заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко", - говорится в сообщении.

Общество «Аэрофлот» сократит полеты в США "С 29 марта Аэрофлот продолжит выполнение полетов в США только по маршруту Москва - Нью-Йорк - Москва", - отмечается в сообщении.

Энергетика В ФАС прокомментировали рост цен на бензин Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Транспорт РЖД отменили поезда между Россией и Белоруссией РЖД приостановили пассажирское сообщение между Россией и Белоруссией, теперь курсировать будут только основные поезда из Москвы и Санкт-Петербурга и обратно, говорится в сообщении холдинга.

Общество В Италии от коронавируса за сутки умерли почти 350 человек Число заражений коронавирусом COVID-19 в Италии за последние сутки составило 2470 случаев, за это же время 349 человек умерли от вызванного инфекцией заболевания, 414 человек выздоровели.

Киберспорт Boo1k покинул пост тренера Virtus.pro Анатолий Boo1k Иванов покинул состав Virtus.pro по Dota 2, где исполнял обязанности главного тренера.

Политика Эрдоган заявил, что мир стоит на пороге глобальных изменений Коренные изменения в глобальном устройстве экономики, политики и общества предрек президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 18 марта в своем выступлении на пресс-конференции после Координационного заседания в Анкаре по противодействию коронавирусу COVID-2019.

Автоспорт Всемирный совет поддержал перенос летнего перерыва Всемирный совет FIA единогласно одобрил удлинение обязательного летнего перерыва с 14 до 21 дня и перенос его с августа на апрель.