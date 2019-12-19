Политика
РБКПутин допустил отмену принципа двух сроков подряд для президента
Путин пояснил, что он отработал два срока подряд, затем ушел с должности президента, а потом «имел конституционное право вернуться» на президентский пост. «Потому что это было не два срока подряд», — добавил он.
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Политика
Путин ответил на вопрос о бизнесе предполагаемых дочерей
Общество
Михаил Горбачев попал в больницу с воспалением легких
Бывший президент СССР Михаил Горбачев попал в больницу. Свою госпитализацию он подтвердил Агентству городских новостей "Москва".
Политика
Путин пошутил в ответ на вопрос об украинских танках на Кубани
В ответ Путин уточнил, какие конкретно "украинские танки" журналист имеет в виду.
Политика
Путин рассказал об индексации пенсий
Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции рассказал, что в будущем ожидает пенсионеров, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Политика
ЕС продлил санкции против России
Евросоюз продлил 19 декабря санкции против России еще на полгода. Об этом сказано в сообщении Совета ЕС.
Общество
Следователи проверят информацию о ветеранских «ночлежках» в Сочи
Ранее на большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина журналист рассказал, что ветеранские дома в Сочи, построенные к 60-летию Победы, превращены в трущобы, ночлежки, а городские власти используют эти объекты в собственных целях - заселяют посторонних лиц и взимают плату.
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП с полицейской машиной в Алтайском крае
Столкновение служебного автомобиля полиции ВАЗ-21074 и Toyota Corolla Fielder привело к гибели пяти человек в Алейском районе, сообщили Amic.ru в ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Политика
Путин назвал выходной 31 декабря логичным
Глава РФ не уверен, что следует что-то менять незадолго до праздников Президент России Владимир Путин уверен, что сделать выходным 31 декабря совершенно логичное решение.
Политика
Путин ответил на вопрос о выносе тела Ленина из Мавзолея
Президент России Владимир Путин считает, что не нужно выносить тело Владимира Ленина из Мавзолея на Красной площади.
Политика
Путин обещал изучить дело осужденного за участие в митингах Котова
Президент России Владимир Путин сказал, что ознакомится с обстоятельствами дела Константина Котова, осужденного за участие в летних несанкционированных митингах в Москве.
Политика
Путин назвал самые тяжелые для него события за время президентства
Президент России Владимир Путин назвал самыми тяжелыми для себя событиями за почти 20 лет правления в стране террористические акты в Беслане и на Дубровке.
Происшествия
СК закрыл уголовное дело о крушении Ту-154 в Сочи
Следственный комитет прекратил расследование дела о катастрофе самолета Ту-154 в Сочи в 2016 году, сообщил РИА Новости представитель потерпевших Игорь Трунов.
Спорт
РУСАДА обжалует решение WADA об отстранении России от спорта
Допинговый скандал WADA в ноябре 2015 года обвинило Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил, приостановило работу московской антидопинговой лаборатории, а также вынесло решение о несоответствии РУСАДА кодексу организации.
Футбол
Слуцкий стал главным тренером «Рубина»
Политика
Путин назвал придурками рассуждающих о «сдаче» блокадного Ленинграда
Путин добавил, что в годы Великой Отечественной войны речь в целом шла о сохранении восточнославянского этноса, в частности русских и украинцев, так как нацисты одну часть славян отправляли на работу, а другую — «на вымирание» за Урал, на северные территории.
Общество
Первые учения по «изоляции» Рунета пройдут 23 декабря
Ранее в телеграм-канале "ЗаТелеком" было опубликована копия письма Минкомсвязи за подписью главы ведомства Константина Носкова в адрес операторов связи о проведении учений в рамках закона об устойчивом рунете, которые были назначены на 19 декабря, а также телеграмма об их перенесении на 23 число.
Политика
Палата представителей США поддержала импичмент Трампа
Ранее американский сенатор Линдси Грэм выразил мнение о скором прекращении процедуры импичмента Трампа.
Политика
Елизавета II: Великобритания выходит из ЕС
Политика
Путин прокомментировал ситуацию вокруг Sputnik в Эстонии
Президент России Владимир Путин отметил, что попытки Таллина помешать работе российского информагентства Sputnik в Эстонии не должны остаться незамеченными.
Происшествия
Сумму ущерба от пожара «Адмиралу Кузнецову» опровергли
Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в штабе Северного флота сообщил, что пожар нанес кораблю ущерб в 95 миллиардов рублей.
Политика
Путин предложил вариант адаптации мигрантов в России
Президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции высказал мнение о том, нужно ли улучшать демографию за счет мигрантов.
Происшествия
В Подмосковье задержали подозреваемых в убийстве ювелира
"Следователем задержаны два москвича 1966 и 1980 годов рождения, подозреваемых в убийстве мужчины, тело которого без головы и кистей рук было обнаружено 13 декабря на берегу реки Руза вблизи деревни Шорново Рузского городского округа", - сообщила Врадий.
Политика
Путин признал долг «Газпрома» перед Украиной
Президент России Владимир Путин впервые признал долг «Газпрома» перед «Нафтогазом Украины», возникший после решения Стокгольмского арбитража.
Политика
Белоруссия настояла на равных условиях при интеграции с Россией
Минск готов следовать договору о Союзном государстве с Москвой и углублять интеграцию, но настаивает на соблюдении равных условий.
Политика
Путин рассказал об отношении к закону о домашнем насилии
Президент России во время большой пресс-конференции заявил, что общался со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко, которая рассказала о сути законопроекта о домашнем насилии.
Происшествия
Адвокат Голунова рассказал, когда возбудили дело против полицейских
Следователь подтвердил защите Ивана Голунова, что возбудил уголовное дело против задержавших журналиста полицейских, сообщил РИА Новости в четверг адвокат Сергей Бадамшин.
Политика
Путин: Россия контактирует и с Сарраджем, и с Хафтаром в Ливии
Российская сторона находится в контакте и с премьер-министром Правительства национального согласия Ливии Фейзом Сарраджем и командующим Ливийской национальной армии маршалом Халифой Хафтаром, заявил президент РФ Владимир Путин.
Общество
В списке торговых партнеров США оказалась вымышленная страна
В списке стран, заключивших с США соглашение о свободной торговле, опубликованном на сайте американского Минсельхоза, оказалась вымышленная страна Ваканда из комиксов Marvel.
Биатлон
Долль победил в спринте на этапе Кубка мира в Анси, Логинов — 11-й
Немецкий биатлонист Бенедикт Долль выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка мира во французском Анси, лучший из представителей России Александр Логинов занял 11-е место.