Политика

РБКРБКПутин допустил отмену принципа двух сроков подряд для президента

Путин пояснил, что он отработал два срока подряд, затем ушел с должности президента, а потом «имел конституционное право вернуться» на президентский пост. «Потому что это было не два срока подряд», — добавил он.
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Эксперты оценили идею возможного изменения срока полномочий президента

РИА Новости08:43

Путин согласился изъять из Конституции оговорку, позволившую ему вернуться на пост президента

Ведомостивчера в 17:18

Президент РФ снова согласился изъять из Конституции слово «подряд»

Интерфаксвчера в 06:00

Путин допустил отмену оговорки «подряд» в отношении президентских сроков

Российская газетавчера в 06:07

Путин допустил ограничение президентства двумя сроками

РБКвчера в 12:25

Путин о президентских сроках: оговорку «подряд» можно отменить

RT на русскомвчера в 05:51

Путин: наверное, можно изменить Конституцию и запретить работать президентом более двух сроков

Медиазонавчера в 05:46
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Происшествия

В Карелии проигравший спор москвич сбросил с вертолета Gelandewagen

По сообщениям в социальных сетях, вертолет в Петрозаводске арендовали два жителя Москвы, один из которых был вынужден сбросить свой автомобиль, проиграв спор.
ТАСС 03:42
Происшествия

Появилось видео с места стрельбы у здания ФСБ в Москве

РБК вчера в 11:09
Политика

Россия и Украина подпишут пятилетний контракт по газу до Нового года

Подписание пятилетнего контракта на транзит газа из РФ через Украину ожидается до Нового года.
Вести.Ru 14:46
Происшествия

Массовое ДТП с 11 машинами произошло в Воронежской области

На федеральной автодороге М-4 "Дон" в Воронежской области столкнулись сразу 11 автомобилей в результате ДТП.
Газета.Ru 14:32
Шоу-бизнес

Давид Манукян публично признался Ольге Бузовой в любви

Давид Манукян публично признался Ольге Бузовой в любви Примечательно, что в тот период шло активное промо к шоу "План Б", по условиям которого Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов искали друг другу спутников жизни, а если ни один из кандидатов их не устроит, то давние "друзья на грани" должны были объявить себя парой.
Вокруг ТВ вчера в 05:41
Происшествия

Во Франции хирурга заподозрили в изнасиловании 349 детей

Врач-хирург Жоэль Ле Скуарнек, чей трудовой стаж составляет почти 30 лет, подозревается в изнасиловании и сексуальных домогательствах над 349 детьми.
РБК 17:16
Политика

Эрдоган пригрозил США ответом на санкции против «Турецкого потока»

Анкара ударит по Вашингтону ответными санкциями, если США введут рестрикции против газопровода "Турецкий поток", предупредил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Газета.Ru 11:47
Футбол

Скончался чемпион СССР в составе ЦСКА Пшеничников

Скончался бывший голкипер ЦСКА, "Пахтакора" и сборной СССР Юрий Пшеничников в возрасте 79 лет, сообщает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 15:35
Здоровье

Председатель Госдумы опроверг слова главы Минздрава о зарплатах врачей

Володин предложил исключить из формулы, используемой при расчете этого показателя, зарплаты главврачей и бухгалтеров так, чтобы итоговая цифра отражала реальное состояние дел с доходом медицинских сотрудников.
Ruinformer.com 17 декабря в 07:18
Политика

Путин назвал истинных виновников Второй мировой войны

Часовую лекцию о причинах начала Второй мировой войны с цитированием архивных документов прочитал на саммите СНГ в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин своим коллегам-лидерам.
Российская газета 09:48
Космос

На Южном Урале обещают создать многоразовую ракету за восемь лет

Восемь лет потребуется южноуральским специалистам для разработки многоразовой одноступенчатой ракеты-носителя «Корона».
Красная весна 17 декабря в 13:01
Экономика

Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
REGNUM 16:55
Общество

Ветераны не живут в доме в Сочи, на который жаловались Путину

Газета.Ru 16:17
Кино

«Ирландец» может стать последней картиной Мартина Скорсезе

Голливудский режиссер Мартин Скорсезе намекнул, что "Ирландец" станет его последней картиной.
РЕН ТВ 15:38
Здоровье

Врач предупредила об опасности для россиян аномально теплой зимы

Аномально теплая зима несет в себе опасность для здоровья населения.
ToDay News Ufa вчера в 15:57
Политика

Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным

Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Lenta.ru вчера в 17:21
Футбол

Зе Луиш попал ногой в голову соперника, того унесли с поля на носилках

Нападающий «Порту» Зе Луиш травмировал защитника «Санта-Клары» Нене в матче Кубка Португалии (1:0). Бывший игрок «Спартака» пытался пробить по мячу ногой в прыжке, но случайно ударил соперника в голову.
Sports.ru 04:15
Шоу-бизнес

Анастасия Вертинская отмечает юбилей

Сама Вертинская началом себя как актрисы считает образ Офелии в «Гамлете» Козинцева.
Россия – Культура вчера в 07:35
Происшествия

Мать предполагаемого стрелка на Лубянке рассказала об увлечениях сына

В разное время мужчина увлекался боксом, рукопашным боем и стрельбой.
Говорит Москва вчера в 23:22
Здоровье

Стало известно, чем может быть вреден чай с лимоном

Как и чем может быть вреден для организма человека чай с лимоном, сообщили медицинские специалисты.
Ugpressa.ru вчера в 23:23
Футбол

Слуцкий объяснил, почему принял предложение «Рубина»

Новый главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о ходе переговоров с казанской командой.
Спорт-Экспресс 16:00
Кино

Российские зрители выбрали лучшие фильмы 2019 года

Народные новости 18 декабря в 01:16
Общество

Лукашенко заявил о концептуальной договоренности с Россией по газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что они с лидером России Владимиром Путиным концептуально договорились по энергоносителям, цены установят в ближайшем будущем.
Газета.Ru 09:57
Технологии

Ночной режим в смартфонах оказался вреден для сна

Evo-rus.com 14:17
Общество

Названы самые опасные алкогольные напитки

Чуть менее опасными британцы назвали виски и другие крепкие алкогольные напитки, поскольку они приводят к сильному опьянению.
Популярная механика 17 декабря в 08:25
Культура

Иван Дорн сыграет в фильме Кирилла Серебренникова

РЕН ТВ 17 декабря в 08:56
Общество

Forbes назвал победителей и неудачников 2019 года среди миллиардеров

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых успешных миллиардеров года. Вместе с ними оказались и те, кто за эти 12 месяцев провалился.
Известия 14:13
Кино

Какой «Ведьмак» — самый правильный?

Компьютерными играми CD Projekt Red не ограничились и вместе с R. Talsorian Games выпустили по «Ведьмаку» настольную ролевую игру.
Вокруг ТВ 04:45
Происшествия

В Мексике два круизных лайнера столкнулись в порту

В порту мексиканского острова Косумель произошло столкновение двух круизных лайнеров, сообщает 20 декабря интернет-портал MedioTiempo.
REGNUM 13:29
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Стартовали продажи нового кроссовера Luxgen URX

Компания Luxgen объявила старт продаж нового паркетника URX. Модель стала флагманской в линейке бренда.
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