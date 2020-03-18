Коронавирус
РБКПутин допустил голосование по поправкам в Конституцию на дому
Сбор заявок для голосования из дома начнется «практически со следующей недели», уточнила чиновница. Накануне Путин подписал указ, который установил дату проведения голосования по поправкам в Основной закон — 22 апреля.
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Киберспорт
Boo1k покинул пост тренера Virtus.pro
Анатолий Boo1k Иванов покинул состав Virtus.pro по Dota 2, где исполнял обязанности главного тренера.
Политика
МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым
Министерство иностранных дел Украины передало России ноту протеста из-за поездки Владимира Путина в Крым.
Политика
Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию на 22 апреля
Президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 22 апреля, сообщает пресс-служба Кремля.
Происшествия
В Коми обстреляли вертолет Ми-8
Неизвестные обстреляли картечью в Коми вертолет Ми-8 с горючим, сообщили в региональном Следственном комитете.
Общество
Российские школы уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля
"С понедельника (23 марта - ИФ) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы", - сказал Кравцов в среду на заседании совместной рабочей группы Минпросвещения России и Рособрнадзора по поддержке региональных систем образования.
Гаджеты
Samsung Galaxy M21 получил аккумулятор на 6000 мАч
Здоровье
Источник назвал возможные новые меры ограничения из-за коронавируса
Российские власти обсуждают возможность усилить по всей стране ограничительные меры в связи с распространением коронавируса COVID-19, они могут показаться избыточными, но ученые считают их эффективными, сообщил РИА источник в правительстве РФ.
Теннис
ATP и WTA отменили все теннисные турниры до 7 июня
Напомним, соревнования под эгидой ATP и WTA из-за угрозы распространения нового коронавируса начали отменять с 9 марта, когда было объявлено о том, что 12 марта мужской и женский турниры в американском Индиан-Уэллсе не состоятся.
Общество
В США коронавирусом заразился первый конгрессмен
Марио Диас-Баларт, американский конгрессмен-республиканец от штата Флорида, стал первым членом высшего законодательного органа США, заразившимся коронавирусной инфекцией COVID-19.
Кино
Universal проведет премьеры фильмов в онлайн-режиме
Финансы
Эксперт дал прогноз о динамике курса рубля в ближайшее время
Финансовый и биржевой аналитик Степан Демура сделал предположение о динамике курса рубля в ближайшее время.
Здоровье
В Минздраве рассказали о влиянии водки на коронавирус
Употребление водки не поможет защититься от коронавируса.
Политика
Евросоюз обвинил Россию в распространении фейков о коронавирусе
Страны ЕС обвинили Россию в распространении дезинформации о коронавирусе в соцсетях.
Общество
Посольство России прорабатывает вопрос возвращения россиян из Чили
Пресс-атташе посольства России в Чили Денис Винокуров сообщил, что диппредставительство прорабатывает вопрос возвращения из Чили порядка 70 российских туристов на фоне распространения коронавируса.
Наука
Пересаженным конечностям помогла прижиться тактика раковых клеток
Американским ученым из Питтсбургского университета удалось произвести пересадку конечностей лабораторных крыс и их успешное приживание благодаря тактике раковых клеток.
Наука
Эксперты оценили версию американского происхождения коронавируса
Коронавирус COVID-19 имеет естественное происхождение, в нем не обнаруживаются признаки вмешательства человека, кроме того, создать подобный вирус и заразить им отдельно взятую группу населения технически малореализуемо, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Общество
В Германии резко выросло число зараженных коронавирусом
В Германии число зараженных коронавирусом увеличилось на 36 процентов за день.
Здоровье
Роспотребнадзор призвал россиян старше 60 лет изолироваться
Роспотребнадзор обнародовал на своем сайте рекомендации для людей старше 60 лет, порекомендовав гражданам этой категории изолироваться в связи с распространением коронавируса.
Экономика
Греф рассказал о стресс-тесте в Сбербанке при долларе по ₽100
Сбербанк проходит «достаточно жесткий сценарий» развития событий в российской экономике без нарушения нормативов, рассказал на онлайн-пресс-конференции глава банка Герман Греф, передает корреспондент РБК.
Общество
Глава минздрава Нидерландов упал в обморок на обсуждении коронавируса
Глава минздрава Нидерландов Бруно Брёйнс упал в обморок в парламенте страны во время обсуждения проблемы борьбы с распространением нового коронавируса.
Общество
Дочь первого президента Узбекистана приговорили к 13 годам тюрьмы
Старшая дочь первого президента Узбекистана Гульнара Каримова проведет более 13 лет в тюрьме.
Кино
Съемки продолжения «Аватара» переносятся из-за коронавируса
Продолжение «Аватара» не выйдет в запланированном будущем из-за эпидемии коронавируса.
Общество
Мэр Харькова заявил о «трупиках» в Италии
Мэр Харькова Геннадий Кернес высказался о критической ситуации в Италии из-за коронавируса.
Авто
Внедорожник Lada 4x4 получил «злую» версию
Компания «ВИС-Авто» представила новую версию полноприводного отечественного внедорожника. В основу новинки легла модель в кузове «пикап».
Футбол
Невилл и Гиггз предоставят отели для нужд медицинских работников
Бывшие футболисты "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл и Райан Гиггз предоставят в бесплатное пользование сотрудникам Национальной службы здравоохранения Великобритании (HNS) два своих отеля в Манчестере.
Общество
В США начались испытания вакцины от коронавируса
Всего, по оценкам экспертов в области здравоохранения, на полноценное внедрение вакцины уйдет от 1 года до 1,5 лет.
Экономика
Рубль стал худшей валютой мира с начала года
Российский рубль стал худшей валютой мира по отношению к доллару.
Энергетика
Путин удивился росту цен на бензин в России
Президент Владимир Путин отреагировал на рост цен на бензин в России во время совещания с членами кабинета министров в Кремле, передает корреспондент РБК.
Культура
Первый канал прекратил съемки шоу «Dance Революция» из-за коронавируса
Съемки шоу «Dance Революция» временно прекращены. Первый канал отложил съемки из-за технических сложностей.