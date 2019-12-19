Политика

РБКРБКПутин допустил отмену принципа двух сроков подряд для президента

Путин пояснил, что он отработал два срока подряд, затем ушел с должности президента, а потом «имел конституционное право вернуться» на президентский пост. «Потому что это было не два срока подряд», — добавил он.
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Путин против принятия новой Конституции, но видит логику в идее расширения прав парламента

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Корреспондент «Ъ» Андрей Винокуров о возможных изменениях политической системы

Коммерсантъ07:04

Путин и журналисты говорили на разных языках

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Путин о президентских сроках: оговорку «подряд» можно отменить

RT на русском05:51

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Путин допустил отмену принципа двух сроков подряд для президента

РБК05:41

Президент РФ снова согласился изъять из Конституции слово «подряд»

Интерфакс06:00
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Политика

Путин ответил на вопрос о бизнесе предполагаемых дочерей

Коммерсантъ 09:06
Общество

Михаил Горбачев попал в больницу с воспалением легких

Бывший президент СССР Михаил Горбачев попал в больницу. Свою госпитализацию он подтвердил Агентству городских новостей "Москва".
Вести.Ru 08:40
Политика

Путин пошутил в ответ на вопрос об украинских танках на Кубани

В ответ Путин уточнил, какие конкретно "украинские танки" журналист имеет в виду.
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Политика

Путин рассказал об индексации пенсий

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции рассказал, что в будущем ожидает пенсионеров, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 08:19
Политика

ЕС продлил санкции против России

Евросоюз продлил 19 декабря санкции против России еще на полгода. Об этом сказано в сообщении Совета ЕС.
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Общество

Следователи проверят информацию о ветеранских «ночлежках» в Сочи

Ранее на большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина журналист рассказал, что ветеранские дома в Сочи, построенные к 60-летию Победы, превращены в трущобы, ночлежки, а городские власти используют эти объекты в собственных целях - заселяют посторонних лиц и взимают плату.
РИА Новости 09:11
Политика

В Чечне оценили заявление Путина о Кадырове и звании Героя России

Газета.Ru 06:42
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП с полицейской машиной в Алтайском крае

Столкновение служебного автомобиля полиции ВАЗ-21074 и Toyota Corolla Fielder привело к гибели пяти человек в Алейском районе, сообщили Amic.ru в ГУ МВД России по Алтайскому краю.
АМИТЕЛ 09:06
Политика

Путин назвал выходной 31 декабря логичным

Глава РФ не уверен, что следует что-то менять незадолго до праздников Президент России Владимир Путин уверен, что сделать выходным 31 декабря совершенно логичное решение.
SM News 07:07
Политика

Путин ответил на вопрос о выносе тела Ленина из Мавзолея

Президент России Владимир Путин считает, что не нужно выносить тело Владимира Ленина из Мавзолея на Красной площади.
РБК 05:17
Политика

Путин обещал изучить дело осужденного за участие в митингах Котова

Президент России Владимир Путин сказал, что ознакомится с обстоятельствами дела Константина Котова, осужденного за участие в летних несанкционированных митингах в Москве.
Известия 09:03
Политика

Путин назвал самые тяжелые для него события за время президентства

Президент России Владимир Путин назвал самыми тяжелыми для себя событиями за почти 20 лет правления в стране террористические акты в Беслане и на Дубровке.
Известия 07:54
Происшествия

СК закрыл уголовное дело о крушении Ту-154 в Сочи

Следственный комитет прекратил расследование дела о катастрофе самолета Ту-154 в Сочи в 2016 году, сообщил РИА Новости представитель потерпевших Игорь Трунов.
РИА Новости 07:02
Спорт

РУСАДА обжалует решение WADA об отстранении России от спорта

Допинговый скандал WADA в ноябре 2015 года обвинило Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил, приостановило работу московской антидопинговой лаборатории, а также вынесло решение о несоответствии РУСАДА кодексу организации.
РИА Новости 05:45
Футбол

