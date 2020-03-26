России может понадобиться меньше двух-трех месяцев для того, чтобы справиться с коронавирусом. Об этом в четверг, 26 марта, в ходе встречи с представителями бизнеса в Ново-Огарево заявил президент страны Владимир Путин.

Путин: Россия победит коронавирус раньше чем через два-три месяца

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