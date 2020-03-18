Коронавирус

РБКРБКПутин допустил голосование по поправкам в Конституцию на дому

Сбор заявок для голосования из дома начнется «практически со следующей недели», уточнила чиновница. Накануне Путин подписал указ, который установил дату проведения голосования по поправкам в Основной закон — 22 апреля.
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Средства защиты голосования

Коммерсантъ18:37

Путин призвал россиян поддержать поправки в Конституцию

Известия12:02

Путин назвал здоровье россиян главным при выборе даты голосования

Lenta.ru12:23

Путин рассчитывает, что 22 апреля россияне поддержат поправки к Конституции

ТАСС12:14

Путин допустил голосование по поправкам в Конституцию на дому

РБК14:08

Путин допустил проведение голосования по Конституции на дому

РИА Новости12:28

Путин прокомментировал возможность голосовать по Конституции через портал госуслуг

Взгляд.ру12:02
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 21:26, Ашберн
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Boo1k покинул пост тренера Virtus.pro

Анатолий Boo1k Иванов покинул состав Virtus.pro по Dota 2, где исполнял обязанности главного тренера.
CyberSport.ru 13:05
Политика

МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым

Министерство иностранных дел Украины передало России ноту протеста из-за поездки Владимира Путина в Крым.
РИА Новости 12:49
Политика

Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию на 22 апреля

Президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 22 апреля, сообщает пресс-служба Кремля.
РБК вчера в 17:22
Происшествия

В Коми обстреляли вертолет Ми-8

Неизвестные обстреляли картечью в Коми вертолет Ми-8 с горючим, сообщили в региональном Следственном комитете.
РИА Новости вчера в 16:10
Общество

Российские школы уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля

"С понедельника (23 марта - ИФ) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы", - сказал Кравцов в среду на заседании совместной рабочей группы Минпросвещения России и Рособрнадзора по поддержке региональных систем образования.
Интерфакс 02:21
Гаджеты

Samsung Galaxy M21 получил аккумулятор на 6000 мАч

Megaobzor.com 10:03
Здоровье

Источник назвал возможные новые меры ограничения из-за коронавируса

Российские власти обсуждают возможность усилить по всей стране ограничительные меры в связи с распространением коронавируса COVID-19, они могут показаться избыточными, но ученые считают их эффективными, сообщил РИА источник в правительстве РФ.
РИА Новости 20:41
Музыка

Little Big прокомментировали отмену «Евровидения-2020»

REGNUM 13:12
Теннис

ATP и WTA отменили все теннисные турниры до 7 июня

Напомним, соревнования под эгидой ATP и WTA из-за угрозы распространения нового коронавируса начали отменять с 9 марта, когда было объявлено о том, что 12 марта мужской и женский турниры в американском Индиан-Уэллсе не состоятся.
Красная весна 15:22
Общество

В США коронавирусом заразился первый конгрессмен

Марио Диас-Баларт, американский конгрессмен-республиканец от штата Флорида, стал первым членом высшего законодательного органа США, заразившимся коронавирусной инфекцией COVID-19.
РБК 20:31
Кино

Universal проведет премьеры фильмов в онлайн-режиме

Adindex.ru вчера в 05:12
Финансы

Эксперт дал прогноз о динамике курса рубля в ближайшее время

Финансовый и биржевой аналитик Степан Демура сделал предположение о динамике курса рубля в ближайшее время.
RT на русском 14:02
Здоровье

В Минздраве рассказали о влиянии водки на коронавирус

Употребление водки не поможет защититься от коронавируса.
Lenta.ru 10:08
Политика

Евросоюз обвинил Россию в распространении фейков о коронавирусе

Страны ЕС обвинили Россию в распространении дезинформации о коронавирусе в соцсетях.
Газета.Ru 09:32
Общество

Посольство России прорабатывает вопрос возвращения россиян из Чили

Пресс-атташе посольства России в Чили Денис Винокуров сообщил, что диппредставительство прорабатывает вопрос возвращения из Чили порядка 70 российских туристов на фоне распространения коронавируса.
RT на русском 21:16
Наука

Пересаженным конечностям помогла прижиться тактика раковых клеток

Американским ученым из Питтсбургского университета удалось произвести пересадку конечностей лабораторных крыс и их успешное приживание благодаря тактике раковых клеток.
МонаВиста вчера в 14:47
Наука

Эксперты оценили версию американского происхождения коронавируса

Коронавирус COVID-19 имеет естественное происхождение, в нем не обнаруживаются признаки вмешательства человека, кроме того, создать подобный вирус и заразить им отдельно взятую группу населения технически малореализуемо, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
РИА Новости 21:16
Общество

В Германии резко выросло число зараженных коронавирусом

В Германии число зараженных коронавирусом увеличилось на 36 процентов за день.
Lenta.ru 20:49
Здоровье

Роспотребнадзор призвал россиян старше 60 лет изолироваться

Роспотребнадзор обнародовал на своем сайте рекомендации для людей старше 60 лет, порекомендовав гражданам этой категории изолироваться в связи с распространением коронавируса.
Sibnet Новости 07:48
Экономика

Греф рассказал о стресс-тесте в Сбербанке при долларе по ₽100

Сбербанк проходит «достаточно жесткий сценарий» развития событий в российской экономике без нарушения нормативов, рассказал на онлайн-пресс-конференции глава банка Герман Греф, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 08:51
Общество

Глава минздрава Нидерландов упал в обморок на обсуждении коронавируса

Глава минздрава Нидерландов Бруно Брёйнс упал в обморок в парламенте страны во время обсуждения проблемы борьбы с распространением нового коронавируса.
РИА Новости 18:35
Общество

Дочь первого президента Узбекистана приговорили к 13 годам тюрьмы

Старшая дочь первого президента Узбекистана Гульнара Каримова проведет более 13 лет в тюрьме.
Вести.Ru 06:19
Кино

Съемки продолжения «Аватара» переносятся из-за коронавируса

Продолжение «Аватара» не выйдет в запланированном будущем из-за эпидемии коронавируса.
ToDay News Ufa вчера в 16:05
Общество

Мэр Харькова заявил о «трупиках» в Италии

Мэр Харькова Геннадий Кернес высказался о критической ситуации в Италии из-за коронавируса.
Взгляд.ру 14:35
Авто

Внедорожник Lada 4x4 получил «злую» версию

Компания «ВИС-Авто» представила новую версию полноприводного отечественного внедорожника. В основу новинки легла модель в кузове «пикап».
SpeedMe 08:51
Футбол

Невилл и Гиггз предоставят отели для нужд медицинских работников

Бывшие футболисты "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл и Райан Гиггз предоставят в бесплатное пользование сотрудникам Национальной службы здравоохранения Великобритании (HNS) два своих отеля в Манчестере.
РИА Новости 16:18
Общество

В США начались испытания вакцины от коронавируса

Всего, по оценкам экспертов в области здравоохранения, на полноценное внедрение вакцины уйдет от 1 года до 1,5 лет.
Мир новостей вчера в 00:15
Экономика

Рубль стал худшей валютой мира с начала года

Российский рубль стал худшей валютой мира по отношению к доллару.
Lenta.ru 10:22
Энергетика

Путин удивился росту цен на бензин в России

Президент Владимир Путин отреагировал на рост цен на бензин в России во время совещания с членами кабинета министров в Кремле, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 14:05
Культура

Первый канал прекратил съемки шоу «Dance Революция» из-за коронавируса

Съемки шоу «Dance Революция» временно прекращены. Первый канал отложил съемки из-за технических сложностей.
Mockva.ru 18:14
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