Экономика
Бизнес.РуПутин допустил подорожание жилья из-за эскроу-счетов
Президент Владимир Путин допустил, что переход на систему эскроу-счетов может повысить стоимость жилья в России. «Да, это приведет к небольшому удорожанию, но это лучше, чем вложить деньги и остаться вообще на бобах», — добавил он (цитата по ТАСС).
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 13:45, Вашингтон
Политика
Украина отказалась передать России одного заключенного в рамках обмена
Ранее 6 сентября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский помиловал граждан, которых Киев должен освободить в обмен на аналогичный жест Москвы.
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Футбол
Молодежная сборная России распечатала счет
В Саранске на «Мордовии» арене молодежная сборная России забила первый гол в ворота Сербии.
Info-RM 12:26
Футбол
Рамзан Кадыров позвал Кокорина и Мамаева в «Ахмат»
Вести.Ru 13:12
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Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК вчера в 09:37
Единоборства
Нурмагомедов: сделаю всё ради победы
Действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов сделал заявление перед поединком с Дастином Порье на турнире UFC 242 в Абу-Даби.
RT на русском 10:29
Культура
Соловьев раскритиковал Дудя за фильм о Беслане
Известия вчера в 19:57
Музыка
Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Бывшая участница группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
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В ЦБ заявили о неготовности России к внедрению новой пенсионной модели
Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать предложение Минфина о введении в РФ системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), Эльвира Набиуллина заявила о том, что ЦБ "не видит готовности" к внедрению данной модели пенсионных накоплений в России.
Вести.Финанс 12:13
Наука
Заикнемся о мышах
Для сравнения, в речи заикающихся людей между фонемами возникают паузы, которых в норме нет либо они имеют гораздо меньшую длительность.
N+1 02 сентября в 20:01
Политика
Бразильский министр оскорбил жену Макрона
РИА Новости 12:59
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Гордон публично «закрыл рот» Барановской
Газета.Ru 11:06
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Белорусские Т-72Б3 новейшей модификации впервые переброшены в Россию
Российская газета 06:28
Спорт
Сборная России обыграла испанцев в матче Суперфинала Евролиги
Сборная России по пляжному футболу одержала победу над командой Испании в матче группового этапа Суперфинала Евролиги, который проходит в Португалии.
РИА Новости 13:21
Авто
Вместо лошадиных сил три пары ног – буксировка автомобиля велосипедами
Купили три новых велосипеда, жестко приварили их к железной палке, чтобы никто не выбивался вперед, и погнали.
За рулем 12:16
Игры
Авторы This is the Police анонсировали спин-офф Rebel Cops
Компания THQ Nordic и студия Weappy анонсировали Rebel Cops.
News.ru 08:20
Шоу-бизнес
Лиза и Гарри Галкины продемонстрировали трюки в Балтийском море
Сегодня супруг Аллы Пугачевой разместил в Instagram ролик, на котором ребята продемонстрировали трюки в Балтийском море.
OAnews 06:11
Происшествия
В Оренбургской области убили 10-летнюю девочку
В одном из домов города Абдулино Оренбургской области сегодня утром обнаружили тело 10-летней девочки, на нем были признаки насильственной смерти.
Росбалт 09:59
Общество
Греф призвал отменить экзамены в школах
Глава Сбербанка Герман Греф считает необходимым отказаться от классической системы экзаменов в школах.
Коммерсантъ вчера в 01:34
Происшествия
СК проверяет информацию о смерти пожилой москвички после угроз коллекторов
Вести.Ru 12:40
Происшествия
В Газе израильские военные застрелили двоих палестинцев
На границах сектора Газа израильские военные убили двоих палестинцев, ещё 23 человека получили ранения, сообщает 6 сентября РИА Новости со ссылкой на представителя министерства здравоохранения палестинского анклава.
REGNUM 13:02
Игры
Valve добавила экспериментальную функцию поиска в Steam
Valve добавила новую функцию в Steam – «Поиск». Она была добавлена в специальной площадке для экспериментов Steam Labs.
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Происшествия
В Вологодской области нашли пропавшую двухлетнюю девочку
РИА Новости 05:05
Общество
МЧС увеличило зарплату пожарных в два раза
МЧС России в два раза увеличило заработную плату работников федеральной противопожарной службы, теперь она составит 24 тыс. рублей.
Известия 06:31
Политика
Путин и Абэ обсудили мирный договор и Курильские острова
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ обсудили мирный договор и статус Курильских островов, заявил помощник российского главы Юрий Ушаков.
Московский Комсомолец вчера в 03:49