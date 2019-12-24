Политика
ТАССПутин допустил небольшие изменения Конституции
Президент России Владимир Путин допустил небольшие изменения Конституции, которые нужны для создания единой системы публичной власти. "Я думаю, что основополагающие положения Конституции лучше не трогать и Конституцию лучше не менять", - заявил глава государства на встрече с парламентариями.
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Общество
Голикова считает проведение оптимизации здравоохранения ужасным
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что оптимизация здравоохранения во многих регионах России проведена ужасно, сообщает телеканал «Россия-1».
Транспорт
Первый поезд проехал по Крымскому мосту
На вокзал в Севастополь поезд прибудет 25 декабря в 09:25 мск. Сегодня же из Москвы отправился поезд до Симферополя.
Политика
Федерация еврейских общин РФ поблагодарила Путина за слова о «сволочи»
Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньёй» посла Польши в Германии периода 40-х гг. за его желание поставить памятник Гитлеру из-за планов лидера нацистской Германии выслать евреев в Африку.
Гаджеты
В сети появился список приложений для Android с новым вирусом Soraka
В магазине приложений Google Play эксперты по безопасности нашли очередное вредоносное программное обеспечение, которое обозначили названием Soraka.
Политика
Глава «Нафтогаза» допустил «риски» из-за соглашения с Россией по газу
Украина рискует, отказываясь от новых исков против России по газу, заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Футбол
Перейра признан лучшим игроком в истории «Краснодара»
Болельщики признали уругвайского полузащитника Маурисио Перейру лучшим игроком "Краснодара" в истории, сообщается на сайте футбольного клуба.
Кино
Майкл Б. Джордан рассказал, какого Супермена он мог бы показать фанатам
Актёр Майл Б. Джордан в интервью рассказал о том, какого бы Супермена он мог бы сыграть. Об этом 24 декабря сообщил портал Comicbook.
Экономика
ЛУКОЙЛ не заинтересован в Антипинском НПЗ
В конце октября компания купила четыре участка в Оренбургской области за 6,2 млрд руб. Как писал "Ъ" 26 ноября, основными собственниками НПЗ могут быть бывший топ-менеджер ЛУКОЙЛа Владимир Субботин и однокурсник президента РФ Владимира Путина Ильгам Рагимов, также ранее работавший в структуре ЛУКОЙЛа в Азербайджане.
Происшествия
В Москве отравились двенадцать детей, приехавших на соревнования
Двенадцать детей, которые приехали в столицу на соревнования по робототехнике, отравились в Москве: недомогание они почувствовали в своем отеле Red Brick, расположенном в центре столицы, сообщили РИА Новости в гостинице.
Общество
«Это будет пострашнее, чем пенсионная реформа»: что готовят россиянам
Многие эксперты выступали против принятия данного закона. Так, депутаты от КПРФ и ЛДПР называли документ «очередной прихватизацией».
Политика
Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину
Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Общество
Обильное потоотделение ночью может сигнализировать об онкологии
Как сообщает ToDay News Ufa, повышенное потоотделение или гипергидроз является признаком ряда заболеваний.
Шоу-бизнес
У Леры Кудрявцевой лопнул имплант в груди
Телеведущей пришлось лечь под нож, ее срочно оперировали, чтобы удалить импланты и силикон из тканей организма.
Шоу-бизнес
Продюсер раскрыл гонорары российских артистов за корпоративы
Продюсер Евгений Морозов рассказал "МК", какие из российских артистов пользуются наибольшей популярностью в период корпоративов.
Общество
Утверждены новые правила экзамена на водительские права
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права, рассказали РИА Новости в пресс-службе кабмина.
Происшествия
В Крыму арестовали россиянина по делу о госизмене
ФСБ России задержала в Симферополе гражданина РФ Ивана Яцкина по делу о госизмене.
Политика
Лукашенко заявил о готовности Минска «забрать» две трубы «Дружбы»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что при сложностях в договоренностях с Россией в энергетической сфере Минск может «забрать» две трубы нефтеопровода «Дружба».
Происшествия
В Норильске задержали главу прокуратуры, сообщил источник
Силовики задержали исполняющего обязанности прокурора Норильска Хаважа Гутаева, подозреваемого в получении взятки, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Космос
Космический корабль Starliner приземлился после нестыковки с МКС
Маск пожелал Boeing удачи после провала Starliner Напомним, 20 декабря во время полета космического корабля Starliner компании Boeing, запущенного совместно с NASA, произошел сбой из-за ошибки в системе отсчета времени.
Футбол
Защитник ЦСКА Магнуссон оценил итоги 2019 года для своей команды
Защитник московского ЦСКА и сборной Исландии Хердур Магнуссон оценил итоги 2019 года для своей команды.
Шоу-бизнес
Максим Галкин рассказал, как они с Пугачевой выбирали суррогатную мать
Максим Галкин и Алла Пугачева никогда не скрывали, что их детей — Лизу и Гарри — вынашивала суррогатная мать.
Гаджеты
Названы самые продаваемые смартфоны в мире
Самым продаваемым смартфоном в мире в третьем квартале 2019 года вновь стал iPhone XR.
Общество
Медведев утвердил создание особой экономической зоны в Грозном
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о создании в Грозном особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа, сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Происшествия
Жителя Барнаула осудили за изнасилование и избиение двух девушек
Суд приговорил к 10,5 годам колонии общего режима жителя Барнаула, который жестоко издевался над 25-летней девушкой, а также насиловал и избивал другую несовершеннолетнюю девушку, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Алтайскому краю.
Общество
Уральцы смогут увидеть в небе кольцеобразное солнечное затмение
Спутник Земли закроет Солнце максимум на 15 процентов, такое положение небесных тел будет в самом начале затмения.
Кино
Трамп назвал честью свое участие в фильме «Один дома-2»
Футбол
Яшин вошел в сборную всех времен, Роналду – нет
Легендарный голкипер сборной СССР Лев Яшин вошел в состав команды всех времен по версии испанской газеты AS.