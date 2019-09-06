Экономика

Бизнес.РуБизнес.РуПутин допустил подорожание жилья из-за эскроу-счетов

Президент Владимир Путин допустил, что переход на систему эскроу-счетов может повысить стоимость жилья в России. «Да, это приведет к небольшому удорожанию, но это лучше, чем вложить деньги и остаться вообще на бобах», — добавил он (цитата по ТАСС).
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

Путин допустил возможность подорожания жилья

Lenta.ru03:48

Путин заявил, что система эскроу-счетов не позволит «оставлять на бобах» дольщиков

ТАСС02:04

Путин спрогнозировал рост стоимости жилья из-за перехода на эскроу

РБК04:34

Путин допустил рост цен на жилье из-за эскроу-счетов

Известия02:04

Путин назвал плюсы и минусы перехода на систему эскроу-счетов

Взгляд.ру02:15

Путин допустил рост цен на жилье

URA.Ru05:18

Владимир Путин рассказал о подорожании жилья в России

Петербургский дневник04:30
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 13:45, Вашингтон
Политика

Украина отказалась передать России одного заключенного в рамках обмена

Ранее 6 сентября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский помиловал граждан, которых Киев должен освободить в обмен на аналогичный жест Москвы.
Известия 12:56
Футбол

Молодежная сборная России распечатала счет

В Саранске на «Мордовии» арене молодежная сборная России забила первый гол в ворота Сербии.
Info-RM 12:26
Футбол

Рамзан Кадыров позвал Кокорина и Мамаева в «Ахмат»

Вести.Ru 13:12
Экономика

Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет

Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК вчера в 09:37
Единоборства

Нурмагомедов: сделаю всё ради победы

Действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов сделал заявление перед поединком с Дастином Порье на турнире UFC 242 в Абу-Даби.
RT на русском 10:29
Армия и оружие

РБК публикует фото погибших в Сирии военных

РБК 08:32
Культура

Соловьев раскритиковал Дудя за фильм о Беслане

Известия вчера в 19:57
Музыка

Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе

Бывшая участница группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
РИА Новости 09:53
Происшествия

Аэропорт Жуковский решили защитить от птиц зеркальными шарами

РБК 12:39
Общество

Телеведущий Андрей Норкин выгнал из студии устроившего скандал гостя

Газета.Ru 08:36
Экономика

В ЦБ заявили о неготовности России к внедрению новой пенсионной модели

Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать предложение Минфина о введении в РФ системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), Эльвира Набиуллина заявила о том, что ЦБ "не видит готовности" к внедрению данной модели пенсионных накоплений в России.
Вести.Финанс 12:13
Наука

Заикнемся о мышах

Для сравнения, в речи заикающихся людей между фонемами возникают паузы, которых в норме нет либо они имеют гораздо меньшую длительность.
N+1 02 сентября в 20:01
Политика

Бразильский министр оскорбил жену Макрона

РИА Новости 12:59
Общество

Гордон публично «закрыл рот» Барановской

Газета.Ru 11:06
Армия и оружие

Белорусские Т-72Б3 новейшей модификации впервые переброшены в Россию

Российская газета 06:28
Происшествия

Петербуржец пытался провезти через Ивангород 63 кг наркотиков

Piter.tv 12:59
Гаджеты

Nintendo готовит новые моушн-контроллеры для Nintendo Switch

Ferra 03:07
Происшествия

Памфилова отбилась от нападавшего стулом

РБК 10:16
Спорт

Сборная России обыграла испанцев в матче Суперфинала Евролиги

Сборная России по пляжному футболу одержала победу над командой Испании в матче группового этапа Суперфинала Евролиги, который проходит в Португалии.
РИА Новости 13:21
Авто

Вместо лошадиных сил три пары ног – буксировка автомобиля велосипедами

Купили три новых велосипеда, жестко приварили их к железной палке, чтобы никто не выбивался вперед, и погнали.
За рулем 12:16
Игры

Авторы This is the Police анонсировали спин-офф Rebel Cops

Компания THQ Nordic и студия Weappy анонсировали Rebel Cops.
News.ru 08:20
Шоу-бизнес

Лиза и Гарри Галкины продемонстрировали трюки в Балтийском море

Сегодня супруг Аллы Пугачевой разместил в Instagram ролик, на котором ребята продемонстрировали трюки в Балтийском море.
OAnews 06:11
Происшествия

В Оренбургской области убили 10-летнюю девочку

В одном из домов города Абдулино Оренбургской области сегодня утром обнаружили тело 10-летней девочки, на нем были признаки насильственной смерти.
Росбалт 09:59
Общество

Греф призвал отменить экзамены в школах

Глава Сбербанка Герман Греф считает необходимым отказаться от классической системы экзаменов в школах.
Коммерсантъ вчера в 01:34
Происшествия

СК проверяет информацию о смерти пожилой москвички после угроз коллекторов

Вести.Ru 12:40
Происшествия

В Газе израильские военные застрелили двоих палестинцев

На границах сектора Газа израильские военные убили двоих палестинцев, ещё 23 человека получили ранения, сообщает 6 сентября РИА Новости со ссылкой на представителя министерства здравоохранения палестинского анклава.
REGNUM 13:02
Игры

Valve добавила экспериментальную функцию поиска в Steam

Valve добавила новую функцию в Steam – «Поиск». Она была добавлена в специальной площадке для экспериментов Steam Labs.
Cyber.sports.ru 12:12
Происшествия

В Вологодской области нашли пропавшую двухлетнюю девочку

РИА Новости 05:05
Общество

МЧС увеличило зарплату пожарных в два раза

МЧС России в два раза увеличило заработную плату работников федеральной противопожарной службы, теперь она составит 24 тыс. рублей.
Известия 06:31
Политика

Путин и Абэ обсудили мирный договор и Курильские острова

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ обсудили мирный договор и статус Курильских островов, заявил помощник российского главы Юрий Ушаков.
Московский Комсомолец вчера в 03:49
Как работают Яндекс.Новости?
Главное