Коронавирус
ИзвестияПутин допустил изменение даты голосования по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Центризбиркома (ЦИК) Эллой Памфиловой 17 марта заявил, что голосование по внесению поправок в Конституцию будет проводиться 22 апреля в том случае, если это позволит эпидемиологическая ситуация в стране.
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с чего всё началось
Ранее 17 марта на сайте Кремля был опубликован указ Путина, согласно которому общероссийское голосование по изменениям в Конституцию пройдет 22 апреля.Известия14:03
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Энергетика
Путин прокомментировал рост цен на бензин
Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Армия и оружие
Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма
Хоккей
Вице-президент ИИХФ: ЧМ-2020 по хоккею точно не состоится в мае
Вице-президент Международной федерации хоккея Калерво Куммола выразил твёрдую уверенность, что чемпионат мира по хоккею, запланированный на май 2020 года в Швейцарии, будет отменён.
Общество
Кипр запретил прием пассажирских рейсов из России
Кипр вводит запрет на прием пассажирских авиарейсов из 28 стран, включая Россию.
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Испанский медик назвал продукты для защиты от коронавируса
В США жители массово скупают продукты питания и средства гигиены.
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В Красноярске подтвердили первый случай заражения коронавирусом
Первый случай заражения коронавирусом в Красноярске подтвержден экспертной лабораторией «Вектор», сообщил 17 марта Минздрав Красноярского края.
Экономика
Титов попросил сократить налоги и надзор для бизнеса на время пандемии
Бизнес-омбудсмен Борис Титов направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину предложения по борьбе с последствиями коронавируса, он предлагает облегчить налоговое бремя для малого бизнеса и ввести мораторий на контроль и надзор.
Религия
В РПЦ ужесточили санитарные правила при проведении богослужений
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Ушла из жизни вдова Юрия Гагарина
Скончалась Валентина Гагарина, вдова первого космонавта планеты Юрия Гагарина.
Общество
За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах
За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
Игры
Демо Resident Evil 3 Remake выйдет на днях
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Медсестра Коммунарки рассказала о нехватке еды, врачей и воды в больнице
Находящаяся на карантине в Коммунарке пациентка записала видео, в котором медицинский сотрудник учреждения раскрыла, какова истинная ситуация в инфекционной больнице.
Общество
На Украине зафиксирован второй случай смерти от коронавируса
В украинском городе Черновцы умерла женщина, у которой было обнаружено острое респираторное заболевание, вызванное коронавирусом, это стало вторым случаем смерти в стране от новой инфекции; всего на Украине во вторник подтверждено семь новых случаев инфицирования, сообщает Центр общественного здоровья республики (ЦОЗ).
Общество
Число заболевших коронавирусом в России возросло до 114
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что число заболевших коронавирусом в России возросло до 114, передает РИА "Новости".
Политика
Путин обратился к россиянам в связи с коронавирусом
Ранее во вторник Путин призвал россиян не запасаться продуктами в связи с распространением коронавируса, ситуация с поставками в магазины стабильная, подчеркнул президент.
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской рассказала о своих обидах к матери
Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина рассказала о накопившихся к матери обидах и призналась, что больше ее не любит.
Общество
Умер писатель и политик Эдуард Лимонов
Наука
Новый метод покажет, как РНК влияет на активность генома
Чтобы понимать, как регулируется активность генов и как это влияет на специализацию клетки, необходимо знать, какие некодирующие РНК с какими участками связываются.
Общество
Гость в эфире Соловьёва обозвал украинца и пригрозил дать по голове
Сергиенко упрекнул оппонента в том, что тот просто сжирает время на передаче и занимается клоунадой, обозвав украинского эксперта подонком и ублюдком, а также пригрозил дать по голове.
Происшествия
В Иркутской области без электроэнергии остались 10 тыс. человек
Иркутск, 17 марта 2020, 03:32 — REGNUM В Иркутской области в ночь на 17 марта произошло аварийное отключение электроснабжения в двух посёлках с населением около 10 тыс. человек.
Здоровье
В Екатеринбурге подтвердили первый случай заражения коронавирусом
Мужчина чувствует себя хорошо Всего в России подтверждено почти 100 случаев заражения Covid-19.
Спорт
Гандбольный «Спартак» переименуют в ЦСКА
Московский клуб "Спартак" решено переименовать в ЦСКА. Речь идет о гандбольной команде. О планах уже рассказали игрокам.
Армия и оружие
«Их серьезно прижали»: что происходит в Идлибе
Армейские внедорожники "Тигр", бронетранспортеры БТР-82А и Kirpi, грузовики "Тайфун", танк M60 в единой колонне — в минувшие выходные российские и турецкие военные провели первую совместную операцию в Идлибе.
Футбол
Мамаев готовится к переезду из России
Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев готовится к переезду из России. Об этом он сообщил в Instagram своей супруги Аланы Мамаевой.
Футбол
Второй футболист «Ювентуса» Матюиди заразился коронавирусом
Ранее стало известно о выявлении пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19, у футболиста туринского «Ювентуса» Даниэле Ругани, который в данный момент также находится на карантине.
Политика
В Германии призвали снять санкции с России из-за коронавируса
В Германии призывают отменить санкции против России на фоне эпидемии коронавируса.
Политика
Конституционный суд признал законным «обнуление» сроков Путина
Конституционный суд признал законным "обнуление" сроков Путина. Он заключил, что поправки не противоречат главному закону страны.
Экономика
Коронавирус парализует поездки по стране
Коронавирус парализует поездки по стране Вслед за туроператорами выездного и въездного туризма с проблемами могут столкнуться игроки внутреннего рынка.
Экономика
Налоговики сообщили о росте числа миллионеров в Новосибирске
Руководитель управления Федеральной налоговой службы по Новосибирской области Алексей Легостаев сообщил, что число жителей Новосибирской области, получивших доход от 1 до 10 млн рублей в 2018 году выросло на 20% по сравнению с предыдущим годом: с 57 351 человека до 68 952.