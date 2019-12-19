"Из Конституции можно было бы убрать оговорку про два срока подряд", - заявил Путин. Другие изменения, по его мнению не нужны. В данным момент часть третья статьи 81 Конституции гласит, что "одно и то же лицо не может занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков подряд".

Путин допустил отмену оговорки про «два срока подряд» в Конституции

Политика Палата представителей США объявила Трампу импичмент Палата представителей конгресса США вынесла импичмент президенту Дональду Трампу по двум статьям - превышение полномочий и препятствование работе конгресса по импичменту.

Политика Путин назвал решение Стокгольмского суда по газу политизированным Россия хочет решить газовую проблему с Украиной на взаимовыгодных условиях, а решение суда Стокгольма носило политический характер, заявил глава РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конферренции.

Спорт Путин отреагировал на решение WADA отстранить Россию Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира.

Политика Путин объяснил отставку иркутского губернатора Левченко Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что партийная принадлежность экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко (КПРФ) не повлияла на решение о его отставке.

Политика Сенаторы США начали угрожать подрядчику «Северного потока-2» Члены сената Конгресса США Тед Круз (представляет штат Техас, член партии республиканцев) и Рон Джонсон (его однопартиец из Висконсина) начали угрожать одному из подрядчиков строительства газопровода "Северный поток-2".

Общество Роскомнадзор заблокировал сайт lostfilm.tv Роскомнадзор заблокировал сервис lostfilm.tv в связи с поступившей от американской компании Warner Bros. жалобы.

Происшествия Самолет с отказавшим двигателем сел в Подмосковье Самолет Ил-76 с 13 людьми на борту успешно сел в подмосковном аэропорту Жуковский после отказа одного из двигателей во время взлета.

Экономика Квартиру Киркорова выставили на продажу из-за долгов Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск ликвидируемого латвийского банка ABLV Bank к певцу Филиппу Киркорову и постановил выставить на торги квартиру артиста.

Гаджеты Российская компания сделала телефон для военных Как сообщает ToDay News Ufa, разработкой гаджета специально для военных займется отечественная компания Inoi.Разрабатываемый мобильный телефон будет удовлетворять следующим требованиям:Не будет иметь возможность выхода в Интернет; Отсутствие камеры; Отсутсвие беспроводных модулей; Отсутствие диктофона.

Происшествия На Сахалине полицейские избили военнослужащего из-за фамилии Несущий службу на Сахалине военнослужащий пожаловался на избиение в отделе полиции, куда он обратился после пропажи смартфона, передает Sakhalin.info.