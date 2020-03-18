Коронавирус

РБКРБКПутин допустил голосование по поправкам в Конституцию на дому

Сбор заявок для голосования из дома начнется «практически со следующей недели», уточнила чиновница. Накануне Путин подписал указ, который установил дату проведения голосования по поправкам в Основной закон — 22 апреля.
Читать в источнике
Комментировать1,2K

Подробнее о событии

Путин допустил голосование по поправкам в Конституцию на дому

РБК14:08

ЦИК: порядок голосования по Конституции предполагает возможность голосования на дому

ТАСС14:08

Путин прокомментировал возможность голосовать по Конституции через портал госуслуг

Взгляд.ру12:02

Путин назвал здоровье россиян главным при выборе даты голосования

Lenta.ru12:23

Путин призвал россиян поддержать поправки в Конституцию

Известия12:02

Путин допустил проведение голосования по Конституции на дому

РИА Новости12:28

Путин допустил проведение голосования по поправкам в Конституцию на дому

Газета.Ru13:29
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 16:49, Ашберн
Футбол

Три английских клуба претендуют на Чалова

«Кристал Пэлас», «Вест Хэм Юнайтед» и «Брайтон энд Хоув Альбион» проявляют интерес к нападающему ЦСКА Фёдору Чалову, утверждает HITC со ссылкой на печатную версию Daily Mirror.
Чемпионат 11:28
Наука

У коронавируса выявили слабое место

Piter.tv 04:40
Общество

Число зараженных коронавирусом в России достигло 114 человек

По словам вице-премьера, количество заболевших коронавирусом в России возросло до 114.
Слово и Дело вчера в 09:27
Экономика

Ресторатор оценила риски для бизнеса в России в связи с коронавирусом

Ресторатор Гаяне Бреиова в эфире стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» оценила риски, которые несёт ситуация с распространением коронавирусной инфекции для бизнеса.
RT на русском 14:36
Общество

Аршавин через суд добивается уменьшения алиментов для Барановской

Бывший футболист сборной России по футболу Андрей Аршавин через суд требует уменьшения размера алиментов для своей бывшей гражданской жены и их троих детей, сообщили РИА Новости в Савеловском суде Москвы.
РИА Новости 08:20
Футбол

Невесту Роналду обвинили в нарушении карантина

Роналду и Родригес поддержали эту инициативу, однако, после похода в магазин многие болельщики считают, что модель подвергает риску здоровье 35-летнего футболиста.
ProstoProSport 16:00
Общество

Путин заявил о принадлежности 70% граждан России к среднему классу

Президент России Владимир Путин заявил, что в России 70% жителей относятся к среднему классу.
РБК 03:16
Шоу-бизнес

Маша Малиновская посмеялась над нарисованной яичницей Ксении Бородиной

На скриншоте в Stories ведущая телеканала "Муз-тв" Маша Малиновская показала снимок на одном из стоковых сайтов по продаже готовых картинок.
Paparazzi.ru вчера в 10:18
Политика

Путин подписал указ об отставке замдиректора ФСИН Максименко

"В соответствии с указом президента РФ от 18 марта 2020 года освобожден от должности заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 07:16
Финансы

Курс евро на Forex превысил 90 рублей

По состоянию на 21:32 мск курс доллара составлял 82,77 рубля, евро - 90,1 рубля.
Московский Комсомолец 14:48
Общество

«Аэрофлот» сократит полеты в США

"С 29 марта Аэрофлот продолжит выполнение полетов в США только по маршруту Москва - Нью-Йорк - Москва", - отмечается в сообщении.
ТАСС 16:32
Энергетика

В ФАС прокомментировали рост цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 15:18
Технологии

Microsoft сделает некоторые компоненты Windows 10 необязательными

В результате, операционная система имеет немало компонентов, которые не используются большинством обычных пользователей.
3DNews 14:17
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова рассказала о худшем месяце в своей жизни

