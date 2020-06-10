Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин допустил оговорку, «придумав» новое министерство

Президент России Владимир Путин оговорился на совещании по вопросам развития телекоммуникаций и информационных технологий и сослался на данные несуществующего ведомства — Минэкономсвязи.
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Во время совещания по вопросам развития телекоммуникаций и информационных технологий, прошедшего в формате видеоконференции, глава государства Владимир Путин оговорился и "придумал" новое министерство, передает кремлевский пул РИА Новости в Twitter
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Инфорос00:45

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