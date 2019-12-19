Политика
Газета.RuПутин допустил отмену оговорки про «два срока подряд» в Конституции
"Из Конституции можно было бы убрать оговорку про два срока подряд", - заявил Путин. Другие изменения, по его мнению не нужны. В данным момент часть третья статьи 81 Конституции гласит, что "одно и то же лицо не может занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков подряд".
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Политика
Палата представителей США объявила Трампу импичмент
Палата представителей конгресса США вынесла импичмент президенту Дональду Трампу по двум статьям - превышение полномочий и препятствование работе конгресса по импичменту.
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В ходе большой пресс-конференции глава государства заявил, что Москва рассматривает возможность строительства высокоскоростной трассы до Грузии через Чечню.
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Путин отреагировал на решение WADA отстранить Россию
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У девочки наблюдается быстрое старение клеток, и врачи не могут с уверенностью прогнозировать, что ждет ребенка в будущем.
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На Чукотке начала работу плавучая АЭС «Академик Ломоносов»
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Путин оценил перспективы создания Союзного государства с Белоруссией
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Ранее бывший партнёр Татьяны Волосожар рассказал, как относится к идее создания комитета по этике в фигурном катании в связи с последними скандалами.
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Путин считает, что пересматривать нацпроекты не нужно
По мнению президента пересматривать нацпроекты не нужно: - Персональная ответственность введена, но ее можно усилить и детализировать, - сказал Путин.
Политика
Сенаторы США начали угрожать подрядчику «Северного потока-2»
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Отмены «плоских тарифов» на билеты на Камчатку не планируется — Путин
Путин ответил на вопрос жительницы Камчатки о том, не планируется ли отмена «плоских тарифов» на авиабилеты в регион.
Политика
Путин назвал цинизмом приравнивание режима СССР к нацизму
Президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции заявил, что приравнивать Советский Союз к фашистской Германии — верх цинизма.
Технологии
В WhatsApp найдена серьезная уязвимость в групповых чатах
В популярном мессенджеры WhatsApp экспертами обнаружены серьезная уязвимость в групповых чатах.
Политика
На пресс-конференции Путина запретили большие плакаты
Напомним, большая пресс-конференция Путина начнется в 12:00 мск 19 декабря в Центре международной торговли в Москве.
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Изменившийся до неузнаваемости Андрей Гайдулян вывел в свет новую жену
Супруга звезды «Универа» оделась под стать избраннику.
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Известная модель Наталья Водянова и продюсер Яна Рудковская поделились одним и тем же кадром с благотворительного бала.
Общество
Роскомнадзор заблокировал сайт lostfilm.tv
Роскомнадзор заблокировал сервис lostfilm.tv в связи с поступившей от американской компании Warner Bros. жалобы.
Происшествия
Самолет с отказавшим двигателем сел в Подмосковье
Самолет Ил-76 с 13 людьми на борту успешно сел в подмосковном аэропорту Жуковский после отказа одного из двигателей во время взлета.
Политика
Путин обеспокоен заявлением Зеленского о пересмотре Минских соглашений
Путин добавил, что в Донбассе нет иностранных войск, а есть силы самообороны, состоящие из местных жителей.
Политика
Учения по «суверенному рунету» перенесены на 23 декабря
Минкомсвязь направила операторам связи и министерствам указания о проведении учений, предусмотренных законом о «суверенном интернете».
Экономика
Квартиру Киркорова выставили на продажу из-за долгов
Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск ликвидируемого латвийского банка ABLV Bank к певцу Филиппу Киркорову и постановил выставить на торги квартиру артиста.
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Российская компания сделала телефон для военных
Как сообщает ToDay News Ufa, разработкой гаджета специально для военных займется отечественная компания Inoi.Разрабатываемый мобильный телефон будет удовлетворять следующим требованиям:Не будет иметь возможность выхода в Интернет; Отсутствие камеры; Отсутсвие беспроводных модулей; Отсутствие диктофона.
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На Сахалине полицейские избили военнослужащего из-за фамилии
Несущий службу на Сахалине военнослужащий пожаловался на избиение в отделе полиции, куда он обратился после пропажи смартфона, передает Sakhalin.info.
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Зеленский предложил лишить Севастополь специального статуса
Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать упоминание о специальном статусе Севастополя из конституции страны.
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