Коронавирус
КоммерсантъПутин назначил голосование по изменению Конституции на 22 апреля
Президент Владимир Путин подписал указ о проведении 22 апреля общероссийского голосования по поправкам к Конституции.
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Политика
Макрон приедет в Москву на 9 мая, несмотря на коронавирус
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что лидеры 17 стран подтвердили приезд на юбилей Победы в Москву в этом году.
Баскетбол
Звезда НБА Дюрант заразился коронавирусом
Кевин Дюрант оказался одним из четырёх баскетболистов «Бруклин Нетс», которые сдали положительный тест на коронавирус.
Общество
За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах
За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
Экономика
Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса
Самый стрессовый сценарий развития событий Сбербанка подразумевает падение цены на нефть до $20, курс доллара – 100 руб./$ и различные макроэкономические сдвиги: временные разрывы производственных цепочек, остановка части предприятий.
Происшествия
В Якутске в одном из домов по улице Ярославского произошел пожар
В Якутске в одном из домов по улице Ярославского рано утром 18 марта произошел пожар, по предварительным данным, из-за взрыва бытового газа.
Здоровье
Медсестра Коммунарки рассказала о нехватке еды, врачей и воды в больнице
Находящаяся на карантине в Коммунарке пациентка записала видео, в котором медицинский сотрудник учреждения раскрыла, какова истинная ситуация в инфекционной больнице.
Общество
AliExpress оправился от коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на AliExpress Россия, китайские продавцы AliExpress возобновили свою работу и начали отправлять посылки.
Общество
Умер писатель и политик Эдуард Лимонов
На 78-м году жизни умер писатель и политик Эдуард Лимонов, сообщил в Facebook депутат Госдумы Сергей Шаргунов.
Политика
В ЦИК России оценили возможность переноса голосования по Конституции
17 марта российский президент Владимир Путин подписал указ о назначении голосования по вопросу одобрения внесения изменений в Конституцию, датой проведения было назначено 22 апреля.
Общество
В оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин
В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов крестили младшую дочь
Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов крестили младшую дочь "Крестины доченьки", – с улыбкой ответила Анастасия Костенко.
Происшествия
В Мурманске нашли сбежавшего моряка с подозрением на коронавирус
Местонахождение моряка, который сбежал из-под карантина в Мурманске установили.
Общество
Первые испытания вакцины от коронавируса провели в США
Как сообщает РИА Новости, в Америке стартовали мероприятия по проведению первых клинических испытаний препарата, разработанного для борьбы с коронавирусом.
Музыка
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Танцор Дмитрий Красилов, получивший в сети прозвище "Пухляш", из клипа "Uno" группы Little Big поедет на "Евровидение-2020".
Происшествия
На Сахалине бывшая пристав-исполнитель обвиняется в получении взяток
Отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Сахалинской области возбудил уголовное дело в отношении пристава-исполнителя УФССП России по Сахалинской области.
Общество
«Аэрофлот» обратился в МИД из-за застрявших в Черногории россиян
«Аэрлофлот» был вынужден обратиться в Министерство иностранных дел и Росавиацию из-за отсутствия разрешения от властей Черногории на вывоз россиян из страны.
Происшествия
В Москве ребенок просидел двое суток в квартире с телом умершей матери
Технологии
Запущена обновленная Публичная кадастровая карта РФ
Росреестр совместно с Федеральной кадастровой палатой обновили онлайн-сервис «Публичная кадастровая карта», в котором размещены общедоступные сведения Единого государственного реестра недвижимости.
Политика
Пенсионерам массово повысят пенсии через две недели: кому и сколько доплатят
Ожидается, что всего увеличение выплат почувствуют 11 миллионов пенсионеров по всей стране.
Общество
СМИ узнали условия ввода полного карантина в Москве
Власти Москвы отрабатывают план введения жесткого карантина в столице в том случае, если число заболевших «критически» вырастет к пятнице, 20 марта.
Кино
Премьеру «Черной Вдовы» отменили из-за коронавируса
Общество
Счетная палата выявила бюджетные нарушения на почти 885 млрд рублей
Счетная палата выявила бюджетные нарушения на сумму на сумму около 885 млрд рублей за 2019 год, сообщается в отчете ведомства.
Кино
Universal проведет премьеры фильмов в онлайн-режиме
Футбол
«Трабзонспор» расторг контракт с Оби Микелем
«Трабзонспор» на официальном сайте объявил о расторжении контракта с нигерийским полузащитником Джоном Оби Микелем.
Гаджеты
Бренд Xiaomi начал продажи гаджета для дезинфекции смартфонов
Бренд Xiaomi Youpin начал продажи бактерицидной сумки EUE Phone для дезинфекции смартфонов и небольших предметов.
Армия и оружие
Военная база коалиции США в Ираке подверглась ракетному обстрелу
В Ираке ракетному обстрелу подверглась расположенная в районе Багдада военная база Эт-Таджи, на которой расквартированы военнослужащие США и Великобритании.
Экономика
Кудрин назвал сигналом для экономики снижение ключевой ставки ФРС США
Снижение ключевой ставки Федеральной резервной системой США не только мера поддержки для американской экономики, но и сигнал для экономики мира, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Музыка
В Нидерландах от коронавируса гибнут люди, но «Евровидение» никто не отменяет
Общее число инфицированных в стране составляет 1705 человек. Первый случай смерти от коронавируса в Нидерландах зафиксировали еще 6 марта.