Коронавирус

ИзвестияИзвестияПутин: Россия победит коронавирус раньше чем через два-три месяца

России может понадобиться меньше двух-трех месяцев для того, чтобы справиться с коронавирусом. Об этом в четверг, 26 марта, в ходе встречи с представителями бизнеса в Ново-Огарево заявил президент страны Владимир Путин.
Читать в источнике
Комментировать678

Подробнее о событии

Путин назвал возможный срок победы России над коронавирусом

РБК07:30

Путин надеется на победу над коронавирусом раньше чем через три месяца

Коммерсантъ08:41

Путин назвал предположительные сроки победы над эпидемией COVID-19

Газета.Ru08:17

Путин признался, что надеется победить коронавирус в РФ раньше, чем через три месяца

Интерфакс07:35

Путин: Россия победит коронавирус раньше чем через два-три месяца

Известия09:19

Путин: Россия может победить эпидемию даже быстрее, чем за три месяца

РИА Новости07:17

Путин допустил победу над коронавирусом за три месяца

Lenta.ru07:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 09:29, Ашберн
Футбол

Николай НАУМОВ: Торг Семака с «Зенитом» уместен

Постоянный эксперт «Спорт уик-энда», экс-президент «Локомотива» Николай Наумов дал большое интервью нашему изданию.
Спорт уик-энд вчера в 21:47
Политика

Посла России вызвали в МИД Польши

Польский МИД вызвал к себе посла России в Польше Сергея Андреева из-за заявлений и публикаций о том, что Варшава не пропустила через своё воздушное пространство российские самолёты с гумпомощью для Италии.
RT на русском 08:06
Шоу-бизнес

Джиган посвятил дочерей в рыцари с помощью ножа

Накануне Джиган опубликовал видео в сториз на своей странице в социальной сети, где поиграл со своими дочерями с ножом в руках.
Волга-Медиа вчера в 22:59
Кино

«Джентльмены» стали самым кассовым фильмом Гая Ричи в России

Газета.Ru 06:42
Общество

У Льва Лещенко подтвердился коронавирус

У Льва Лещенко подтвердился коронавирус, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в четверг, 26 марта.
Lenta.ru 07:44
Шоу-бизнес

Меган Маркл сменит фамилию на королевскую

Американская актриса и модель может получить новую фамилию только после того, как герцог и герцогиня Сассекские официально уйдут с поста старшего члена королевской семьи.
NewInform 08:29
Здоровье

«Медси» открыла клинику для больных коронавирусом и пневмонией

Сеть частных клиник «Медси» открывает на Пятницком шоссе в Москве инфекционную больницу для лечения пациентов с COVID-19 и пневмонией.
Дождь 03:56
Общество

Из-за выходной недели майские праздники не сократят

Москва, 26 марта 2020, 13:05 — REGNUM В России из-за выходной недели с 29 марта по 5 апреля в связи с карантином по коронавирусу майские праздники не сократят.
REGNUM 06:05
Политика

Джек Ма передал России более миллиона медицинских масок

Основатель компании Alibaba Джек Ма передал России более миллиона медицинских масок и 200 тысяч тест-систем на коронавирус.
Газета.Ru 07:23
Общество

Навка рассказала о ситуации с коронавирусом в США

Live24 02:42
Общество

Сенатора Нарусову госпитализировали в больницу в Коммунарке

Члена Совета Федерации и мать телеведущей Ксении Собчак Людмилу Нарусову госпитализировали в больницу в Коммунарке.
РБК 02:49
Происшествия

Суд продлил арест четырех бывших полицейских по делу Голунова

Басманный районный суд продлил срок ареста четырех бывших сотрудников УВД по Западному административному округу Москвы, которые проходят по делу журналиста Ивана Голунова, до 7 июня 2020 года.
РБК 08:57
Армия и оружие

В США рассказали о потерях российских ВКС в Сирии

Авторы материала, вышедшего на страницах журнала, утверждают, что Россия за период 2015-2018 годов потеряла в Сирии 11 вертолетов и 8 самолетов.
Военное обозрение 24 марта в 10:34
Энергетика

Трамп просил Эр-Рияд не снижать цены на нефть до опасного уровня

Саудовской Аравии следует и далее наращивать объемы добычи нефти, но в пределах, не опасных для США – об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп 9 марта в телефонной беседе с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, пишет Politico.
Газета.Ru 24 марта в 17:03
Биатлон

Мартен Фуркад: «Я пришел в биатлон не для того, чтобы сделать его лучше, а чтобы стать чемпионом мира и олимпийским чемпионом»

Матч ТВ 08:25
Здоровье

В Кировской области готовят к выпуску дезинфицирующий препарат

Дезинфицирующее средство будет произведено совместно с компанией «Восток» из Омутнинского района.
Киров.RU 07:48
Политика

Путин выступит с обращением к россиянам из-за коронавируса

Владимир Путин обратится к жителям России из-за коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на Дмитрия Пескова.
Твой Иркутск вчера в 06:15
Финансы

Международные резервы России сократились почти на $30 млрд за неделю

Международные резервы России сократились на 5,1% за неделю, сообщается на сайте Центрального Банка.
Газета.Ru 09:15
Шоу-бизнес

Скончалась известная актриса Инна Макарова

Скончалась известная актриса Инна Макарова.
Evo-rus.com 04:10
Армия и оружие

Коронавирус зарегистрирован у моряков на авианосце США

ВМС Соединённых Штатов сообщили о нескольких подтверждённых случаях коронавируса на авианосце «USS Theodore Roosevelt».
Южный Федеральный 00:46
Культура

Скончался актер дубляжа Сергей Смирнов

Дни24 01:52
Экономика

Из-за нового налога россияне потеряют более 100 миллиардов рублей

Специалисты Forbes сообщают, что обложение процентов по крупным вкладам подоходным налогом принесет в российский бюджет до 113 миллиардов рублей.
ФедералПресс 04:42
Здоровье

В Коми выписан первый пациент, выздоровевший от коронавируса

Как сообщают республиканские власти на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте», гражданин полностью выздоровел и ему разрешили покинуть территорию больницы.
ГЛАС.RU вчера в 11:05
Политика

Правительству могут дать право вводить режим ЧС в России

«Предлагается наделить правительство России правом на введение режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории России либо на её части, а также правом на установление обязательных для исполнения правил поведения», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
RT на русском 07:14
Общество

В России введут штрафы за нарушение карантина из-за коронавируса

Правительство вводит штрафы для физических и юридических лиц, которые отказываются соблюдать введенные из-за COVID-19 правила.
РИА Новости 05:03
Общество

В Татарстане с 28 марта закрываются все торговые центры

В Татарстане в течение нерабочей недели, с субботы, 28 марта, по 5 апреля, закроют все торгово-развлекательные центры.
БИЗНЕС Online 08:35
Общество

«Яндекс.Такси» создаст таксопарк для врачей и тестов на коронавирус

Основной конкурент «Яндекса» — компания Mail.ru Group — ранее сообщила, что выделила на помощь малому и среднему бизнесу 1 млрд руб. для борьбы с экономическими последствиями эпидемии коронавируса.
РБК 09:15
Политика

Сегодня впервые стартовал виртуальный саммит G20

Саммит был инициирован Саудовской Аравией, страной-организатором.
ГЛАС.RU 08:56
Игры

Авторы Control выпустят две игры для неназванного издателя

Remedy Entertainment объявила о партнерстве с неназванным издателем.
CyberSport.ru 06:19
Кино

На Netflix появится сериал по Angry Birds

CyberSport.ru вчера в 14:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное