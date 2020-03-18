Коронавирус

РБКРБКПутин допустил голосование по поправкам в Конституцию на дому

Сбор заявок для голосования из дома начнется «практически со следующей недели», уточнила чиновница. Накануне Путин подписал указ, который установил дату проведения голосования по поправкам в Основной закон — 22 апреля.
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Средства защиты голосования

Коммерсантъвчера в 18:37

Вирус из Китая меняет подход к выборам

Взгляд.рувчера в 16:50

Путин рассчитывает, что 22 апреля россияне поддержат поправки к Конституции

ТАССвчера в 12:14

Путин допустил голосование по поправкам в Конституцию на дому

РБКвчера в 14:08

Путин призвал россиян поддержать поправки в Конституцию

Известиявчера в 12:02

Путин допустил проведение голосования по Конституции на дому

РИА Новостивчера в 12:28

Путин не исключил возможности проведения голосования по Конституции на дому

Росбалтвчера в 12:06
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Армия и оружие

Главком ВМФ России сообщил о разработке подлодок пятого поколения

Российская газета вчера в 02:04
Музыка

Little Big отреагировали на отмену Евровидения-2020

RT на русском вчера в 12:54
Экономика

Биржи США открылись падением на 5-6%

Основные фондовые индексы США на момент открытия бирж показали падение на 5-6%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru вчера в 09:53
Здоровье

В Саратове ищут 7,5 тысячи вернувшихся из-за границы граждан

В Саратовскую область с 5 по 16 марта прибыли 9 тыс. человек, которые побывали в неблагополучных по коронавирусу странах.
СаратовБизнесКонсалтинг вчера в 13:14
Здоровье

В Ухане впервые не зарегистрировано новых случаев коронавируса

В китайском Ухане, эпицентре вспышки коронавируса в стране, впервые не было зарегистрировано новых случаев инфицирования, в то время как количество завезенных случаев выросло до рекордного уровня.
Коммерсантъ вчера в 22:45
Политика

МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым

Министерство иностранных дел Украины передало России ноту протеста из-за поездки Владимира Путина в Крым.
РИА Новости вчера в 12:49
Общество

«Дочка» АФК «Система» разработала экспресс-тест на коронавирус

Принадлежащая АФК «Система» Владимира Евтушенкова компания «Система-Биотех» разработала экспресс-тест на коронавирусную инфекцию COVID-19.
Ведомости вчера в 16:33
Авто

Volkswagen показал, каким станет новый Amarok

Немецкий автомобильный бренд Volkswagen опубликовал рисунок, показывающий, как может выглядеть пикап Amarok нового поколения.
Quto.ru 17 марта в 10:08
Экономика

Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса

Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Газета.Ru вчера в 23:21
Общество

В России могут усилить ограничительные меры из-за пандемии

Российские власти обсуждают возможность усилить по всей стране ограничительные меры в связи с распространением коронавируса COVID-19, они могут показаться избыточными, но ученые считают их эффективными, сообщил РИА источник в правительстве России.
РИА Новости вчера в 20:41
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России возросло до 147

Число случаев заражения коронавирусом в России возросло до 147.
Газета.Ru вчера в 07:34
Общество

Аршавин подал в суд на Барановскую

VSE42.RU вчера в 05:24
Энергетика

ФАС заявила об отсутствии предпосылок для роста цен на бензин

Ранее президент России Владимир Путин на совещании с членами кабинета министров обратил внимание на рост стоимости бензина в стране, отметив, что цены на 92-й бензин за год выросли на 10,44%.
RT на русском вчера в 19:30
Общество

В Казахстане госпитализировали россиянина с коронавирусом

Гражданин России госпитализирован с коронавирусной инфекцией в Алма-Ате, сообщил официальный представитель министерства здравоохранения Казахстана Диас Ахметшарип.
РИА Новости вчера в 22:40
Экономика

Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса

Сбербанк смоделировал три возможных сценария развития экономического кризиса в России на фоне распространения пандемии коронавируса, рассказал предправления госбанка Герман Греф: при реализации любого, даже «самого жесткого сценария» банк не пробьет нормативы ЦБ по капиталу и спокойно проходит кризис без сторонней поддержки.
Ведомости 17 марта в 10:36
Происшествия

Звезда сериала «Кадетство» задержан за избиение врачей в Москве

Звезда сериала "Кадетство" Кирилл Емельянов задержан за избиение врачей в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru вчера в 13:49
Здоровье

Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
REGNUM 00:02
Экономика

На Урале начали раскупать квартиры на фоне падения рубля

По данным федеральной риелторской компании «Этажи», спрос на консультации по ипотеке в Тюмени с 10 марта выросли на 64 процента относительно февраля, а на недвижимость по отношению к февралю увеличился на 13,5 процентов.
URA.Ru вчера в 23:50
Политика

Белоруссия перебросит сотни пограничников на границу с Россией

Сотни белорусских пограничников будут отправлены на границу с Россией.
Lenta.ru вчера в 05:30
Игры

Вышла демоверсия Resident Evil 3 Remake

CyberSport.ru вчера в 23:30
Общество

Росстат назвал регионы с самыми высокими зарплатами

По данным Росстата, самые низкие средние зарплаты оказались в Карачаево-Черкесии (27 тысяч рублей), Дагестане (27,2 тысячи рублей), в Ивановской области (27,3 тысячи рублей), Ингушетии (27,5 тысячи рублей) и Чечне (27,7 тысячи рублей).
РИА Новости вчера в 23:34
Политика

Турция призывает россиян покинуть Турцию

Россиянам настоятельно рекомендуется покинуть Турцию и вернуться домой.
МонаВиста вчера в 16:05
Экономика

Аркадий Ротенберг стал единственным российским миллиардером, чьи доходы поднялись на фоне падения мировых рынков

На состояние Ротенберга повлиял резкий рост акций его компании Мостотрест.
Эхо Москвы 16 марта в 14:31
Здоровье

ВОЗ дала рекомендации по самолечению от коронавируса

Как сообщил пресс-секретарь ВОЗ Кристиан Линдмайер на очередном брифинге, эксперты не советуют использовать ибупрофен и содержащие его препараты – лучше пить парацетамол.
ТВ Центр 17 марта в 07:29
Общество

В Москву прилетела первая группа россиян из Черногории

В московском аэропорту Шереметьево приземлился рейс авиакомпании "Аэрофлот" из Подгорицы.
Вести.Ru вчера в 23:24
Общество

Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому право получения негосударственной пенсии в рамках добровольного пенсионного страхования появляется у женщин с 55 лет, а у мужчин с 60 лет.
Известия вчера в 11:23
Общество

Китайская компания отказалась покупать нефть у «Роснефти»

Сингапурская компания Sinochem International Oil, трейдинговое подразделение китайской нефтеперерабатывающей госкомпании Sinochem Group, в тендерной документации на закупку нефти в мае-июне указалf, что «Роснефть» или ее «дочки» не могут участвовать в тендере, пишет Bloomberg со ссылкой на документы компании.
Forbes 17 марта в 16:49
Политика

ДНР закрывает границу с Украиной

«В целях недопущения проникновения коронавирусной инфекции на территорию республики принято решение о полном прекращении движения граждан через пункты пограничного и таможенного контроля ДНР на границе с Украиной с 00:00 21 марта 2020 года», — говорится в заявлении.
RT на русском вчера в 15:45
Шоу-бизнес

Бритни Спирс отреагировала на критику в соцсети

Певицу просят разнообразить контент Американская поп-дива Бритни Спирс раскритиковала подписчиков, которые оставляли негативные комментарии под ее свежими постами на личной странице "Инстаграма".
WomanHit.ru вчера в 09:37
Происшествия

В суде Первоуральска муж убил обвинившую его в побоях жену

В суде Первоуральска (город-спутник Екатеринбурга) фигурант смертельно ранил свою жену, которая проходила потерпевшей по его делу, и напал на пристава.
Российская газета вчера в 04:00
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