Слуцкий стал главным тренером «Рубина»

РИА Новости 09:22
Политика

Путин назвал придурками рассуждающих о «сдаче» блокадного Ленинграда

Путин добавил, что в годы Великой Отечественной войны речь в целом шла о сохранении восточнославянского этноса, в частности русских и украинцев, так как нацисты одну часть славян отправляли на работу, а другую — «на вымирание» за Урал, на северные территории.
РБК 05:41
Общество

Первые учения по «изоляции» Рунета пройдут 23 декабря

Ранее в телеграм-канале "ЗаТелеком" было опубликована копия письма Минкомсвязи за подписью главы ведомства Константина Носкова в адрес операторов связи о проведении учений в рамках закона об устойчивом рунете, которые были назначены на 19 декабря, а также телеграмма об их перенесении на 23 число.
Интерфакс 07:48
Политика

Палата представителей США поддержала импичмент Трампа

Ранее американский сенатор Линдси Грэм выразил мнение о скором прекращении процедуры импичмента Трампа.
RT на русском вчера в 20:48
Политика

Елизавета II: Великобритания выходит из ЕС

Вести.Ru 08:30
Политика

Путин прокомментировал ситуацию вокруг Sputnik в Эстонии

Президент России Владимир Путин отметил, что попытки Таллина помешать работе российского информагентства Sputnik в Эстонии не должны остаться незамеченными.
Известия 08:17
Происшествия

Сумму ущерба от пожара «Адмиралу Кузнецову» опровергли

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в штабе Северного флота сообщил, что пожар нанес кораблю ущерб в 95 миллиардов рублей.
Lenta.ru 07:39
Политика

Путин предложил вариант адаптации мигрантов в России

Президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции высказал мнение о том, нужно ли улучшать демографию за счет мигрантов.
Экономика сегодня 07:19
Происшествия

В Подмосковье задержали подозреваемых в убийстве ювелира

"Следователем задержаны два москвича 1966 и 1980 годов рождения, подозреваемых в убийстве мужчины, тело которого без головы и кистей рук было обнаружено 13 декабря на берегу реки Руза вблизи деревни Шорново Рузского городского округа", - сообщила Врадий.
ТАСС 08:55
Политика

Путин признал долг «Газпрома» перед Украиной

Президент России Владимир Путин впервые признал долг «Газпрома» перед «Нафтогазом Украины», возникший после решения Стокгольмского арбитража.
Lenta.ru 09:22
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Белоруссия настояла на равных условиях при интеграции с Россией

Минск готов следовать договору о Союзном государстве с Москвой и углублять интеграцию, но настаивает на соблюдении равных условий.
Lenta.ru 09:21
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Путин рассказал об отношении к закону о домашнем насилии

Президент России во время большой пресс-конференции заявил, что общался со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко, которая рассказала о сути законопроекта о домашнем насилии.
iReactor 06:53
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Адвокат Голунова рассказал, когда возбудили дело против полицейских

Следователь подтвердил защите Ивана Голунова, что возбудил уголовное дело против задержавших журналиста полицейских, сообщил РИА Новости в четверг адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости 06:37
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Путин: Россия контактирует и с Сарраджем, и с Хафтаром в Ливии

Российская сторона находится в контакте и с премьер-министром Правительства национального согласия Ливии Фейзом Сарраджем и командующим Ливийской национальной армии маршалом Халифой Хафтаром, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 07:02
Общество

В списке торговых партнеров США оказалась вымышленная страна

В списке стран, заключивших с США соглашение о свободной торговле, опубликованном на сайте американского Минсельхоза, оказалась вымышленная страна Ваканда из комиксов Marvel.
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Долль победил в спринте на этапе Кубка мира в Анси, Логинов — 11-й

Немецкий биатлонист Бенедикт Долль выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка мира во французском Анси, лучший из представителей России Александр Логинов занял 11-е место.
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