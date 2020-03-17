Президент Владимир Путин подписал указ о проведении 22 апреля общероссийского голосования по поправкам к Конституции.

Путин назначил голосование по изменению Конституции на 22 апреля

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