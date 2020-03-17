с чего всё началось

Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Центризбиркома (ЦИК) Эллой Памфиловой 17 марта заявил, что голосование по внесению поправок в Конституцию будет проводиться 22 апреля в том случае, если это позволит эпидемиологическая ситуация в стране.

Путин допустил изменение даты голосования по поправкам в Конституцию

Здоровье В Красноярске подтвердили первый случай заражения коронавирусом Первый случай заражения коронавирусом в Красноярске подтвержден экспертной лабораторией «Вектор», сообщил 17 марта Минздрав Красноярского края.

Экономика Титов попросил сократить налоги и надзор для бизнеса на время пандемии Бизнес-омбудсмен Борис Титов направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину предложения по борьбе с последствиями коронавируса, он предлагает облегчить налоговое бремя для малого бизнеса и ввести мораторий на контроль и надзор.

Религия В РПЦ ужесточили санитарные правила при проведении богослужений Как сообщается на официальном сайте Московского патриархата, правилами предписывается отказ от целования креста по окончании литургии, а также ужесточение санитарных правил при совершении таинств: крещения, причастия и соборования.

Армия и оружие 100 лет назад Красная армия захватила Екатеринодар 25 февраля 1920 года зеленые захватили Туапсе, оставив белых без порта на Черном море. 2 марта красные взяли Ставрополь, а 9-го заняли Ейск.

Общество На Украине зафиксирован второй случай смерти от коронавируса В украинском городе Черновцы умерла женщина, у которой было обнаружено острое респираторное заболевание, вызванное коронавирусом, это стало вторым случаем смерти в стране от новой инфекции; всего на Украине во вторник подтверждено семь новых случаев инфицирования, сообщает Центр общественного здоровья республики (ЦОЗ).

Политика Путин обратился к россиянам в связи с коронавирусом Ранее во вторник Путин призвал россиян не запасаться продуктами в связи с распространением коронавируса, ситуация с поставками в магазины стабильная, подчеркнул президент.

Общество Гость в эфире Соловьёва обозвал украинца и пригрозил дать по голове Сергиенко упрекнул оппонента в том, что тот просто сжирает время на передаче и занимается клоунадой, обозвав украинского эксперта подонком и ублюдком, а также пригрозил дать по голове.

Происшествия В Иркутской области без электроэнергии остались 10 тыс. человек Иркутск, 17 марта 2020, 03:32 — REGNUM В Иркутской области в ночь на 17 марта произошло аварийное отключение электроснабжения в двух посёлках с населением около 10 тыс. человек.

Спорт Гандбольный «Спартак» переименуют в ЦСКА Московский клуб "Спартак" решено переименовать в ЦСКА. Речь идет о гандбольной команде. О планах уже рассказали игрокам.

Армия и оружие «Их серьезно прижали»: что происходит в Идлибе Армейские внедорожники "Тигр", бронетранспортеры БТР-82А и Kirpi, грузовики "Тайфун", танк M60 в единой колонне — в минувшие выходные российские и турецкие военные провели первую совместную операцию в Идлибе.

Футбол Мамаев готовится к переезду из России Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев готовится к переезду из России. Об этом он сообщил в Instagram своей супруги Аланы Мамаевой.

Футбол Второй футболист «Ювентуса» Матюиди заразился коронавирусом Ранее стало известно о выявлении пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19, у футболиста туринского «Ювентуса» Даниэле Ругани, который в данный момент также находится на карантине.

Экономика Коронавирус парализует поездки по стране Коронавирус парализует поездки по стране Вслед за туроператорами выездного и въездного туризма с проблемами могут столкнуться игроки внутреннего рынка.