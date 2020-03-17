Коронавирус

ИзвестияИзвестияПутин допустил изменение даты голосования по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Центризбиркома (ЦИК) Эллой Памфиловой 17 марта заявил, что голосование по внесению поправок в Конституцию будет проводиться 22 апреля в том случае, если это позволит эпидемиологическая ситуация в стране.
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Ранее 17 марта на сайте
 Кремля был опубликован указ Путина, согласно которому общероссийское голосование по изменениям в Конституцию пройдет 22 апреля.
Известия14:03

Подробнее о событии

Путин допустил перенос голосования по Конституции РФ из-за коронавируса

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ЦИК допустила перенос голосования по поправкам из-за коронавируса

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Peterburg2.ru14:48

Путин допустил перенос голосования по поправкам в Конституцию из-за COVID-19

Интерфакс14:17
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Путин прокомментировал рост цен на бензин

Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
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В США жители массово скупают продукты питания и средства гигиены.
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Российская газета 03:54
Армия и оружие

100 лет назад Красная армия захватила Екатеринодар

25 февраля 1920 года зеленые захватили Туапсе, оставив белых без порта на Черном море. 2 марта красные взяли Ставрополь, а 9-го заняли Ейск.
Газета.Ru 12:02
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Ушла из жизни вдова Юрия Гагарина

Скончалась Валентина Гагарина, вдова первого космонавта планеты Юрия Гагарина.
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За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах

За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
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Демо Resident Evil 3 Remake выйдет на днях

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Медсестра Коммунарки рассказала о нехватке еды, врачей и воды в больнице

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Ридус 07:09
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На Украине зафиксирован второй случай смерти от коронавируса

В украинском городе Черновцы умерла женщина, у которой было обнаружено острое респираторное заболевание, вызванное коронавирусом, это стало вторым случаем смерти в стране от новой инфекции; всего на Украине во вторник подтверждено семь новых случаев инфицирования, сообщает Центр общественного здоровья республики (ЦОЗ).
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Общество

Число заболевших коронавирусом в России возросло до 114

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что число заболевших коронавирусом в России возросло до 114, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:59
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Путин обратился к россиянам в связи с коронавирусом

Ранее во вторник Путин призвал россиян не запасаться продуктами в связи с распространением коронавируса, ситуация с поставками в магазины стабильная, подчеркнул президент.
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Дочь Любови Успенской рассказала о своих обидах к матери

Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина рассказала о накопившихся к матери обидах и призналась, что больше ее не любит.
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Умер писатель и политик Эдуард Лимонов

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Новый метод покажет, как РНК влияет на активность генома

Чтобы понимать, как регулируется активность генов и как это влияет на специализацию клетки, необходимо знать, какие некодирующие РНК с какими участками связываются.
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Общество

Гость в эфире Соловьёва обозвал украинца и пригрозил дать по голове

Сергиенко упрекнул оппонента в том, что тот просто сжирает время на передаче и занимается клоунадой, обозвав украинского эксперта подонком и ублюдком, а также пригрозил дать по голове.
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В Иркутской области без электроэнергии остались 10 тыс. человек

Иркутск, 17 марта 2020, 03:32 — REGNUM В Иркутской области в ночь на 17 марта произошло аварийное отключение электроснабжения в двух посёлках с населением около 10 тыс. человек.
REGNUM вчера в 20:32
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В Екатеринбурге подтвердили первый случай заражения коронавирусом

Мужчина чувствует себя хорошо Всего в России подтверждено почти 100 случаев заражения Covid-19.
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Спорт

Гандбольный «Спартак» переименуют в ЦСКА

Московский клуб "Спартак" решено переименовать в ЦСКА. Речь идет о гандбольной команде. О планах уже рассказали игрокам.
Ruposters.ru 10:18
Армия и оружие

«Их серьезно прижали»: что происходит в Идлибе

Армейские внедорожники "Тигр", бронетранспортеры БТР-82А и Kirpi, грузовики "Тайфун", танк M60 в единой колонне — в минувшие выходные российские и турецкие военные провели первую совместную операцию в Идлибе.
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Мамаев готовится к переезду из России

Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев готовится к переезду из России. Об этом он сообщил в Instagram своей супруги Аланы Мамаевой.
Газета.Ru 18:37
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Второй футболист «Ювентуса» Матюиди заразился коронавирусом

Ранее стало известно о выявлении пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19, у футболиста туринского «Ювентуса» Даниэле Ругани, который в данный момент также находится на карантине.
iReactor 20:27
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В Германии призывают отменить санкции против России на фоне эпидемии коронавируса.
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Конституционный суд признал законным «обнуление» сроков Путина

Конституционный суд признал законным "обнуление" сроков Путина. Он заключил, что поправки не противоречат главному закону страны.
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Экономика

Коронавирус парализует поездки по стране

Коронавирус парализует поездки по стране Вслед за туроператорами выездного и въездного туризма с проблемами могут столкнуться игроки внутреннего рынка.
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Экономика

Налоговики сообщили о росте числа миллионеров в Новосибирске

Руководитель управления Федеральной налоговой службы по Новосибирской области Алексей Легостаев сообщил, что число жителей Новосибирской области, получивших доход от 1 до 10 млн рублей в 2018 году выросло на 20% по сравнению с предыдущим годом: с 57 351 человека до 68 952.
Московский Комсомолец 14:33
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