Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъПутин назначил голосование по изменению Конституции на 22 апреля

Президент Владимир Путин подписал указ о проведении 22 апреля общероссийского голосования по поправкам к Конституции.
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