Супруга рэп-исполнителя Джигана (настоящее имя Денис Вайнштейн) Оксана Самойлова рассказала подписчикам о худшем месяце в своей жизни.
NewInform 13:40
Шоу-бизнес

Зараженной коронавирусом Куриленко отказали в госпитализации

WomanHit.ru 03:44
Транспорт

РЖД отменили поезда между Россией и Белоруссией

РЖД приостановили пассажирское сообщение между Россией и Белоруссией, теперь курсировать будут только основные поезда из Москвы и Санкт-Петербурга и обратно, говорится в сообщении холдинга.
ТАСС 16:02
Общество

В Италии от коронавируса за сутки умерли почти 350 человек

Число заражений коронавирусом COVID-19 в Италии за последние сутки составило 2470 случаев, за это же время 349 человек умерли от вызванного инфекцией заболевания, 414 человек выздоровели.
Коммерсантъ 16 марта в 16:07
Музыка

Little Big прокомментировали отмену «Евровидения-2020»

REGNUM 13:12
Армия и оружие

Помпео обвинил Россию в гибели турецких военных в Идлибе

«Россия ответственна за убийства турецких военных» в Сирии, заявил 17 марта госсекретарь США Майк Помпео.
Известия вчера в 22:56
Киберспорт

Boo1k покинул пост тренера Virtus.pro

Анатолий Boo1k Иванов покинул состав Virtus.pro по Dota 2, где исполнял обязанности главного тренера.
CyberSport.ru 13:05
Политика

Эрдоган заявил, что мир стоит на пороге глобальных изменений

Коренные изменения в глобальном устройстве экономики, политики и общества предрек президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 18 марта в своем выступлении на пресс-конференции после Координационного заседания в Анкаре по противодействию коронавирусу COVID-2019.
Красная весна 16:15
Общество

Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Турции

В Турции зафиксирована первая смерть от коронавируса COVID-19, сообщил министр здравоохранения Фахреттин Коджа.
Коммерсантъ вчера в 17:46
Гаджеты

Презентован недорогой смартфон Samsung Galaxy A41 с тройной камерой

Японский оператор NTT DoCoMo анонсировал бюджетный смартфон Samsung Galaxy A41. В Японии первые продажи начнутся в июне.
Megaobzor.com 10:53
Общество

США приостановили выдачу виз в большинстве стран мира

США прекращают выдавать визы в большинстве стран из-за коронавируса, сообщил госдепартамент США в Twitter.
РИА Новости 15:46
Происшествия

Экс-глава московского управления СКР Дрыманов получил 12 лет колонии

Мосгорсуд приговорил бывшего начальника московского управления СКР Александра Дрыманова к 12 годам лишения свободы по делу о взятках.
Коммерсантъ 06:39
Футбол

Игрок «Спартака» Шюррле помещен на карантин

Газета.Ru 13:51
Автоспорт

Всемирный совет поддержал перенос летнего перерыва

Всемирный совет FIA единогласно одобрил удлинение обязательного летнего перерыва с 14 до 21 дня и перенос его с августа на апрель.
F1news.ru 12:25
Футбол

Тульский «Арсенал» оштрафован за баннер про Валентину Терешкову

Тульский "Арсенал" оштрафован на 50 тысяч рублей за то, что их болельщики во время матча с казанским "Рубином" вывесили несогласованный баннер на трибунах стадиона.
Piter.tv 10:49
Политика

Украина вводит спецпошлину на импорт электроэнергии и угля из России

Кабинет министров Украины с 1 апреля вводит дополнительную спецпошлину в 65 процентов на импорт электроэнергии и угля из России.
РИА Новости 07:10
Общество

В ВОЗ оценили готовность России к росту заразившихся коронавирусом

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) оценили готовность России к возможному росту числа заразившихся коронавирусом.
Lenta.ru 15:58
Как работают Яндекс.Новости?
Пандемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное