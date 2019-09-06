Экономика
Бизнес.РуПутин допустил подорожание жилья из-за эскроу-счетов
Президент Владимир Путин допустил, что переход на систему эскроу-счетов может повысить стоимость жилья в России. «Да, это приведет к небольшому удорожанию, но это лучше, чем вложить деньги и остаться вообще на бобах», — добавил он (цитата по ТАСС).
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Автоматически обработаны 6982 источника, обновлено в 10:48, Вашингтон
Армия и оружие
Белорусские Т-72Б3 новейшей модификации впервые переброшены в Россию
Российская газета 06:28
Происшествия
Стало известно о травмах Памфиловой после нападения
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова в результате нападения повредила палец на руке и получила травму от электрошокера в районе живота.
Lenta.ru 10:11
Футбол
Кокорина и Мамаева освободили по УДО
Обновлено в 12:39 Футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина, а также его младшего брата Кирилла суд освободил из колонии условно-досрочно, сообщает "Интерфакс".
BFM.ru 04:32
Армия и оружие
США отклонили предложение России о покупке новейших ракет
Вашингтон не склонен принимать предложение Москвы о возможности поставки Россией своих новейших вооружений, в том числе гиперзвуковых ракет, Соединенным Штатам.
ТАСС 09:51
Хоккей
Лукашенко предложил вместе с Россией или Украиной провести Олимпиаду
Белоруссия могла бы совместно с Россией или Украиной провести у себя Олимпийские Игры.
Евразия Daily 06:35
Транспорт
Фрунзенский радиус в Петербурге могут открыть через две недели
Фрунзенский радиус петербургской подземки могут открыть для пассажиров через две недели.
REGNUM вчера в 06:35
Политика
Роскомнадзор направил обращения Google и Facebook перед выборами
«Роскомнадзор направил представителям компаний Google (в том числе YouTube) и Facebook обращения о принятии исчерпывающих мер по недопущению распространения 7 и 8 сентября 2019 года политической рекламы на указанных интернет-площадках», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
RT на русском 10:33
Политика
Россия и Белоруссия подготовили программу интеграции
Россия и Белоруссия завершили работу над программой действий по интеграции, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
РИА Новости 09:02
Футбол
Клопп и Гвардиола поборются за звание лучшего тренера АПЛ в августе
Стали известны претенденты на звание лучшего тренера английской Премьер-лиги в августе.
Sport24.ru 07:34
Авто
Бывший главный дизайнер Infiniti Карим Хабиб перейдет в Kia
Карим Хабиб, который с 2017 г. отвечал за дизайн новых автомобилей Infiniti, переходит в Kia.
AutoNews 07:18
Происшествия
Основателя «Рольфа» объявили в международный розыск
Россия объявила в международный розыск основателя автодилера "Рольф" Сергея Петрова, передает ТАСС.
Газета.Ru 04:48
Политика
Кадыров оценил шутку Путина про народ Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал шутку президента России Владимира Путина о народах Чечни и Дагестана и их энергии.
РБК вчера в 09:35
Общество
Компания РПЦ получила лицензию на производство вина
Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка выдала ООО «Мезыбь» (принадлежит структурам РПЦ) лицензию на производство и поставки вина.
Ведомости 06:19
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Бывшая участница группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
РИА Новости 09:53
Шоу-бизнес
Поклонники Николая Караченцова делают памятник актеру за свой счет
Вдова великого актера Николая Караченцова сразу после смерти супруга намеревалась создать достойный памятник мужу.
ГлобалМСК.ру 06:51
Финансы
ЦБ опустил ключевую ставку до минимума за пять лет
Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 6 сентября, принял решение снизить ключевую ставку до 7 процентов годовых, что стало минимальным значением с 2014 года.
Lenta.ru 06:34
Кино
В США умерла актриса Кэрол Линли
Актриса и модель скончалась в возрасте 77 лет от сердечного приступа. Она умерла в своем доме в Калифорнии.
RuNews24.ru 07:10
Музыка
Умер первый исполнитель песни «Снег кружится»
Музыкант входил в составы ансамблей «Весёлые ребята», «Самоцветы» и «Пламя».
Говорит Москва вчера в 12:54
Футбол
Сборная России сыграет с Шотландией в белой форме
Напомним, что после четырех туров сборная России набрала девять очков и занимает второе место в группе I. У Шотландии шесть очков и четвертое место.
Советский спорт 08:12
Происшествия
Против Абызова возбудили новое уголовное дело
«Не сумев за пять месяцев доказать совершение Абызовым мошенничества и организацию преступного сообщества, следствие возбуждает новые дела по надуманным основаниям, чтобы продолжить оказывать давление на суд с целью наложения арестов на имущество юридических лиц, якобы имеющих отношение к Абызову, а также продления ему срока содержания под стражей», — пояснил Аснис.
Известия вчера в 08:35
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк не стала опровергать слухи об онкологии
Актриса Анастасия Заворотнюк не стала опровергать слухи об онкологическом заболевании, сообщает «КП-Екатеринбург».
Суть событий 04 сентября в 12:14
Происшествия
В Вологодской области нашли пропавшую двухлетнюю девочку
РИА Новости 05:05
Политика
Хакеры взломали информационную базу партии бывшего канцлера Австрии
Хакерской атаке подверглась база данных Австрийской народной партии (АПН), которую возглавляет экс-канцлер Себастьян Курц.
Красная весна 09:39
Политика
Глава Крыма позвал Зеленского на полуостров
Газета.Ru 01:17
Авто
Опубликовано первое фото нового кроссовера Genesis GV70
Корейский премиальный бренд Genesis готовит к дебюту новый роскошный кроссовер GV70. Накануне в Сети появились первые фотографии новинки.
Новые автомобили 10:03
Наука
Белки слушают птиц для обнаружения опасности
МедиаПоток вчера в 13:39
Футбол
«Локомотив» подтвердил, что Алексей Миранчук пропустит три недели
Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Миранчук пропустит три недели из-за травмы, полученной в матче 8-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:2), сообщается на официальном сайте красно-зеленых.
Спорт-Экспресс 08:43
Общество
Телеведущий Андрей Норкин выгнал из студии устроившего скандал гостя
Телеведущий Андрей Норкин выгнал члена Общественной палаты и лидера движения "Трезвая Россия" Султана Хамзаева из студии программы "Место встречи" на канале НТВ.
Газета.Ru 08:36