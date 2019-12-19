Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин допустил отказ от принципа двух сроков подряд для президента

В ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что в Конституции России о президентских сроках можно отменить оговорку "подряд".
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Эксперты оценили идею возможного изменения срока полномочий президента

РИА Новости08:43

Путин согласился изъять из Конституции оговорку, позволившую ему вернуться на пост президента

Ведомостивчера в 17:18

Путин допустил отмену оговорки «подряд» в отношении президентских сроков

Российская газетавчера в 06:07

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РБКвчера в 12:25

Президент РФ снова согласился изъять из Конституции слово «подряд»

Интерфаксвчера в 06:00

Путин о президентских сроках: оговорку «подряд» можно отменить

RT на русскомвчера в 05:51

Путин: наверное, можно изменить Конституцию и запретить работать президентом более двух сроков

Медиазонавчера в 05:46
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Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 15:56, Ашберн
Происшествия

Второй раненый боец ФСБ скончался после стрельбы на Лубянке

Второй сотрудник Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, раненный при стрельбе на Лубянке, скончался в больнице.
Lenta.ru 10:36
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Россия и Украина подпишут пятилетний контракт по газу до Нового года

Подписание пятилетнего контракта на транзит газа из РФ через Украину ожидается до Нового года.
Вести.Ru 14:46
Космос

У корабля Starliner не хватит топлива состыковаться с МКС

Запущенный к МКС новейший американский корабль Starliner не сможет пристыковаться к станции и будет возвращен на Землю, сообщили в NASA.
Вести.Ru 12:09
Происшествия

В Карибском море столкнулись два круизных лайнера

У берегов мексиканского острова Косумель произошло столкновение двух круизных лайнера, передает Time.
Газета.Ru 15:27
Экономика

Пенсионный фонд назвал сроки выплат январских пенсий

В январе 2019 года ПФР провел повышенную индексацию страховых пенсий на 7,05%, при этом отмечается, что индексация прошла на месяц раньше определенного законом срока.
Известия 11:45
Общество

В Роскачестве оценили российские игристые вина

Газета.Ru 02:45
Кино

В Москве состоялась премьера главной комедии Нового года «Холоп»

Фильм Про 05:31
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Санта-Клаус разгромил студию на съемках американского шоу

Известия 13:46
Происшествия

В США раскрыли похищение новорожденного спустя 55 лет

В США ФБР раскрыло похищение новорожденного ребенка, появившегося на свет в 1964 году.
Газета.Ru 13:05
Футбол

Юрген Клопп: «Гвардиола – лучший тренер мира. Мне нравится смотреть, как играет его команда»

Много раз говорил, но я думаю, что он лучший тренер в мире. То, что он делает со своей командой, невероятно.
Sports.ru 14:34
Происшествия

Москвичи сбросили с вертолета Mercedes Gelandewagen в Карелии

РБК вчера в 22:22
Происшествия

В автобусе в Реутове нашли похожий на взрывное устройство предмет

РБК 10:38
Политика

Путин назвал истинных виновников Второй мировой войны

Часовую лекцию о причинах начала Второй мировой войны с цитированием архивных документов прочитал на саммите СНГ в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин своим коллегам-лидерам.
Российская газета 09:48
Технологии

В Китае запустят искусственное Солнце

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Newsweek, исследователи из Китая в марте сообщали о планах завершения до конца текущего года строительства устройства HL-2M, которое предназначено для воспроизведения ядерного синтеза.
ToDay News Ufa вчера в 05:51
Космос

В NASA зафиксировали новый вид магнитного взрыва на Солнце

Pravda.Ru 07:38
Политика

Россия наложила вето в СБ ООН на резолюцию Запада о гумпомощи Сирии

Россия наложила вето на заседании Совета Безопасности ООН на проект резолюции о продлении на год трансграничной гуманитарной помощи Сирии, предложенный Бельгией, Германией и Кувейтом.
RT на русском 13:16
Футбол

«Спартак» претендует на форварда «Ривер Плейт»

Сообщается, что 24-летним колумбийцем интересуется "Спартак". Если верить слухам, то летом на форварда претендовало московское "Динамо".
Soccer.ru 12:01
Политика

В офисе у Порошенко прошли обыски

В киевском офисе партии «Европейская солидарность» (ЕС), которую возглавляет экс-президент Украины Петр Порошенко, прошли обыски.
Lenta.ru 12:54
Экономика

Аналитики предрекли массовое закрытие торговых центров в РФ

Российские торговые центры могут начать массово закрываться из-за спада к ним интереса.
URA.Ru вчера в 21:13
Общество

В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости

По словам Акимова, "ни в одной стране мира, которая относит себя к цивилизованным", такого большого допустимого нештрафуемого порога превышения скорости нет.
РИА Новости 09:23
Технологии

Bloomberg: Apple создала секретную команду для разработки спутников

Компания Apple создала специальное подразделение для создания спутников и связанных с ними беспроводными технологиями.
Дождь 15:26
Космос

Раскрыта тайна питания первых сверхмассивных черных дыр

20.12.2019 В течение долгого времени астрономы не могли понять, каким образом черные дыры сумели вырасти в эпоху развития первых звезд до чудовищных размеров.
Портал Поиск 08:12
Политика

Орешкин назвал три блока нерешенных вопросов с Минском

Российская газета 07:45
Космос

Построена первая карта поверхности нейтронной звезды

Учёные впервые получили настолько подробные сведения о пульсаре, что смогли построить его карту.
Вести.Наука 18 декабря в 08:16
Армия и оружие

Эрдоган раскритиковал деятельность «ЧВК Вагнера» в Ливии

По словам Эрдогана, Турция продолжит делать все возможное для нормализации обстановки в Ливии.
RuNews24.ru 09:06
Наука

В Израиле найдена древнейшая дамба для защиты от подъема уровня моря

В Израиле международная группа учёных обнаружила обломки дамбы, построенной семь тысяч лет назад.
Общественное телевидение России 01:57
Игры

CDPR: реализовать Cyberpunk 2077 на движке от The Witcher 3 было бы невозможно

3DNews 08:50
Футбол

Раньери сравнил Роналду с игроком НБА после гола в эффектном прыжке

Во время послематчевой пресс-конференции Раньери заявил, что в момент оформления гола 34-летний нападающий был похож на игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Газета.Ru 18 декабря в 22:13
Политика

Путин встретился с президентом Узбекистана

Президент России Владимир Путин провел встречу с коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Национальная служба новостей 15:17
Транспорт

Правительство утвердило новые правила маркировки автомобилей

Автовладельцы со следующего года будут обязаны наносить специальную полицейскую маркировку на кузов или раму автомобиля в случае утраты оригинального VIN-номера или номера кузова, следует из постановления правительства.
РИА Новости вчера в 07:03
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