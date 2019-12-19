Политика

Газета.RuГазета.RuПутин допустил отмену оговорки про «два срока подряд» в Конституции

"Из Конституции можно было бы убрать оговорку про два срока подряд", - заявил Путин. Другие изменения, по его мнению не нужны. В данным момент часть третья статьи 81 Конституции гласит, что "одно и то же лицо не может занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков подряд".
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