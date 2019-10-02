Если переговоры о заключении нового соглашения о транзите газа через территорию Украины зайдут в тупик и новое соглашение подписать не удастся, то Россия готова продлить контракт на поставку газа на год.

Путин настаивает на краткосрочном контракте с Украиной по газу

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