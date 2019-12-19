Политика
РИА НовостиПутин допустил отказ от принципа двух сроков подряд для президента
В ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что в Конституции России о президентских сроках можно отменить оговорку "подряд".
Читать в источнике
Оценить2259
Подробнее о событии
Показать все источники
Путин допустил отмену оговорки «подряд» в отношении президентских сроков
Российская газетавчера в 06:07
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 20:38, Ашберн
Общество
Forbes назвал победителей и неудачников 2019 года среди миллиардеров
Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых успешных миллиардеров года. Вместе с ними оказались и те, кто за эти 12 месяцев провалился.
Армия и оружие
Трамп официально объявил о создании военно-космических сил США
Президент США Дональд Трамп официальной объявил о создании в стране военно-космических сил.
Общество
Шведскую журналистку поразила атмосфера в поездах РФ
Шведская журналистка Анна-Лена Лаурен поделилась своими впечатлениями от путешествия на поезде по России, уделив внимание дружелюбию граждан РФ.
Происшествия
Мать предполагаемого стрелка на Лубянке рассказала об увлечениях сына
В разное время мужчина увлекался боксом, рукопашным боем и стрельбой.
Футбол
Селюк: «Слышал выступление Аршавина. Я вообще лысый, но у меня начали волосы пробиваться»
Футбольный функционер Дмитрий Селюк прокомментировал слова бывшего капитана сборной России Андрея Аршавина, который после провала российских клубов в еврокубках призвал вернуть систему «весна-осень».
Экономика
Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
Игры
В Capcom заявили, что ремейк Resident Evil 3 готов на 90%
Политика
Строительство «Северного потока-2» приостановлено
Швейцарская компания Allseas приостановила строительство российского газопровода «Северный поток-2» из-за угрозы санкций США.
Технологии
Bloomberg узнал о работе Apple над спутниками для беспроводной связи
Apple создала секретную команду для разработки спутников и связанной с ними технологии беспроводной передачи данных, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с проектом.
Технологии
Ночной режим в смартфонах плохо влияет на качество сна
Ученые из Великобритании выяснили, что функция «ночной режим» на смартфоне пагубно влияет на здоровье людей.
Политика
Россия и Украина подпишут пятилетний контракт по газу до Нового года
Подписание пятилетнего контракта на транзит газа из РФ через Украину ожидается до Нового года.
Политика
Отголоски стрельбы на Лубянке
Буквально те же самые люди, которые несколько лет назад, когда стрельба случилась на Москворецком мосту и убили милого их сердцу Бориса Ефимовича, рыдали и рвали на себе волосы, - на этот раз под звуки стрельбы тонко шутили, злорадствовали, приплясывали и соревновались в изобретении вариаций на тему "так вам и надо" и "это власть виновата, что по улице бегает террорист" (хотя весь мир пока бессилен справиться с таким Манюровым-Джокером, сбрендившим одиночкой).
Армия и оружие
В Минобороны назвали сроки поступления ПАК ДА на вооружение ВКС
Напомним, ПАК ДА (перспективный авиационный комплекс дальней авиации) создаётся КБ «Туполев» и постепенно заменит дальние и стратегические бомбардировщики и ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3.
Кино
«Ирландец» может стать последней картиной Мартина Скорсезе
Голливудский режиссер Мартин Скорсезе намекнул, что "Ирландец" станет его последней картиной.
Происшествия
Путин рассказал об уголовных делах после задержания Голунова
Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела в отношении пятерых бывших полицейских после незаконного задержания журналиста Ивана Голунова.
Наука
Ученые нашли старейший в мире лес из деревьев-грибов
Ископаемые деревья возрастом 386 млн лет обладали необычными свойствами – они размножались, используя не семена, а споры, как грибы.
Космос
NASA отменило стыковку корабля Starliner с МКС
Транспорт
«Аэрофлот» вводит безбагажные тарифы на дальнемагистральных рейсах
Согласно сообщению, безбагажные тарифы вводятся на рейсах авиакомпании из Москвы и Санкт-Петербурга через Москву в США, Индию, Монголию, Таиланд, Вьетнам (только Хошимин), а также на Мальдивы, Кубу, Шри-Ланку и Бали.
Технологии
Puma представила специальные кроссовки для геймеров
Puma представила новую коллекцию кроссовок Active Gaming Footware для геймеров.
Биатлон
Биатлонистка Миронова заняла четвертое место в спринте в Анси
Российская биатлонистка Светлана Миронова стала четвертой в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка мира в Анси.
Наука
Грипп снижает риски заболевания простудой
Оказалось, что грипп снизил шансы людей заболеть простудой.
Общество
Суд в Москве подтвердил приговор гражданке Израиля Нааме Иссахар
Московский областной суд по итогам заседания 19 декабря оставил без изменений приговор гражданке Израиля Нааме Иссахар, осуждённой на 7,5 года лишения свободы за контрабанду наркотиков.
Шоу-бизнес
Константин Крюков впервые вышел в свет с 12-летней дочерью
Константин Крюков впервые вышел в свет с 12-летней дочерью Напомним, что Константин Крюков не любит афишировать свою личную жизнь.
Политика
Белый дом заставил демократов отказаться от немедленной помощи Украине
Представители Демократической партии планировали включение пункта о выделении $250 млн на военную помощь Украине в пакет законопроектов о финансировании работы правительства в 2020 финансовом году.
Политика
Около 40 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом
Около 40 человек, которых Киев планировал передать самопровозглашенным республикам Донбасса в рамках обмена пленными, отказались участвовать в процессе.
Общество
В правительстве объяснили разрыв в зарплатах врачей в регионах России
Разница в зарплатах врачей в регионах России связана c разными порядками установления окладов, объяснила вице-премьер Татьяна Голикова.
Шоу-бизнес
СМИ сообщили о новом долге Анастасии Заворотнюк
Некоторые СМИ сообщили, что Заворотнюк диагностировали раковую опухоль мозга.