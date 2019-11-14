Политика

КоммерсантъКоммерсантъПутин допустил прекращение транзита газа через Украину

Риск прекращения транзита российского газа через Украину существует, заявил президент РФ Владимир Путин на брифинге по итогам саммита БРИКС в Бразилии. Господин Путин считает, что ситуацию может обострить новый иск «Нафтогаза» против «Газпрома», поданный в ноябре.
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