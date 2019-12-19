Политика
РИА НовостиПутин допустил отказ от принципа двух сроков подряд для президента
В ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что в Конституции России о президентских сроках можно отменить оговорку "подряд".
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Путин допустил отмену оговорки «подряд» в отношении президентских сроков
Российская газетавчера в 06:07
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