Коронавирус
ИзвестияПутин: Россия победит коронавирус раньше чем через два-три месяца
России может понадобиться меньше двух-трех месяцев для того, чтобы справиться с коронавирусом. Об этом в четверг, 26 марта, в ходе встречи с представителями бизнеса в Ново-Огарево заявил президент страны Владимир Путин.
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Футбол
Николай НАУМОВ: Торг Семака с «Зенитом» уместен
Постоянный эксперт «Спорт уик-энда», экс-президент «Локомотива» Николай Наумов дал большое интервью нашему изданию.
Политика
Посла России вызвали в МИД Польши
Польский МИД вызвал к себе посла России в Польше Сергея Андреева из-за заявлений и публикаций о том, что Варшава не пропустила через своё воздушное пространство российские самолёты с гумпомощью для Италии.
Шоу-бизнес
Джиган посвятил дочерей в рыцари с помощью ножа
Накануне Джиган опубликовал видео в сториз на своей странице в социальной сети, где поиграл со своими дочерями с ножом в руках.
Общество
У Льва Лещенко подтвердился коронавирус
У Льва Лещенко подтвердился коронавирус, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в четверг, 26 марта.
Шоу-бизнес
Меган Маркл сменит фамилию на королевскую
Американская актриса и модель может получить новую фамилию только после того, как герцог и герцогиня Сассекские официально уйдут с поста старшего члена королевской семьи.
Здоровье
«Медси» открыла клинику для больных коронавирусом и пневмонией
Сеть частных клиник «Медси» открывает на Пятницком шоссе в Москве инфекционную больницу для лечения пациентов с COVID-19 и пневмонией.
Общество
Из-за выходной недели майские праздники не сократят
Москва, 26 марта 2020, 13:05 — REGNUM В России из-за выходной недели с 29 марта по 5 апреля в связи с карантином по коронавирусу майские праздники не сократят.
Политика
Джек Ма передал России более миллиона медицинских масок
Основатель компании Alibaba Джек Ма передал России более миллиона медицинских масок и 200 тысяч тест-систем на коронавирус.
Общество
Сенатора Нарусову госпитализировали в больницу в Коммунарке
Члена Совета Федерации и мать телеведущей Ксении Собчак Людмилу Нарусову госпитализировали в больницу в Коммунарке.
Происшествия
Суд продлил арест четырех бывших полицейских по делу Голунова
Басманный районный суд продлил срок ареста четырех бывших сотрудников УВД по Западному административному округу Москвы, которые проходят по делу журналиста Ивана Голунова, до 7 июня 2020 года.
Армия и оружие
В США рассказали о потерях российских ВКС в Сирии
Авторы материала, вышедшего на страницах журнала, утверждают, что Россия за период 2015-2018 годов потеряла в Сирии 11 вертолетов и 8 самолетов.
Энергетика
Трамп просил Эр-Рияд не снижать цены на нефть до опасного уровня
Саудовской Аравии следует и далее наращивать объемы добычи нефти, но в пределах, не опасных для США – об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп 9 марта в телефонной беседе с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, пишет Politico.
Биатлон
Мартен Фуркад: «Я пришел в биатлон не для того, чтобы сделать его лучше, а чтобы стать чемпионом мира и олимпийским чемпионом»
Здоровье
В Кировской области готовят к выпуску дезинфицирующий препарат
Дезинфицирующее средство будет произведено совместно с компанией «Восток» из Омутнинского района.
Политика
Путин выступит с обращением к россиянам из-за коронавируса
Владимир Путин обратится к жителям России из-за коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на Дмитрия Пескова.
Финансы
Международные резервы России сократились почти на $30 млрд за неделю
Международные резервы России сократились на 5,1% за неделю, сообщается на сайте Центрального Банка.
Шоу-бизнес
Скончалась известная актриса Инна Макарова
Скончалась известная актриса Инна Макарова.
Армия и оружие
Коронавирус зарегистрирован у моряков на авианосце США
ВМС Соединённых Штатов сообщили о нескольких подтверждённых случаях коронавируса на авианосце «USS Theodore Roosevelt».
Экономика
Из-за нового налога россияне потеряют более 100 миллиардов рублей
Специалисты Forbes сообщают, что обложение процентов по крупным вкладам подоходным налогом принесет в российский бюджет до 113 миллиардов рублей.
Здоровье
В Коми выписан первый пациент, выздоровевший от коронавируса
Как сообщают республиканские власти на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте», гражданин полностью выздоровел и ему разрешили покинуть территорию больницы.
Политика
Правительству могут дать право вводить режим ЧС в России
«Предлагается наделить правительство России правом на введение режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории России либо на её части, а также правом на установление обязательных для исполнения правил поведения», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Общество
В России введут штрафы за нарушение карантина из-за коронавируса
Правительство вводит штрафы для физических и юридических лиц, которые отказываются соблюдать введенные из-за COVID-19 правила.
Общество
В Татарстане с 28 марта закрываются все торговые центры
В Татарстане в течение нерабочей недели, с субботы, 28 марта, по 5 апреля, закроют все торгово-развлекательные центры.
Общество
«Яндекс.Такси» создаст таксопарк для врачей и тестов на коронавирус
Основной конкурент «Яндекса» — компания Mail.ru Group — ранее сообщила, что выделила на помощь малому и среднему бизнесу 1 млрд руб. для борьбы с экономическими последствиями эпидемии коронавируса.
Политика
Сегодня впервые стартовал виртуальный саммит G20
Саммит был инициирован Саудовской Аравией, страной-организатором.
Игры
Авторы Control выпустят две игры для неназванного издателя
Remedy Entertainment объявила о партнерстве с неназванным издателем.
Кино